A női kézilabda-világbajnokságon megalázott svédek edzője ráförmedt az újságíróra

Még csak most kezdődtek a középdöntők a holland–német rendezésű női kézilabda-világbajnokságon, de az előzőleg az aranyéremre is esélyesnek tartott svéd válogatott már szinte biztosan nem juthat tovább a negyeddöntőbe. A svédek már a csoportjukat sem tudták megnyerni a Brazília elleni meglepő vereség miatt, szerdán pedig súlyos, 39-26-os vereséget szenvedtek Norvégia ellen, ami gyakorlatilag megpecsételte a sorsukat a vb-n.

Tomas Axnér vezetésével az esélyesnek kikiáltott svédek hamar elbuktak a női kézilabda-világbajnokságon. Fotó: THOMAS KIENZLE / AFP

A svéd sajtó nem kíméli a női kézilabda-válogatottját, az Aftonbladet egyik cikkében úgy fogalmaz, hogy „Svédország súlyos megaláztatásban részesült Norvégia ellen”. A lap idézi a svéd csapat egyik legnagyobb sztárját, Jamina Robertset, aki gól nélkül fejezte be a találkozót.

– Nem először kapunk ki nagy különbséggel Norvégiától, és ahogyan eddig játszottunk a tornán, ez talán nem is akkora meglepetés. Ami a legjobban bánt, az az előző meccs – utalt Roberts a brazilok elleni kudarcra. – Azt kívántuk a pályán, hogy „fújd már le a meccset”. Most nehéz azt mondani, hogy térjünk vissza a saját játékunkhoz, mert ezen a tornán még meg sem találtuk azt. Most csak elbujdosna az ember.

Kiakadt a svédek edzője az újságíró kritikus kérdésén a kézilabda-világbajnokságon

Természetesen a svéd szövetségi kapitány, Tomas Axnér is megkapta a magáét. A svéd sajtóban azt rótták fel neki, hogy egyetlen időkérés során sem emelte fel a hangját a norvégok ellen, miközben elúszott a hajó a világbajnokságon. Axnér ezen kiakadt, és ráförmedt az újságíróra.

– Lehet, hogy a te munkahelyeden így működnek a dolgok, de az enyémen nem – fakadt ki a svédek edzője. – Emberként megvannak az értékeim. Nem hiszem, hogy a stresszes emberek jobban fogadják az információt, ha valaki ordít a fejükbe.

Axnér a meccsen húsz perc után már két időkérést elhasznált, a harmadikat pedig a második félidő hetedik percében használta ki. Ebből is látszott, nagy volt a baj.

– Persze a félidőben azért szóba került a becsület, és hogy próbáljunk jobb második félidőt játszani – árulta el Axnér. – Természetesen beszéltünk arról, hogy mi van, ha elveszítjük ezt a meccset. Most az a dolgunk, hogy visszatérjünk az alapokhoz, ahhoz, amiről tudjuk, hogy működik, és a következő meccsen jobb teljesítményt nyújtsunk.