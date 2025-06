Dobó Kata a Hunyadi sztárjaival forgat, Dyga Zsombor mindent a levegőbe repít

Mivel Makk Károly idén lenne százéves, a MOZ.GO programjában a rendező két kultikus filmje is helyet kapott. A Liliom­fi kópiája aprólékos felújításon esett át, így ismét eredeti színeiben és pompájában mutatkozott be a még ma is roppant népszerű zenés-komédia. A Szerelem restaurálása már jóval korábban megtörtént, de az alkotás a sokadik újranézésre is az egyetemes filmtörténelem egyik legszebb filmjének hat, ami ezúttal is tartogatott újdonságot. Volt, mikor a melankólia vagy az odaadó szeretet, máskor a keserűség és a veszteségérzet fogott meg benne, most inkább az a mély reményteliség, ami a nézők lelkéig nyilall. A fesztivál számomra idén mégsem annyira a nagy érzelmekről és a filmvetítésekről szólt, mint inkább a szakmai programokról.

Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban csaknem 100 magyar filmet láthatott idén a közönség. Fotó: MOZ.GO

Magyar mozgókép-fesztivál 2025

Néha megvan annak az előnye, ha az ember késve érkezik egy-egy sajtóeseményre: engem például már csak a hátsó bejáraton engednek be a Foton Audio­vizuális Centrum kávézójába, ahol Dobó Kata új romantikus komédiájának, a Még egy kívánságnak a sajtóreggelije zajlott.

A háttérben megbújva már ott várakozott Kádár L. Gellért, és még csak újságírónak sem kell lenni ahhoz, hogy kitaláljuk, mi volt a Megafilm nagy bejelentése.

Tehát nagyjából tíz percig fürdőzhettem abban az édes tudatban, hogy tudok valamit, ami a nagyközönség még nem, ami jelentéktelen apróság ugyan, néha mégis jó érzéssel tölti el az embert a bennfentesség illúzió­ja. Az illúzió pedig magában a filmben is nagy szerepet fog kapni, mivel egy olyan mágikus kívánságfüzet körül bonyolódik, amiről azt gondolnánk, hogy megkönnyíti az életünket, de Juliét végül csak még jobban megkavarja. A történet első számú főszereplője ugyanis a Hunyadiban szintén emlékezeteset alakító Hermányi Mariann lesz. A színésznő éppen forgatott, ezért egy videóüzenetben szólt pár szót a karakteréről, akivel még ő is csak ismerkedik. A forgatás szeptemberben indul.

Ezzel szemben a jövő év egyik különleges filmpremierje, a Sárkányok Kabul felett már tavaly leforgott. Dyga Zsombor filmje az első előzetese alapján az amerikai háborús filmekhez felérő látvánnyal és feszültséggel fogja elmesélni, hogyan szabadítottak ki a Magyar Honvédség katonái több mint ötszáz embert, köztük 180 gyereket az afganisztáni káoszból.

A rendező mellett a két főszereplő, Mészáros Blanka és Jászberényi Gábor is mesélt a produkcióról, akik maguk is meglepődtek a katonalét és a színészet közti hasonlóságokon.

A színésznő mindezt azzal is fokozta, hogy a forgatást újdonsült kismamaként kezdte meg, ami szintén mutatott párhuzamokat a filmbéli szerepével: mindkét esetben mások sorsa fölött őrködik. Dyga Zsombor az előkészületekről beszélve még elmesélte, hogy miután minden létező katonai járművet megkaphatott, nem is volt kérdés, hogy elvállalja a rendezői teendőket, a mindent levegőbe repítő gyermeki énjét azonban meg kellett zabolázni, mert a Sárkányok Kabul felett már csak a megtörtént események miatt is egy realistább hangvételt igényelt.

De a MOZ.GO nemcsak a nagyjátékfilmekről szólt, hanem a mozgóképek teljes spektrumáról, beleértve a televíziós sorozatokat is, így esett, hogy idén a Hunyadi összes részét moziteremben élvezhette a közönség. Ehhez kapcsolódva könyvbemutatót is tartottak (Bán Mór a tévésorozat forgatókönyvét dolgozta át egy egykötetes regénybe), ahol jelen volt a főszereplők többsége is.

Csémy Balázs és Rujder Vivien karaktereinek plátói kapcsolatáról kiderült, hogy eredetileg sokkal több is történt volna közöttük, amit a végső változatból ki kellett húzni, a színészek mégis képesek voltak visszacsempészni ezt a kimondatlan vonzalmat pusztán azáltal, hogy jól ismerték a korábbi forgatókönyv-verziókat is.

A kora délutáni beszélgetés közepére Hermányi Mariann is megérkezett, de aki figyelt az elején, az tudja, hol volt korábban: pontosan ott, ahol a filmesek a legszívesebben tartózkodnak. Néha viszont mégis jó tartani egy kis szünetet, és ünnepelni a magyar filmet. Főleg akkor, ha ezt a Balaton-felvidéken tehetjük meg.