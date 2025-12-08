Megafilm ServiceKádár L. Gellértmagyar filmDobó Kata
magyar

Dobó Kata a saját kárán tanulta meg, mennyit ér mások véleménye + videó

A Még egy kívánság tavasszal a bejelentést követően rögtön az egyik legjobban várt magyar filmmé lépett elő, most az első kedvcsináló előzetes megjelenése adta az apropót, hogy az alkotókkal beszélgessünk a Megafilm Service új filmjéről, ami a felszínen csak szórakoztat, de közben igyekszik felnőni a műfaj legjobbjaihoz, és valamit állítani is a világról, amiben élünk.

Dani Áron
2025. 12. 08. 5:25
Dobó Kata új romantikus vígjátéka nem nélkülözi a fantasztikus elemeket. Fotó: Sallak Dóra
A Még egy kívánság Dobó Kata harmadik rendezése, ami egy mágikus füzet körül bonyolódik, a beszélgetés alatt pedig sorra kerülnek elő a referenciaként felmerülő vígjátékok, mint az Idétlen időkig vagy az Időről időre. – Nyilván ezekben is egy fantasztikus elem a katalizátor, de alapvetően mindegyik vicces film, jó romkom, amik állítanak valami fontosat is a világról. Rendben van, hogy szórakoztatnak egy másfél órát, és utána jobb kedvvel jövünk ki róluk a moziból, de közben kapunk valami pluszt is – fogalmaz Dobó Kata, akinek ez az eddigi legszemélyesebb munkája rendezőként, és a saját élete buktatói okán szerzett felismerések megjelennek a filmben is.

Dobó Kata és színészgárdája egyik fele a Még egy kívánság sajtóeseményén. Fotó: Sallak Dóra

Dobó Kata: Nem a külvilág tehet róla, hogy hol tart

– Nem a külvilág tehet arról, ahol tartasz, hanem te magad vagy a sorsod előre mozdítója. Találd ki ki vagy, ismerd meg azt a valakit, és kezdd el szeretni. Akkor egyszer csak egy teljesen más világ tárul eléd. De harminc évesen az ember persze legtöbbször ezt még nem ismeri fel, mert ekkor még a jövőjét, a karrierjét, a családját igyekszik megalapozni. Ez a fajta bölcsesség csak később jön meg – mutat rá a rendező, hozzátéve, hogy mindkét irányban vannak kivételek. Van, aki idősebb korában sem akar szembenézni önmagával. Jóllehet, mindezek nagyon egyszerű megállapítások, azonban annál igazabbak, így annál nehezebb őket érvényes formában megfogalmazni, a rendező szerint épp ezért lehet minderre egy vígjáték az egyik legalkalmasabb mód. A Még egy kívánság első előzetese már fel is villant ebből egy keveset:

Azonban annak ellenére, hogy az film ötlete az ő és a sorozatokon edződött Kovács M. András forgatókönyvíró közös szerelemgyermeke, egy rövid ideig kétséges volt, hogy színészi teendői mellett elfoglalhatja-e a direktori széket is. A Még egy kívánság forgatása átfedésben volt a Pokoli rokonok című napi sorozat idén berendelt második évadának a munkálataival, ezért Dobó Kata mellé társrendezőként csatlakozott a Veszélyes lehet a fagyi és az Apatigris mögött álló Szilágyi Fanni.

A főszereplőknek a Hunyadi-sorozat révén volt már tapasztalata erről a munkamódszerről, amiben egyszerre több rendező is részt vesz, és amit most is egy hosszú próbafolyamat előzött meg. A közös munkára a következőképpen emlékeztek vissza: – Hálás vagyok értük. Sok támogatást kaptam mindkettőjüktől. 

Fanninak imádtam a munkamorálját és a látásmódját, Katánál pedig rengetegszer kihallottam egy-egy instrukciója mögül azt, ami nem a rendezőből születik meg, hanem színészből. Ő színészként is képes segíteni a munkát, hogy minél könnyebben tudd végrehajtani az adott feladatot – emeli ki a Kádár L. Gellért. 

A kamera mögött létezés Hermányi Mariann számára sem ismeretlen, mivel a színészet mellett sminkesként más produkciókban is szerepet vállal (például a jövő februárban bemutatásra kerülő, független finanszírozásban készülő magyar thrillerben, az Itt érzem magam otthonban). – Akartam egy másik szakmát is a kezembe, de közben imádom a forgatásokat is, és ott jöttem rá, hogy leginkább a sminkesek munkájára vagyok rákattanva. Elég izgalmas a háttérből segíteni a szereplőket, és úgy látom, hogy Katának is fellélegzés néha váltogatni ezeket a szerepeket.

Ennek a történetnek pedig különösen jót tett, hogy nem csak egy, hanem rögtön két női energia koncentrálódott a forgatások alatt, akik úgy egészítették ki egymást, mint a jin és jang. Egyensúlyt és harmóniát teremtettek a forgatáson, pedig ez a munka sokszor nagyon stresszes is tud lenni. 

Kata szenvedélyes, nagy átérzéssel dolgozik, Fanni viszont inkább kívülről közelít a jelenetekhez, képileg is megkonstruálja azokat. Nagy biztonságban éreztem magam, és tudtam, hogy nem fogok már nagy hülyeségeket csinálni. Mert ha mégis, ők ott vannak és szólnak – emlékszik vissza a színésznő, aki lapunknak a saját szerepéről és az önbecsapás álságosságáról itt mesélt, míg Kádár L. Gellért azt is elárulta, hogy mi volt Dobó Kata legelső, de felettébb meglepőnek hangzó rendezői instrukciója.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

