Magyarázkodik a bankár a Tisza-adó miatt

Felcsuti Péter, annak ellenére, hogy korábban a Tisza Párt adómódosítási programjáról beszélt, most közösségi oldalán bizonygatja, hogy semmi köze a baloldali megszorítócsomaghoz. Pedig a dokumentumon található aláírások egyike nagyon hasonlít a bankáréra.

2025. 12. 07. 11:17
Felcsuti Péter szerint a többkulcsos adó lenne a megfelelő Forrás: Forrás: ATV/YouTube
Tagadni próbálja Felcsuti Péter, hogy köze lenne a Tisza Pártnak tulajdonított, 1300 milliárd forintos megszorítócsomaghoz azután, hogy pár napja maga ismerte be: valódi volt a Tisza-adóterv, és nagy kár, hogy Magyar Péterék visszatáncoltak belőle.

Tisza rendezvény kampány Kecskemét Magyar Péter
Magyar Péter (Fotó: Polyák Attila)

 Ismert, a Raiffeisen Bank korábbi vezérigazgatója a Klikk TV-nek beszélt arról, hogy: 

„Láttuk, hogy a Tisza Párt […] egy nagyon-nagyon bátortalan adómódosítási programot, hát nem mondom, hogy terjesztett elő, mert abban a pillanatban, amikor valahogy napvilágra került, valahogy kitudódott […], a Tisza Párt már vissza is vonta. Tehát volt egy nagyon bágyadt, nagyon halovány elképzelés, hogy kellene valamilyen progresszív jellegnek is lennie a magyar személyijövedelemadó-rendszerben” 

– mondta. Majd kárhoztatta a kormánypártokat, hogy a Tisza adóemelési tervét annak nevezték, ami: adóemelésnek. 

(6:12 és 7:14 között a videón.)

Az interjú után Felcsuti most saját közösségi oldalán bizonygatja, hogy soha nem volt és ma sincs semmilyen kapcsolata a Tisza Párttal és a munkatársaival, nem vett részt semmilyen – adó- vagy más témájú – anyag megírásában, és a sajtóban megjelent dokumentumon sem az ő aláírása szerepel. A közgazdász ugyanakkor azt is közölte, hogy 

véleménye a magyar adórendszerről sokkal kritikusabb annál, mint amit a Tisza Pártnak tulajdonítanak.

 

Aláírás a dokumentumon

Felcsuti magyarázkodása azért is érdekes, mert a mostani dokumentum valódiságát aláírások igazolják: a napvilágra került, brutális megszorítócsomagban a nagyobb témakörök végén szignók láthatók több embertől, bizonyosan a tervezetet elkészítő szakértőktől.

Az Index saját forrásaira hivatkozva arról írt, hogy az egyik aláírás nagyon hasonlít a bankáréra. Felcsuti a lap megkeresésére ugyanakkor tagadta, hogy szerepet vállalt volna a dokumentum kidolgozásában. Úgy fogalmazott, hogy „a Tisza Párttal kapcsolatban programban, aktivitásban nem vett és nem vesz részt”.

 

Baloldali csomag

Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap délelőtt saját közösségi oldalán közzétett videójában mutatta be, a Tiszát körülvevő baloldali szakemberek miként beszéltek a párt adócsomagjáról. Az összeállítás idézi Felcsuti Pétert is, aki elismerte: a Tisza egy adómódosítási programot terjesztett elő, mert „kell valami progresszív jellegnek lennie az szja-rendszerben”.

Borítókép: Felcsuti Péter szerint a többkulcsos adó lenne a megfelelő (Forrás: ATV/YouTube)


