Brutális sarcot jelentene a Tisza programja a magyar családoknak

A Tisza Párt gazdasági konvergenciaprogramnak nevezett, de sokkal inkább ész nélküli sarcolásnak tűnő tervezete az élet szinte minden területén elvonásokat vetít előre a Tisza Párt kormányra kerülése esetén. A csomag mintegy 1300 milliárd forintot venne ki a bérből és fizetésből élők zsebéből, brutálisan megsarcolva ezzel a magyar családokat.

A Tisza Párt brutálisan megsarcolná a családokat Fotó: Krizsán Csaba Forrás: MTI

Mint ahogyan arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a Tisza Pártnak készült, neoliberális közgazdászok által szerkesztett anyag súlyos csapásként érné a magyar családok többségét. A baloldali megszorítócsomag jelentősen szűkítené a családi adókedvezményben részesülők körét, illetve csökkentené annak mértékét is.

Hatalmas csavar a Tisza tervezetében

A tiszás szakértők csomagja egy gyermek után havi százezer forintot, kettőnél kétszázezret, a nagycsaládosoknál 330 ezret irányoz elő gyermekenként. Teljes egészében azonban csak az élhetne a leírható adókedvezménnyel, aki ötmillió forint, vagyis havi bruttó 417 ezer forint alatt keres. Akinek ennél több a fizetése, csupán a kedvezmény hetven százalékával számolhatna, 15 milliónál nagyobb éves bruttó esetén pedig csak a felével.

Ez lényegesen kevesebb, mint amennyit a mostani adórendszer kínál.

A családi adókedvezmény megduplázása ugyanis éppen most zajlik: idén júliusban már emelkedtek az összegek, és januárban újra fognak. Az érvényben lévő kedvezmények az év elejétől

egy gyermeknél 133 ezer,

kettőnél fejenként 266 ezer, vagyis 532 ezer,

többnél gyermekenként 440 ezer forintot tesznek ki.

Fontos, hogy az adókedvezmények az szja-rendszer többi elemével, az adókulcsokkal és a sávhatárokkal együtt értelmezhetők teljes egészükben. Ma csak egy, 15 százalékos kulcs van, sávhatárok értelemszerűen nincsenek.

A tiszás javaslat ellenben a jövedelemtől függő sávhatárokat állapít meg.

Eszerint

a kétgyermekesek már az átlagfizetés környékén óriási, évi akár nyolcszázezer forintos veszteséget szenvednének el a baloldali megszorítócsomaggal,

nem is beszélve a nagycsaládosokról: az ő esetükben – függően a keresettől – évente egy-, akár másfél milliós kiesést is jelenthetne a Tisza programja.