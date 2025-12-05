A válogatott kiválósága dühös: Hagytuk elaltatni magunkat

Legalább egy pontra volt szüksége a magyar válogatottnak a legjobb nyolc közé jutáshoz a Japán elleni középdöntős mérkőzésen, de az általános várakozás inkább az volt, hogy Vámos Petráék diadalmaskodnak pénteken. Ehhez képest a döntetlenért is vért kellett izzadni, az egy góllal megnyert első játékrész után a második félidő derekén öt góllal is vezetett Japán, amelynek éppen ekkora győzelem kellett ahhoz, hogy életben tartsa a reményeit a továbbjutásra. Ebből azonban semmi sem lett, a magyar válogatott az utolsó tíz percre megrázta magát, 26-26-ra felkapaszkodott, és a vasárnapi, dánok elleni mérkőzés végeredményétől függetlenül ott van a világbajnokság nyolc legjobb csapata között.
Vámos Petra többet vár a magyar válogatottól
Vámos Petra elismerte, ez nem volt könnyű menet, de ezt csakis maguknak köszönhetik.
Belül mindenki örül az iksznek, de ez egy borzasztóan feszült meccs volt. Picit mérges vagyok magunkra, mert könnyebb meccsre készültünk, belealudtunk az egészbe, és egyáltalán nem azon a hőfokon játszottunk, mint amit elvártunk volna magunktól. Belassultunk, vagyis elaltattak minket a hét a hat elleni játékkal, és a végén mindig góllal fejezték be. Ha valami pozitívumot kellene kiemelnem, azt mondanám, hogy a csapatnak megint volt tartása, ereje, mégiscsak ikszre mentettük a meccset. De ez nagyon messze volt attól, mint ahogy játszani szeretnénk.
