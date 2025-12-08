Csodás karácsonyi fények

Ha nem is mindent ezeken vásárolunk meg, attól még élvezhetjük hangulatukat egy forró itallal a kezünkben. Ön mindent tud a karácsonyi vásárokról? Töltse ki kvízünket és kiderül!
Mit keres ott a kutya – tudja a választ?
A magyar nyelv számos szólásmondást ismer, amelyekben előszeretettel bukkannak fel állatok, olykor éppen kutyák. Ezekből gyűjtöttünk össze néhányat kvízünkben, ahol ellenőrizheti, mennyire ismeri a valódi jelentésüket.
Szóljon hozzá!
