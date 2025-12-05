A válogatott kiválósága dühös: Hagytuk elaltatni magunkat

Vámos PetraJapánnői kézilabda vbnői kézilabda-válogatott

Ha a vártnál nehezebben is, de elérte a célját a magyar válogatott, amely a Japán elleni 26-26-os középdöntős döntetlennel bejutott a nyolc közé a német-holland közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságon. Vámos Petra, Tóvizi Petra és Kovács Anett foglalta össze a pénteki találkozót.

2025. 12. 05. 21:16
Vámos Petra a német-holland közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság középdöntőjének 2. fordulójában játszott Japán–Magyarország mérkőzésen Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Legalább egy pontra volt szüksége a magyar válogatottnak a legjobb nyolc közé jutáshoz a Japán elleni középdöntős mérkőzésen, de az általános várakozás inkább az volt, hogy Vámos Petráék diadalmaskodnak pénteken. Ehhez képest a döntetlenért is vért kellett izzadni, az egy góllal megnyert első játékrész után a második félidő derekén öt góllal is vezetett Japán, amelynek éppen ekkora győzelem kellett ahhoz, hogy életben tartsa a reményeit a továbbjutásra. Ebből azonban semmi sem lett, a magyar válogatott az utolsó tíz percre megrázta magát, 26-26-ra felkapaszkodott, és a vasárnapi, dánok elleni mérkőzés végeredményétől függetlenül ott van a világbajnokság nyolc legjobb csapata között.

Vámos Petra és Tóvizi Petra megküzdöttek a döntetlenért a Japán elleni mérkőzésen
Vámos Petra és Tóvizi Petra megküzdött a döntetlenért a Japán elleni mérkőzésen Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Vámos Petra többet vár a magyar válogatottól

Vámos Petra elismerte, ez nem volt könnyű menet, de ezt csakis maguknak köszönhetik.

Belül mindenki örül az iksznek, de ez egy borzasztóan feszült meccs volt. Picit mérges vagyok magunkra, mert könnyebb meccsre készültünk, belealudtunk az egészbe, és egyáltalán nem azon a hőfokon játszottunk, mint amit elvártunk volna magunktól. Belassultunk, vagyis elaltattak minket a hét a hat elleni játékkal, és a végén mindig góllal fejezték be. Ha valami pozitívumot kellene kiemelnem, azt mondanám, hogy a csapatnak megint volt tartása, ereje, mégiscsak ikszre mentettük a meccset. De ez nagyon messze volt attól, mint ahogy játszani szeretnénk. 

 

Tóvizi Petra a továbbjutásnak örül

Tóvizi Petra is elismerte, ennél könnyebb mérkőzésre számítottak.

– Nagyon nehéz ugyanazon a hőfokon játszani kétnaponta, szerintem sokat kivett belőlünk érzelmileg és mentálisan a románok elleni meccs. Talán azt hittük, hogy kevesebb energiabevitetellel, kevesebb munkával is meg lehet a japánok elleni meccs. Hiába tudtuk, hogy nehéz lesz, a végére nagyon szoros lett az eredmény, nagy meló kellett, hogy vissza tudjunk jönni ellenük. Nagyon agresszívak voltak védekezésben a japánok, tudták tördelni a játékot, sok faultot fogadtunk el, ezekből kellett volna talán előbb szabadulnunk és jobban mozognunk labda nélkül, hogy nyissunk területeket, és megtaláljuk a megoldást. Rengeteg ziccert kihagytunk, kulcsmomentum volt, hogy ezt a végére ki tudtuk javítani.

A japán válogatott egyik fegyvere a hét a hat elleni játék volt. – Gyorsak, alacsonyak, egy kemény ellenfél, aki jól járatja a labdát. Ez a csiki-csuki játék hozzájuk illik, ez a specialitásuk, és ha eggyel többen vannak, az még nehezíti a feladatot. Majd kijavítjuk a hibákat, de egyelőre örülök a továbbjutásnak – fogalmazott Tóvizi az M4 Sport kamerái előtt.

