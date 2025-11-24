Márki-Zay PéterHódmezővásárhelyMagyar Péter

Már csak ő hiányzott: Márki-Zay Péter gőzerővel kampányol a Tisza Párt mellett

Akkor is támogatom, ha nem kéri azt, sőt. Akkor is, ha tiltakozik ellene – mondta Márki-Zay Péter Rónai Egonnál az ATV Egyenes beszéd című műsorában, majd önmagát Gyurcsány Ferenchez hasonlította. Hódmezővásárhely polgármestere támadást indított azon korábbi Tisza-sziget-tagok ellen, akik kiábrándultak a Tisza Pártból a belső viták miatt. A 2022-es baloldali összefogás miniszterelnök-jelöltje beindította kampányát Magyar Péterék mellett, gőzerővel tolja a tiszás propagandát.

Magyar Nemzet
2025. 11. 24. 19:49
Fotó: Képernyőfotó
Márki-Zay Péter teljes mellszélességgel beállt a Tisza Párt mögé, támadást indított azon korábbi tagok ellen, akik kiábrándultak a Tisza Pártból a belső viták miatt.

Márki-Zay Péter, Magyar Péter, Tisza Párt. Támogatás, hódmezővásárhelyi polgármester
Márki-Zay Péter teljesen bevadult, gőzerővel kampányol a Tisza Párt mellett (Forrás: Facebook / Márki-Zay Péter)

Mint korábban beszámoltunk róla, négy Csongrád-Csanád vármegyei Tisza-sziget oszlott fel azt követően, hogy Magyar Péter bejelentette országgyűlési képviselőjelölt-jelöltjeit. Egyes hírek szerint Hódmezővásárhely és Makó környékén akár hét Tisza-szigetet is megszüntethetnek, a tervekről hírt adó helyi megyei koordinátor közléséből ráadásul az is kiderült, hogy fentről irányíthatják az eseményeket. 

A jelenség nem új, az utóbbi időben egyre több Tisza-sziget szűnt meg szerte az országban. 

Eddig Újbudán volt a legnagyobb turbulencia: a XI. kerületben négy Tisza-sziget szűnt meg szeptemberben. A nagy port felverő ügy mögött a szervezet tagjainak a pártközponttal folytatott komoly összetűzései álltak. A Tisza belső ügyeire rálátó forrásaink korábban azt közölték: a pártban egyre nagyobb feszültségeket okoz, hogy Magyar Péter önkényesen, korábbi egyezségeket felrúgva irányítja a szervezetet, miközben semmire és senkire nincs tekintettel.

Leitner Szilárd, aki indult a Tisza Párt jelöltaspiráns-kiválasztó versenyében Hódmezővásárhely környékén, a Hír TV-nek úgy fogalmazott: sok Tisza-szigettel tartja a kapcsolatot, és biztosan állíthatja, hogy közülük sok meg fog szűnni a közeljövőben.

 

Márki-Zay és az árulók

Márki-Zay Facebook-bejegyzésében árulónak nevezte Leitner Szilárdot, aki, mint mondta, eddig lelkesen építette a Tisza-szigeteket a körzetben. A hódmezővásárhelyi polgármester most azt írta, bőséges tapasztalata van már az érdekemberek és árulók területén. Úgy véli, ezekben az emberekben kár lenne megbízni bármilyen téren a jövőben: sem munkatársnak, sem jelöltnek, sem aktivistának nem fogja őket befogadni az ellenzék.

Ha Magyar Péter most nem is engedi a jelöltjelölteket megszólalni (rengeteg muníciót adva ezzel a Megafonnak),(...) ellenőrizzük helyben, hogy kik a leghitelesebb, legmegbízhatóbb jelöltek!

– írta a politikus.

Márki-Zay Péter nem most kezdte meg kampányát a Tisza Párt mellett. Korábban megosztott egy videót, amelyen Bohár Dániel hívja fel az egyik tiszás jelöltaspiránst. Márki-Zay szerint így kellene elküldenie mindenkinek Bohárt. A hölgy Magyar Péter egyik kedvenc szófordulatát idézte a videóban. Érdekesség, hogy a jelek szerint sem a tiszás jelöltaspiráns, sem Márki-Zay Péter nem érzékeli Bohár Dániel iróniáját. 

Márki-Zay Péter: Áradjon a Tisza!

A tiszás kampányt Márki-Zay nemcsak így támogatja. A Mezőhegyesi Ménes Tisza Sziget meghívta Márki-Zay Pétert egy fórumra. Arra kérték, hogy beszéljen a 2026-os választások történelmi fontosságáról és a lehetséges következményeiről, illetve válaszoljon a résztvevők kérdéseire. Márki-Zay Péter ezt megosztotta közösségi oldalán, majd azt írta:

Áradjon a Tisza!

A polgármester közösségi oldalán megosztott egy olyan rendezvényt is, amelyet egy hódmezővásárhelyi Tisza-sziget tart, és a 444-es Uj Péter a vendége.

A baloldali összefogás 2022-es miniszterelnök-jelöltje emellett öt nappal ezelőtt járt Rónai Egonál az ATV Egyenes beszéd című műsorában, ahol azt mondta:

akkor is támogatja Magyar Pétert, ha a politikus nem kéri.

Önmagát egyébként Gyurcsány Ferenchez hasonlította. 2022-ben ugyanis úgy vélte, hogy ha akkor nem jelenik meg Gyurcsány Ferenc a kampányban, az csak a javukra válhat. Így most szerinte neki sem kellene fényképezkednie Magyar Péterrel.

A hódmezővásárhelyi polgármester felvállalt politikai nézetei olvasóinknak nem okozhatnak különösebb meglepetést. Emlékezetes, hogy Márki-Zay Péterék több milliárd forint kampánypénzt kaptak külföldről 2022-ben. A politikus mostani magatartása erősíti azt a feltételezést, hogy Magyar Péterék mögött ugyanaz a gazdasági érdekcsoport áll, mint Márki-Zay Péter mögött állt 2022-ben.

Borítókép: Márki-Zay Péter (Fotó: Képernyőfotó)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

