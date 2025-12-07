Orbán Viktor: Nem hagyjuk, hogy tönkretegyék a gyerekeink jövőjét!

– A család az első, a család érték és létkérdés a nemzet jövője szempontjából. Mi nem hagyjuk, hogy tönkretegyék a gyerekeink jövőjét – írta Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor. A miniszterelnök a kecskeméti háborúellenes gyűlésről osztott meg egy kedves fotót.

Orbán Viktor a háborúellenes gyűlésen (Fotó: Polyák Attila)

Lapuk megírta: szombaton tartották a digitális polgári körök a harmadik háborúellenes gyűlést, ezúttal Kecskeméten. A kormányfő arról beszélt: a háború nincs messze, politikailag is közel van.

Az európai vezetők eldöntötték, hogy Európa háborúba megy. Erről döntés van, hivatalos álláspont, hogy 2030-ra készen kell állni erre. Hadigazdaságot építenek, készülnek.

A miniszterelnök elmondta, jelenleg az összecsapás előkészítése zajlik, és ahhoz, hogy elérjük a kimaradást, imádkozni kell.

A kormányfő kiemelte: a 2026-os választás lesz a felénk közelítő háború előtti utolsó választás, s azért lényeges, hogy milyen kormányunk lesz 2026-ban, mert annak a kormánynak kell majd megküzdenie Magyarországért, és kimenteni az országot egy nagy valószínűséggel felénk közeledő háborús veszélyből.