Golovin Vlagyimir terve nem jött be, de a rossz meccs után is tud örülni

Öt perc eltelt már a Japán–Magyarország mérkőzésből, amikor még mindig 0-0 állt az eredményjelzőn. Már ekkor tudni lehetett, hogy ez nem szokványos meccs lesz, így is volt. A mieink ellen első győzelmükre hajtó ázsiaiak 2-0-val nyitottak, majd 4-1-re elhúztak Golovin Vlagyimir idegesen játszó válogatottja ellen. A döcögős kezdés után kissé belelendültek a lányok, egyenlítettek, de leszakítani nem tudták magukról a japánokat, az első félidőben mindössze egy gól jelentette a különbséget a javunkra. A második játékrész aztán rémálomszerűen alakult, mire felkaptuk a fejünket, Japán már néggyel vezetett, idővel pedig öt is volt közte. A hajrára aztán sikerült felzárkózni, az utolsó percre fordulva az ellenfél ment eggyel, miközben korábban többször is egyenlő volt az állás. A végén is, kivédekeztük az utolsó támadásukat, és ez rendkívül fontos volt, mert a 26-26-os döntetlen a mieinket a vb negyeddöntőjébe repítette, 12 év után először.

Simon Petra és a japán Aizava Nacuki a női kézilabda-világbajnokság középdöntőjének 2. fordulójában játszott Japán–Magyarország mérkőzésen. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Szigetváry Zsolt

Golovin Vlagyimir: Remélem, ez volt a rossz meccsünk!

Nagyon fontos volt az egy pont, mert egyébként még a románok és a japánok is reménykedhettek volna a továbbjutásban, miközben ránk az utolsó fordulóban, vasárnap az előzetesen legnehezebbnek tartott középdöntős mérkőzés, a dánok elleni következik. Golovin Vlagyimir emiatt a nehezen kicsikart döntetlennek is tud örülni, és reméli, hogy a válogatott ezzel letudta a rossz meccsét a világbajnokságon.

– Amit elterveztünk az első félidőre, az nem sikerült. Az volt a terv, mint a román meccsen, elindulunk, levédekezünk, gyors gólokat lövünk. Másképpen alakult, és mondtam az öltözőben, hogy magunkra húzzuk őket. Lelkesek lettek, mi meg valamilyen szinten elveszítettük az önbizalmunkat, de a legjobban annak örülök, hogy már amikor úgy nézett ki, hogy elment ez a hajó, déja vu érzésem volt, Keti (Klujber Katrin – a szerk.), az 5-1, az előző vb, a horvátok elleni mérkőzés, de ez igazából megmutatja, hogy mennyire erős ez a csapat mentálisan, és hogy mennyire akarja ezt a sikert. Nem voltunk tökéletesek ma, ez egyértelmű, de ez nem jelenti azt, hogy nem tettünk meg mindent az egy pontért – szögezte le a szövetségi kapitány az M4 Sport kamerái előtt. Golovin Vlagyimir szerint nem volt más út a döntetlen felé ezen a meccsen, mint a hét a hat elleni játék.

Én már most is örülök a továbbjutásnak. Vannak olyan elemek, amelyeket nem tudom, miért nem működnek. Ezeken javítanunk kell a következő ellenfelek ellen. Sajnos nincs sok időnk. Egy kicsit más kézilabdát fognak játszani az ellenfelek, talán kicsit könnyebb felkészülni az európaiak ellen. Japán valamilyen szinten meglepett, még ha tudtuk is, mire van szükség. Felemásra sikerült. Mindig azt mondjuk, hogy a vb-n mindig van egy rossz meccs. Bízom benne, hogy ez volt az.

