A szellemi tulajdon védelme az innovációhasznosítás alapköve

Az innováció területén sikeres országokat a kreativitás, a kutatás-fejlesztési eredmények tudatos védelme és hasznosítása emeli ki a mezőnyből.

Magyar Nemzet
2025. 12. 07. 22:00
Forrás: SZTNH
Az innováció területén sikeres országokat a kreativitás, a kutatás-fejlesztési eredmények tudatos védelme és hasznosítása emeli ki a mezőnyből. Az ötlet önmagában még nem elég: az válik valódi értékké, ami mögött tudatos szellemitulajdon-védelem, megalapozott termékfejlesztés és hosszú távú stratégia áll. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) ezt a biztonságot segít építeni a magyar vállalkozásoknak, kutatóknak és alkotóknak immár 129 éve. Az egyik legrégebbi ilyen típusú hivatal Európában, a szellemitulajdon-védelem teljes spektrumát kezelő hivatal ugyanakkor folyamatos megújulásra törekszik: digitális fejlesztéseivel, nemzetközi kapcsolataival és tudatosságnövelési programjaival a nemzetközi és hazai innovációs ökoszisztéma aktív szereplője.

Erősödő innovációs ökoszisztéma, növekvő bejelentésszámok

Az elmúlt évek adatai azt mutatják, hogy a magyar szellemitulajdon-védelem új lendületet kapott. A szabadalmi, védjegy- és formatervezésiminta-bejelentések az elmúlt öt év legmagasabb számait produkálták 2024-ben, ami egyértelmű növekedést jelent a hazai iparjogvédelmi aktivitásban. A WIPO Global Innovation Index szerint Magyarország a világ 36. leginnovatívabb országa volt 2025-ben 140 közül, Európán belül a 23., a magas jövedelmű országok között pedig a 34. helyen áll. A formatervezésiminta-oltalmi bejelentésekben és a nemzetközi (PCT) szabadalmakban is jelentős javulás látható, ami a hazai feltalálók és kreatív alkotók aktívabb hazai és nemzetközi jelenlétét és tudatosabb szellemitulajdon-kezelését mutatja.

A kreatív és tudásalapú szektorban szintén erősödés tapasztalható: nőtt a kreatívipar, illetve a piaci innováció és a humán tőke teljesítménye, különösen a természettudományos és mérnöki diplomások arányának növekedésével. Mindez stabil, hosszú távú innovációs utánpótlást teremt.

 

„A magyar gazdaság versenyképessége ma azon múlik, mennyire tudjuk a szellemi tulajdont piaci termékké alakítani. A szellemitulajdon-védelem teremtheti meg azt a keretrendszert, amely biztosítja, hogy az ötletből gazdasági érték, majd ebből fenntartható gazdasági növekedés legyen. Az SZTNH feladata, hogy minden innovátornak, vállalkozónak és kutatónak megteremtse a biztonságos és gyors oltalomszerzés lehetőségét. Az iparjogvédelmi rendszer egyszerre szolgálja az egyéni feltalálókat, a startupokat, ugyanakkor a nagyvállalatokat, egyetemeket, valamint a nemzetközi beruházókat is. Hiszek abban, hogy a magyar innováció jövője az együttműködésben, a tudásban és a szellemi vagyon tudatos kezelésében és hasznosításában rejlik” – mondja Farkas Szabolcs, az SZTNH elnöke.

Nemzetközi bizalom és együttműködések

Az SZTNH tagja a világ legelismertebb IP-együttműködési rendszereinek – többek között a Patent Prosecution Highwaynek (PPH) – is, amelynek révén egy magyar szabadalmi bejelentés alapján közel 30 országban – Japántól az Egyesült Államokig – gyorsabban és hatékonyabban nyílik lehetőség a szabadalmi oltalom megszerzésére.

A Jedlik-díj hátoldala. Forrás: SZTNH

A hivatal az elmúlt évtizedekben aktív nemzetközi együttműködést épített ki az európai és világszervezetekkel, más országok hivatalaival, a magyar innovációs ökoszisztéma szereplőivel, így a hazai felsőoktatási intézményekkel és kutatóközpontokkal is.

A partnerségek célja a magyar innováció versenyképességének növelése globális szinten is.

Új Szellemi tulajdon menedzsmentje mesterszak a jövő szolgálatában

Az innovációs teljesítmény fokozásához felkészült IP-szakemberekre is szükség van. A Budapesti Corvinus Egyetemmel és a WIPO Akadémiával közösen indított Szellemi tulajdon menedzsmentje mesterszak a következő generáció tagjait készíti fel arra, hogy képesek legyenek a szellemi vagyont stratégiai eszközzé alakítani a hazai és nemzetközi piacokon, valamint elmélyítsék tudásukat az IP-jog, az értékelés, a licencelés és a hasznosítás területén, azaz hidat képezzenek a kutatók, feltalálók és a piac között.

A jövőre 130 éves Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala azért dolgozik, hogy a ma születő tudás értékké váljon a hazai és nemzetközi színtéren is, az ötletekből érték legyen, az érték pedig erős, tudásalapú gazdaságot eredményezzen.

