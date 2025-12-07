Rendkívüli

Verstappen megnyerte az idényzárót, de nem ő örülhetett a végén

Tisza Pártbaloldali megszorítócsomagcsaládi adókedvezmény

Gyermeknevelési támogatások Tisza-módra ‒ Jövedelmük 30-40 százalékának is búcsút inthetnének a családok

Jelentős jövedelemkieséssel számolhatna a családok többsége, ha a Tisza Párt tervei szerint írnák át a családi adókedvezmény szabályait. A baloldali megszorítócsomagban foglalt gyermekneveléshez köthető kedvezmények csökkentése a családi élet számos területét negatívan befolyásolná.

Magyar Nemzet
2025. 12. 07. 16:10
Fotó: Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a Tisza Pártnak készült neoliberális közgazdászok által szerkesztett anyag súlyos csapásként érné a magyar családok többségét. A baloldali megszorítócsomag jelentősen szűkítené a családi adókedvezmény kedvezményezetti körét, illetve csökkentené annak mértékét is. A Világgazdaság által megkeresett Herbert Gábor, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke (NOE) új szempontokból világította meg a brutális sarcolást kilátásba helyező tervezetet.

baloldali megszorítócsomag
A baloldali megszorítócsomag súlyosan érintené a magyar családok többségét (Fotó: Halfpoint / Shutterstock)

Akár 30-40 százalékkal is csökkenne a családok jövedelme, ha végrehajtanák a baloldali megszorítócsomag ajánlásait

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke a lapnak kifejtette: az édesanyák jelenlegi adómentessége önmagában 15 százalékot jelent a családi költségvetésben az anya jövedelme után. Nem beszélve a családi adó- és járulékkedvezményről, amit az apa is igénybe vehet, továbbá a képzéssel és otthonteremtéssel kapcsolatos támogatásokról, valamint a gyermekek után elengedett kölcsönökről, és sorolhatnánk még tovább. Összességében a családoknak lehetnek olyan életszakaszai, amikor 30-40 százalékkal is csökkenne a jövedelmük, ha ezeket a támogatásokat megszüntetnék ‒ közölte a lesújtó arányt Herbert Gábor.

A NOE elnöke kitért arra is, hogy amikor egy család anyagilag nehéz helyzetbe kerül, a hagyományos családmodell szerint általában a férfiak azok, akik igyekeznek pótolni a hiányzó bevételt különböző kiegészítő jövedelemszerzési módokkal, például mellékállás vállalásával. Ez azonban éppen az apák gyermekeikkel tölthető idejét csökkenti, holott a szakemberek régóta felhívják a figyelmet az apák pótolhatatlan szerepére a nevelésben, különösen a fiúgyermekek esetében ‒ emelte ki, hozzátéve: a szülőknek így kevesebb idejük marad kapcsolatuk ápolására.

A teljes cikket a Világgazdaság hasábjain olvashatja.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Aranyosi Péter csúnyán lejáratta magát Juszt László műsorában

Felhévizy Félix avatarja

Vastag bőr van az arcán, az biztos.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.