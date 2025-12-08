Magyar Péterék előkotorták Márki-Zay rosszul elsült csodafegyverét

Márki-Zay Péter hiába várta a csodát 2022-ben a Nyugat-Európában élő magyarok szavazataitól – milliókat elégetve Németországban és Nagy-Britanniában –, a kampány nem hozta meg a várt áttörést a baloldalnak. Most úgy tűnik, a Tisza Párt ennek ellenére leporolja Márki-Zay Péter stratégiafüzetét, és megpróbálja hazahozni, vagy elszállítani külképviseletekre azokat a magyarokat, akik rájuk szavaznának. Még akkor is, ha mindez törvénysértő.

2022. 01. 27 London - Márki Zay Péter kampánybeszédet tart, most Magyar Péteréknek adhatott tanácsot (Fotó: Kurucz Árpád)

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, Magyar Péter egyik legfőbb bizalmasa, Ruszin-Szendi Romulusz egy tatabányai fórumon arról beszélt, hogy már több vállalkozóval egyeztettek a külföldön élő magyarok utaztatásáról, azért, hogy biztosan itt legyenek a választás napjára. Még buszok bérléséről és a repülőjegyek kifizetéséről is említést tett. A párt ezzel megsérthetné a választási eljárásról szóló törvényt, hiszen a repülőjegy és vonatjegy ellenszolgáltatásnak minősül.

Márki-Zay Péter az utóbbi időben többször egyértelművé tette, hogy minden erejével támogatja a Tisza Pártot. Még azt is mondta, hogy szobrot állítana Magyar Péternek.

Nem kizárt tehát, hogy ő maga hívta fel Magyar Péter figyelmét az utaztatásra.

Márki-Zay Péterék 2022-ben ugyanis kifejezetten komolyan vették a nyugat-európai kampányt. A baloldali politikus többek között Berlinben, Münchenben és Londonban is tartott kampányrendezvényeket. Márki-Zay németországi roadshow-ja során a dollárbaloldal pénztárnokával is találkozott, Londonban pedig Bajnai Gordonnal fotózták le akkoriban. A londoni rendezvényre ráadásul nem kevés pénzt költöttek:

a Pall Mall Street 116. szám alatt található rendezvénytermet egymillió forintért bérelték ki egyetlen éjszakára.

Márki-Zay Péter itt arra kérte a lakcímmel nem rendelkező magyarokat: ha tehetik, jelentkezzenek be egy-egy billegő körzetbe, ugyanis a 2018-as eredmények alapján akár három mandátum is múlhatott volna a külföldi szavazatokon. Azt is mondta, hogy a „ 2018-as választásokon is kiderült, hogy ha az Egyesült Királyságban élő magyarokon múlna, a Fidesz–KDNP be sem kerülne a parlamentbe.”