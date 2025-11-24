Már csak ő hiányzott: Márki-Zay Péter gőzerővel kampányol a Tisza Párt mellett

Márki-Zay Péter teljes mellszélességgel beállt a Tisza Párt mögé, támadást indított azon korábbi tagok ellen, akik kiábrándultak a Tisza Pártból a belső viták miatt.

Márki-Zay Péter teljesen bevadult, gőzerővel kampányol a Tisza Párt mellett (Forrás: Facebook / Márki-Zay Péter)

Mint korábban beszámoltunk róla, négy Csongrád-Csanád vármegyei Tisza-sziget oszlott fel azt követően, hogy Magyar Péter bejelentette országgyűlési képviselőjelölt-jelöltjeit. Egyes hírek szerint Hódmezővásárhely és Makó környékén akár hét Tisza-szigetet is megszüntethetnek, a tervekről hírt adó helyi megyei koordinátor közléséből ráadásul az is kiderült, hogy fentről irányíthatják az eseményeket.

A jelenség nem új, az utóbbi időben egyre több Tisza-sziget szűnt meg szerte az országban.

Eddig Újbudán volt a legnagyobb turbulencia: a XI. kerületben négy Tisza-sziget szűnt meg szeptemberben. A nagy port felverő ügy mögött a szervezet tagjainak a pártközponttal folytatott komoly összetűzései álltak. A Tisza belső ügyeire rálátó forrásaink korábban azt közölték: a pártban egyre nagyobb feszültségeket okoz, hogy Magyar Péter önkényesen, korábbi egyezségeket felrúgva irányítja a szervezetet, miközben semmire és senkire nincs tekintettel.

Leitner Szilárd, aki indult a Tisza Párt jelöltaspiráns-kiválasztó versenyében Hódmezővásárhely környékén, a Hír TV-nek úgy fogalmazott: sok Tisza-szigettel tartja a kapcsolatot, és biztosan állíthatja, hogy közülük sok meg fog szűnni a közeljövőben.

Márki-Zay és az árulók

Márki-Zay Facebook-bejegyzésében árulónak nevezte Leitner Szilárdot, aki, mint mondta, eddig lelkesen építette a Tisza-szigeteket a körzetben. A hódmezővásárhelyi polgármester most azt írta, bőséges tapasztalata van már az érdekemberek és árulók területén. Úgy véli, ezekben az emberekben kár lenne megbízni bármilyen téren a jövőben: sem munkatársnak, sem jelöltnek, sem aktivistának nem fogja őket befogadni az ellenzék.

Ha Magyar Péter most nem is engedi a jelöltjelölteket megszólalni (rengeteg muníciót adva ezzel a Megafonnak),(...) ellenőrizzük helyben, hogy kik a leghitelesebb, legmegbízhatóbb jelöltek!

– írta a politikus.