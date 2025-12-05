A válogatott kiválósága dühös: Hagytuk elaltatni magunkat

Legalább egy pontra volt szüksége a magyar válogatottnak a legjobb nyolc közé jutáshoz a Japán elleni középdöntős mérkőzésen, de az általános várakozás inkább az volt, hogy Vámos Petráék diadalmaskodnak pénteken. Ehhez képest a döntetlenért is vért kellett izzadni, az egy góllal megnyert első játékrész után a második félidő derekén öt góllal is vezetett Japán, amelynek éppen ekkora győzelem kellett ahhoz, hogy életben tartsa a reményeit a továbbjutásra. Ebből azonban semmi sem lett, a magyar válogatott az utolsó tíz percre megrázta magát, 26-26-ra felkapaszkodott, és a vasárnapi, dánok elleni mérkőzés végeredményétől függetlenül ott van a világbajnokság nyolc legjobb csapata között.

Vámos Petra és Tóvizi Petra megküzdött a döntetlenért a Japán elleni mérkőzésen Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Vámos Petra többet vár a magyar válogatottól

Vámos Petra elismerte, ez nem volt könnyű menet, de ezt csakis maguknak köszönhetik.