Rendkívüli

Orbán Viktor sajtótájékoztatót tart a bérmegállapodásról, kövesse nálunk élőben!

női kézilabda vbsvéd női kézilabda-válogatottTomas Axnér

A női kézilabda-világbajnokságon megalázott svédek edzője ráförmedt az újságíróra

Svédországban arról írnak, hogy a női kézilabda-válogatottjukat megalázták a világbajnokságon. Az előzőleg a győzelemre is esélyesnek tartott svédek súlyos, 39-26-os vereséget szenvedtek a Norvégia elleni rangadón szerdán, ami után gyakorlatilag eldőlt, hogy nem juthatnak tovább a középdöntőből. Tomas Axnér, a svéd válogatott szövetségi kapitánya ezután ráförmedt a vele kritikus újságíróra a kézilabda-világbajnokságon.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 8:41
A svédek edzője kiakadt az újságíró kérdésére, miután csapata elbukott a női kézilabda-világbajnokságon Fotó: THOMAS TRAASDAHL Forrás: Ritzau Scanpix
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Még csak most kezdődtek a középdöntők a holland–német rendezésű női kézilabda-világbajnokságon, de az előzőleg az aranyéremre is esélyesnek tartott svéd válogatott már szinte biztosan nem juthat tovább a negyeddöntőbe. A svédek már a csoportjukat sem tudták megnyerni a Brazília elleni meglepő vereség miatt, szerdán pedig súlyos, 39-26-os vereséget szenvedtek Norvégia ellen, ami gyakorlatilag megpecsételte a sorsukat a vb-n.

Tomas Axnér vezetésével az esélyesnek kikiáltott svédek hamar elbuktak a női kézilabda-világbajnokságon
Tomas Axnér vezetésével az esélyesnek kikiáltott svédek hamar elbuktak a női kézilabda-világbajnokságon. Fotó: THOMAS KIENZLE / AFP

A svéd sajtó nem kíméli a női kézilabda-válogatottját, az Aftonbladet egyik cikkében úgy fogalmaz, hogy „Svédország súlyos megaláztatásban részesült Norvégia ellen”. A lap idézi a svéd csapat egyik legnagyobb sztárját, Jamina Robertset, aki gól nélkül fejezte be a találkozót.

– Nem először kapunk ki nagy különbséggel Norvégiától, és ahogyan eddig játszottunk a tornán, ez talán nem is akkora meglepetés. Ami a legjobban bánt, az az előző meccs – utalt Roberts a brazilok elleni kudarcra. – Azt kívántuk a pályán, hogy „fújd már le a meccset”. Most nehéz azt mondani, hogy térjünk vissza a saját játékunkhoz, mert ezen a tornán még meg sem találtuk azt. Most csak elbujdosna az ember.

Kiakadt a svédek edzője az újságíró kritikus kérdésén a kézilabda-világbajnokságon

Természetesen a svéd szövetségi kapitány, Tomas Axnér is megkapta a magáét. A svéd sajtóban azt rótták fel neki, hogy egyetlen időkérés során sem emelte fel a hangját a norvégok ellen, miközben elúszott a hajó a világbajnokságon. Axnér ezen kiakadt, és ráförmedt az újságíróra.

– Lehet, hogy a te munkahelyeden így működnek a dolgok, de az enyémen nem – fakadt ki a svédek edzője. – Emberként megvannak az értékeim. Nem hiszem, hogy a stresszes emberek jobban fogadják az információt, ha valaki ordít a fejükbe.

Axnér a meccsen húsz perc után már két időkérést elhasznált, a harmadikat pedig a második félidő hetedik percében használta ki. Ebből is látszott, nagy volt a baj.

– Persze a félidőben azért szóba került a becsület, és hogy próbáljunk jobb második félidőt játszani – árulta el Axnér. – Természetesen beszéltünk arról, hogy mi van, ha elveszítjük ezt a meccset. Most az a dolgunk, hogy visszatérjünk az alapokhoz, ahhoz, amiről tudjuk, hogy működik, és a következő meccsen jobb teljesítményt nyújtsunk.

A svédeknek még hátra van két mérkőzésük Dél-Korea és Angola ellen, de már aligha lehetnek negyeddöntősök a vb-n, miután az egyaránt veretlenül álló brazilok és a norvégok is legyőzték őket – a középdöntős csoportból az első kettő jut tovább, azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény számít. A minimális matematikai esélyük az, hogy ők kettőt nyernek, míg a brazilok kettőt veszítenek, és ekkor a brazil, angolai, svéd trió közti körbeverésből pozitív gólkülönbséggel jól jönnek ki, ez azonban igencsak valószínűtlennek tűnik.

A IV. középdöntős csoport állása:

  1. Norvégia 3 3 - - 6 pont (104-64)
  2. Brazília 3 3 - - 6 pont (91-74)
  3. Angola 3 2 - 1 4 pont
  4. Svédország 3 1 - 2 2 pont
  5. Csehország 3 - - 3 0 pont (70-87)
  6. Dél-Korea 3 - - 3 0 pont (67-100)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekLendvai Ildikó

A Tisza ősforrása Lendvai Ildikó

Megyeri Dávid avatarja

Magyar Péter tagadásban már maga a megtestesült MSZP.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.