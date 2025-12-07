Gyermeknevelési támogatások Tisza-módra ‒ Jövedelmük 30-40 százalékának is búcsút inthetnének a családok

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a Tisza Pártnak készült neoliberális közgazdászok által szerkesztett anyag súlyos csapásként érné a magyar családok többségét. A baloldali megszorítócsomag jelentősen szűkítené a családi adókedvezmény kedvezményezetti körét, illetve csökkentené annak mértékét is. A Világgazdaság által megkeresett Herbert Gábor, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke (NOE) új szempontokból világította meg a brutális sarcolást kilátásba helyező tervezetet.

A baloldali megszorítócsomag súlyosan érintené a magyar családok többségét (Fotó: Halfpoint / Shutterstock)

Akár 30-40 százalékkal is csökkenne a családok jövedelme, ha végrehajtanák a baloldali megszorítócsomag ajánlásait

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke a lapnak kifejtette: az édesanyák jelenlegi adómentessége önmagában 15 százalékot jelent a családi költségvetésben az anya jövedelme után. Nem beszélve a családi adó- és járulékkedvezményről, amit az apa is igénybe vehet, továbbá a képzéssel és otthonteremtéssel kapcsolatos támogatásokról, valamint a gyermekek után elengedett kölcsönökről, és sorolhatnánk még tovább. Összességében a családoknak lehetnek olyan életszakaszai, amikor 30-40 százalékkal is csökkenne a jövedelmük, ha ezeket a támogatásokat megszüntetnék ‒ közölte a lesújtó arányt Herbert Gábor.

A NOE elnöke kitért arra is, hogy amikor egy család anyagilag nehéz helyzetbe kerül, a hagyományos családmodell szerint általában a férfiak azok, akik igyekeznek pótolni a hiányzó bevételt különböző kiegészítő jövedelemszerzési módokkal, például mellékállás vállalásával. Ez azonban éppen az apák gyermekeikkel tölthető idejét csökkenti, holott a szakemberek régóta felhívják a figyelmet az apák pótolhatatlan szerepére a nevelésben, különösen a fiúgyermekek esetében ‒ emelte ki, hozzátéve: a szülőknek így kevesebb idejük marad kapcsolatuk ápolására.

A teljes cikket a Világgazdaság hasábjain olvashatja.