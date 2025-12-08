Dobó Kata a saját kárán tanulta meg, mennyit ér mások véleménye + videó

A Még egy kívánság Dobó Kata harmadik rendezése, ami egy mágikus füzet körül bonyolódik, a beszélgetés alatt pedig sorra kerülnek elő a referenciaként felmerülő vígjátékok, mint az Idétlen időkig vagy az Időről időre. – Nyilván ezekben is egy fantasztikus elem a katalizátor, de alapvetően mindegyik vicces film, jó romkom, amik állítanak valami fontosat is a világról. Rendben van, hogy szórakoztatnak egy másfél órát, és utána jobb kedvvel jövünk ki róluk a moziból, de közben kapunk valami pluszt is – fogalmaz Dobó Kata, akinek ez az eddigi legszemélyesebb munkája rendezőként, és a saját élete buktatói okán szerzett felismerések megjelennek a filmben is.

Dobó Kata és színészgárdája egyik fele a Még egy kívánság sajtóeseményén. Fotó: Sallak Dóra

Dobó Kata: Nem a külvilág tehet róla, hogy hol tart

– Nem a külvilág tehet arról, ahol tartasz, hanem te magad vagy a sorsod előre mozdítója. Találd ki ki vagy, ismerd meg azt a valakit, és kezdd el szeretni. Akkor egyszer csak egy teljesen más világ tárul eléd. De harminc évesen az ember persze legtöbbször ezt még nem ismeri fel, mert ekkor még a jövőjét, a karrierjét, a családját igyekszik megalapozni. Ez a fajta bölcsesség csak később jön meg – mutat rá a rendező, hozzátéve, hogy mindkét irányban vannak kivételek. Van, aki idősebb korában sem akar szembenézni önmagával. Jóllehet, mindezek nagyon egyszerű megállapítások, azonban annál igazabbak, így annál nehezebb őket érvényes formában megfogalmazni, a rendező szerint épp ezért lehet minderre egy vígjáték az egyik legalkalmasabb mód. A Még egy kívánság első előzetese már fel is villant ebből egy keveset:

Azonban annak ellenére, hogy az film ötlete az ő és a sorozatokon edződött Kovács M. András forgatókönyvíró közös szerelemgyermeke, egy rövid ideig kétséges volt, hogy színészi teendői mellett elfoglalhatja-e a direktori széket is. A Még egy kívánság forgatása átfedésben volt a Pokoli rokonok című napi sorozat idén berendelt második évadának a munkálataival, ezért Dobó Kata mellé társrendezőként csatlakozott a Veszélyes lehet a fagyi és az Apatigris mögött álló Szilágyi Fanni.