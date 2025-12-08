Brutális sarcot jelentene a Tisza programja a magyar családoknak

A Tisza Párt gazdasági konvergenciaprogramnak nevezett, de sokkal inkább ész nélküli sarcolásnak tűnő tervezete az élet szinte minden területén elvonásokat vetít előre a Tisza Párt kormányra kerülése esetén. A csomag mintegy 1300 milliárd forintot venne ki a bérből és fizetésből élők zsebéből, brutálisan megsarcolva ezzel a magyar családokat.
Mint ahogyan arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a Tisza Pártnak készült, neoliberális közgazdászok által szerkesztett anyag súlyos csapásként érné a magyar családok többségét. A baloldali megszorítócsomag jelentősen szűkítené a családi adókedvezményben részesülők körét, illetve csökkentené annak mértékét is.
Hatalmas csavar a Tisza tervezetében
A tiszás szakértők csomagja egy gyermek után havi százezer forintot, kettőnél kétszázezret, a nagycsaládosoknál 330 ezret irányoz elő gyermekenként. Teljes egészében azonban csak az élhetne a leírható adókedvezménnyel, aki ötmillió forint, vagyis havi bruttó 417 ezer forint alatt keres. Akinek ennél több a fizetése, csupán a kedvezmény hetven százalékával számolhatna, 15 milliónál nagyobb éves bruttó esetén pedig csak a felével.
Ez lényegesen kevesebb, mint amennyit a mostani adórendszer kínál.
A családi adókedvezmény megduplázása ugyanis éppen most zajlik: idén júliusban már emelkedtek az összegek, és januárban újra fognak. Az érvényben lévő kedvezmények az év elejétől
- egy gyermeknél 133 ezer,
- kettőnél fejenként 266 ezer, vagyis 532 ezer,
- többnél gyermekenként 440 ezer forintot tesznek ki.
Fontos, hogy az adókedvezmények az szja-rendszer többi elemével, az adókulcsokkal és a sávhatárokkal együtt értelmezhetők teljes egészükben. Ma csak egy, 15 százalékos kulcs van, sávhatárok értelemszerűen nincsenek.
A tiszás javaslat ellenben a jövedelemtől függő sávhatárokat állapít meg.
Eszerint
a kétgyermekesek már az átlagfizetés környékén óriási, évi akár nyolcszázezer forintos veszteséget szenvednének el a baloldali megszorítócsomaggal,
nem is beszélve a nagycsaládosokról: az ő esetükben – függően a keresettől – évente egy-, akár másfél milliós kiesést is jelenthetne a Tisza programja.
