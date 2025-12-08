Márki-Zay PéterMagyarországMagyar Péter

Magyar Péterék előkotorták Márki-Zay rosszul elsült csodafegyverét

A Tisza ugyanabba a gödörbe sétálhat bele, amelybe Márki-Zay Péter 2022-ben már belerohant. Vajon a baloldal volt miniszterelnök-jelöltje adhatott tanácsot Magyar Péternek? Számos jel erre utal.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 5:18
Magyar Péter, Márki-Zay Péter, utaztatás, London, Nyugat-Európa
Fotó: MN montázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Márki-Zay Péter hiába várta a csodát 2022-ben a Nyugat-Európában élő magyarok szavazataitól – milliókat elégetve Németországban és Nagy-Britanniában –, a kampány nem hozta meg a várt áttörést a baloldalnak. Most úgy tűnik, a Tisza Párt ennek ellenére leporolja Márki-Zay Péter stratégiafüzetét, és megpróbálja hazahozni, vagy elszállítani külképviseletekre azokat a magyarokat, akik rájuk szavaznának. Még akkor is, ha mindez törvénysértő.

2022.01.27 London Márki Zay Péter kampánybeszéde angliai kintélő magyarokkal Fotó: Kurucz Árpád Fotó: Kurucz Árpád Magyar Péter, Tisza Párt Magyar Péter, Márki-Zay Péter, utaztatás, London, Nyugat-Európa
2022. 01. 27 London - Márki Zay Péter kampánybeszédet tart, most Magyar Péteréknek adhatott tanácsot (Fotó: Kurucz Árpád)

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, Magyar Péter egyik legfőbb bizalmasa, Ruszin-Szendi Romulusz egy tatabányai fórumon arról beszélt, hogy már több vállalkozóval egyeztettek a külföldön élő magyarok utaztatásáról, azért, hogy biztosan itt legyenek a választás napjára. Még buszok bérléséről és a repülőjegyek kifizetéséről is említést tett. A párt ezzel megsérthetné a választási eljárásról szóló törvényt, hiszen a repülőjegy és vonatjegy ellenszolgáltatásnak minősül.

Márki-Zay Péter az utóbbi időben többször egyértelművé tette, hogy minden erejével támogatja a Tisza Pártot. Még azt is mondta, hogy szobrot állítana Magyar Péternek

Nem kizárt tehát, hogy ő maga hívta fel Magyar Péter figyelmét az utaztatásra. 

Márki-Zay Péterék 2022-ben ugyanis kifejezetten komolyan vették a nyugat-európai kampányt. A baloldali politikus többek között Berlinben, Münchenben és Londonban is tartott kampányrendezvényeket. Márki-Zay németországi roadshow-ja során a dollárbaloldal pénztárnokával is találkozott, Londonban pedig Bajnai Gordonnal fotózták le akkoriban.  A londoni rendezvényre ráadásul nem kevés pénzt költöttek: 

a Pall Mall Street 116. szám alatt található rendezvénytermet egymillió forintért bérelték ki egyetlen éjszakára.

Márki-Zay Péter itt arra kérte a lakcímmel nem rendelkező magyarokat: ha tehetik, jelentkezzenek be egy-egy billegő körzetbe, ugyanis a 2018-as eredmények alapján akár három mandátum is múlhatott volna a külföldi szavazatokon. Azt is mondta, hogy a „ 2018-as választásokon is kiderült, hogy ha az Egyesült Királyságban élő magyarokon múlna, a Fidesz–KDNP be sem kerülne a parlamentbe.” 

A Repülővel jöttünk kezdeményezést élesztenék újra Magyar Péterék?

Márki-Zay Péter néhány héttel később az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta: annak a félmilliónál is több magyarnak a szavazatán is múlhat a kormányváltás, akik külföldön, többségükben valahol Nyugat-Európában élnek, ezért arra buzdítja őket, hogy akár charter gépekkel, akár telekocsival, de utazzanak haza az áprilisi választásokra, és jelentkezzenek be a magyar lakcímükre.

„Bárhogy is döntesz a szavazásod helyét illetően, a Repülővel jöttünk kezdeményezéssel azt szeretnénk elérni, hogy teljen meg egy teljes repülőgép azokkal az angliai magyarokkal, akik egy hosszú hétvégével és családlátogatással kötnék össze a 2022-es választást Magyarországon” – állt 2022-ben valasztas22.uk oldalon, amit a Márki-Zay Péter-féle londoni Kossuth Kör civiljei működtettek akkoriban. 

Az oldalon telekocsi is szerveződött azok részére, akik külképviseleten szerették volna leadni a voksukat.

Ifj. Lomnici Zoltán akkor a Magyar Nemzetnek elmondta: amire Márki-Zay Péter biztatta a londoniakat, az akár három év szabadságvesztéssel is sújtható.

Mennyi az annyi?

Az, hogy Márki-Zayék ennyire komolyan vették a külföldi kampányt, nem véletlen, hiszen nem kevés szavazópolgárról volt szó.

Összesen 65 480-an szerepeltek a külképviseleti névjegyzékben 2022-ben, közülük 57 623-an el is mentek szavazni. 

És London, München kiválasztása sem volt véletlen.

A legtöbb, 8138 választópolgár ugyanis Londonban szerepelt a névjegyzékben, közülük 6951-en el is mentek szavazni, vagyis a londoni részvétel 85,41 százalékos volt. Szintén nagyon sok választópolgár jelentkezett Münchenbe (4646), közülük 4015 szavazott is (86,42 százalék). Stuttgartban 3719, a névjegyzékben szereplő választópolgárból 3079 szavazott (82,79 százalék).

A baloldali csodafegyver azonban nem hozta el az áhított eredményt.

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a külképviseleteken szavazottak és a határon túliak szavazatait összevetve, a Fidesz 3 060 000 ezer szavazatot kapott, a listás szavazatok 54,1 százalékát szerezte meg. Az Egységben Magyarországért pártszövetség 1 947 000 szavazattal 34,4 százalékot szerzett, a Mi Hazánk 332 ezer szavazatot kapott, ez 5,9 százalékra volt elég. 

Borítókép: MN montázs

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Vida Ákos
idezojelekbaloldal

Tűzfal a német demokrácia ellen

Vida Ákos avatarja

Elképesztő erővel és szervezéssel próbálják a blokkpártok a ma legnépszerűbb német pártot ellehetetleníteni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu