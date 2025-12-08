Tisza PártcsaládmegszorításokMagyar Péter

Brutális sarcot jelentene a Tisza programja a magyar családoknak

A Tisza Párt konvergenciaprogramnak nevezett tervezete valójában példátlan megszorítócsomag: milliárdokat venne ki a dolgozó magyar családok zsebéből, miközben szűkítené a családi adókedvezményeket, megszüntetné a járulékkedvezményt és radikálisan átalakítaná az szja-rendszert. Bár a Magyar Péter vezette csapat ezt próbálja másképp előadni, a magyar családok számára ez nem reformot, hanem drámai életszínvonal-csökkenést jelentene.

2025. 12. 08. 5:12
Borítókép: A Tisza gazdasági programja (Forrás: Index)
A Tisza Párt gazdasági konvergenciaprogramnak nevezett, de sokkal inkább ész nélküli sarcolásnak tűnő tervezete az élet szinte minden területén elvonásokat vetít előre a Tisza Párt kormányra kerülése esetén. A csomag mintegy 1300 milliárd forintot venne ki a bérből és fizetésből élők zsebéből, brutálisan megsarcolva ezzel a magyar családokat. 

Tisza Párt, Magyar Péter, család, megszorítócsomag. Fotó: Krizsán Csaba Forrás: MTI
A Tisza Párt brutálisan megsarcolná a családokat Fotó: Krizsán Csaba Forrás: MTI

Mint ahogyan arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a Tisza Pártnak készült, neoliberális közgazdászok által szerkesztett anyag súlyos csapásként érné a magyar családok többségét. A baloldali megszorítócsomag jelentősen szűkítené a családi adókedvezményben részesülők körét, illetve csökkentené annak mértékét is. 

Hatalmas csavar a Tisza tervezetében

A tiszás szakértők csomagja egy gyermek után havi százezer forintot, kettőnél kétszázezret, a nagycsaládosoknál 330 ezret irányoz elő gyermekenként.  Teljes egészében azonban csak az élhetne a leírható adókedvezménnyel, aki ötmillió forint, vagyis havi bruttó 417 ezer forint alatt keres. Akinek ennél több a fizetése, csupán a kedvezmény hetven százalékával számolhatna, 15 milliónál nagyobb éves bruttó esetén pedig csak a felével. 

Ez lényegesen kevesebb, mint amennyit a mostani adórendszer kínál.

A családi adókedvezmény megduplázása ugyanis éppen most zajlik: idén júliusban már emelkedtek az összegek, és januárban újra fognak. Az érvényben lévő kedvezmények az év elejétől 

  • egy gyermeknél 133 ezer, 
  • kettőnél fejenként 266 ezer, vagyis 532 ezer, 
  • többnél gyermekenként 440 ezer forintot tesznek ki.

Fontos, hogy az adókedvezmények az szja-rendszer többi elemével, az adókulcsokkal és a sávhatárokkal együtt értelmezhetők teljes egészükben. Ma csak egy, 15 százalékos kulcs van, sávhatárok értelemszerűen nincsenek. 

A tiszás javaslat ellenben a jövedelemtől függő sávhatárokat állapít meg. 

Eszerint 

a kétgyermekesek már az átlagfizetés környékén óriási, évi akár nyolcszázezer forintos veszteséget szenvednének el a baloldali megszorítócsomaggal,

nem is beszélve a nagycsaládosokról: az ő esetükben – függően a keresettől – évente egy-, akár másfél milliós kiesést is jelenthetne a Tisza programja.

Ugrik a járulékkedvezmény is

A családokat támogató szja-rendszer 2011-es bevezetése után a levonás lehetőségét viszonylag hamar, 2014-ben kiterjesztették a járulékokra is. Az történt ugyanis, hogy az alacsonyabb keresetűek közül sokan azért nem tudták igénybe venni a kedvezményt teljes egészében, mert egyszerűen nem volt annyi személyi jövedelemadójuk, amennyit jóváírhattak volna. Azóta a munkavállalói járulékot, mai nevén társadalombiztosítási járulékot is lehet csökkenteni azzal az összeggel, amely az szja lenullázása után még a kedvezményből megmarad.

Ezt az alacsonyabb fizetéssel rendelkezőket segítő lehetőséget a baloldali megszorítócsomag ugyanakkor kivezetné, mégpedig azért, mert átalakítanák a társadalombiztosítást.

Privatizálnák a nyugdíjrendszer mellett az egészségbiztosítást is, így a munkavállalók a jövőben nem fizetnének társadalombiztosítási járulékot az államnak. 

Sokat veszítenének

És akkor még nem említettük a fiatal, a két-, a három- és a többgyermekes anyák szja-mentességét. Ezt a Tiszának készült baloldali megszorítócsomag sem teszi, szerepel a dokumentumban ugyanakkor egy állítás. Eszerint három kedvezmény kivételével mindent eltörölnének: az első házasok kedvezményét külön említik, mint kivégzendő lehetőséget, de nagyon valószínű, hogy az anyák szja-mentessége is erre a sorsra jutna.

Többet kellene dolgozni a családapáknak

A Világgazdaság által megkeresett Herbert Gábor, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke (NOE) új szempontokból világította meg a brutális sarcolást kilátásba helyező tervezetet.

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke kifejtette: az édesanyák jelenlegi adómentessége önmagában 15 százalékot jelent a családi költségvetésben az anya jövedelme után. Nem beszélve a családi adó- és járulékkedvezményről, amit az apa is igénybe vehet, továbbá a képzéssel és otthonteremtéssel kapcsolatos támogatásokról, valamint a gyermekek után elengedett kölcsönökről, és sorolhatnánk még tovább. 

Összességében a családoknak lehetnek olyan életszakaszai, amikor 30-40 százalékkal is csökkenne a jövedelmük, ha ezeket a támogatásokat megszüntetnék 

‒ közölte a lesújtó arányt Herbert Gábor.

A NOE elnöke kitért arra is, hogy amikor egy család anyagilag nehéz helyzetbe kerül, a hagyományos családmodell szerint általában a férfiak azok, akik igyekeznek pótolni a hiányzó bevételt különböző kiegészítő jövedelemszerzési módokkal, például mellékállás vállalásával. Ez azonban éppen az apák gyermekeikkel tölthető idejét csökkenti, holott a szakemberek régóta felhívják a figyelmet az apák pótolhatatlan szerepére a nevelésben, különösen a fiúgyermekek esetében ‒ emelte ki, hozzátéve: a szülőknek így kevesebb idejük marad gyermekükhöz fűződő kapcsolatuk ápolására.

Borítókép: A Tisza gazdasági programja (Forrás: Index)

 

