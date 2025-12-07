DPKOrbán ViktorHáborúellenes Gyűlés

Orbán Viktor: Nem hagyjuk, hogy tönkretegyék a gyerekeink jövőjét!

A család létkérdés a nemzet jövője szempontjából – hangsúlyozta friss posztjában a miniszterelnök.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 12. 07. 21:01
– A család az első, a család érték és létkérdés a nemzet jövője szempontjából. Mi nem hagyjuk, hogy tönkretegyék a gyerekeink jövőjét – írta Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor. A miniszterelnök a kecskeméti háborúellenes gyűlésről osztott meg egy kedves fotót. 

Kecskemét DPK gyűlés Fidesz kampány Orbán Viktor
Orbán Viktor a háborúellenes gyűlésen (Fotó: Polyák Attila)

Lapuk megírta: szombaton tartották a digitális polgári körök a harmadik háborúellenes gyűlést, ezúttal Kecskeméten. A kormányfő arról beszélt: a háború nincs messze, politikailag is közel van. 

Az európai vezetők eldöntötték, hogy Európa háborúba megy. Erről döntés van, hivatalos álláspont, hogy 2030-ra készen kell állni erre. Hadigazdaságot építenek, készülnek. 

A miniszterelnök elmondta, jelenleg az összecsapás előkészítése zajlik, és ahhoz, hogy elérjük a kimaradást, imádkozni kell.

A kormányfő kiemelte: a 2026-os választás lesz a felénk közelítő háború előtti utolsó választás, s azért lényeges, hogy milyen kormányunk lesz 2026-ban, mert annak a kormánynak kell majd megküzdenie Magyarországért, és kimenteni az országot egy nagy valószínűséggel felénk közeledő háborús veszélyből.


Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)


 

 


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

