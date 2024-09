Hazánkba költözött a háborús pokol, magyar katonák mentik az emberéleteket

– A történet 2021-ben játszódik, amikor 24 óra alatt kivonták az összes amerikai katonát Kabulból. Ez olyan helyzetet eredményezett, amiben mindenki fejvesztve menekült a városból, mert a tálibok rögtön elkezdték elfoglalni a várost, és a mi magyar katonáink ebben az apokaliptikus helyzetben érkeznek meg, hogy mentsék az embereket – kezdi a történet hátterének ismertetését a rendező. A katonák olyan eredményesen végezték a dolgukat, hogy a tervezettnél végül sokkal több, összesen 540 embert mentettek ki a biztos halálból.

A Kabul művelet katonai szakértője, Pálinkás Szilveszter ezúttal nem a katonáknak tartott eligazítást, hanem a sajtónak (Fotó: Kallus György)

Már forog a Kabul művelet

A háttérben a honvédség katonái mozgolódnak, akik statisztaként segítik a produkciót, közülük többeknek személyes élményei is vannak a történtekről. – Egészen hajmeresztő, amit ezek a srácok meséltek Afganisztánról. Furcsa dolog ez egyébként, mert a tizennégy éves Gábor nagyon örül, hogy egy gépkarabéllyal futkározhat, de amikor egyszer csak megérzed ennek a komolyságát, az rettentő szívszorító tud lenni – meséli Jászberényi Gábor (Örök tél, Az unoka), aki a film főszereplőjét alakítja.

A szerep komoly fizikai felkészülést igényelt, még az edzettebb színészeket is kihívás elé állította. Ezt nemcsak Pálinkás Szilveszter emelte ki, aki katonai szakértőként segíti a színészek munkáját, hanem a szereplők is.

– Most is csinálom a földharcot, így heti öt-hat edzésszám mellett fizikailag nem vagyok gondban, ezzel együtt engem is nagyon megviselt a 38 fokos hőségben való forgatás. A teljes katonai mellény viselése olyan érzés, mintha egy 35 kilós kisgyereket kapnál a mellkasodra, akitől egy idő után alig kapsz levegőt, és már attól is elfáradsz, ahogy ülsz és csak folyik rólad a víz. Kemény munka – avat be a forgatás nehézségeibe Dietz Gusztáv, akit gyakorlott ketrecharcosként ismert meg az ország, a Külön falka sikere óta azonban színészként is egyre több filmes keresi meg.

Filmbéli karakteréről nem árulhat el sokat, de annak nagyon örül, hogy megtalálta ez a szerep – Ezek katonaemberek, akik nem filozofálgatnak sokat. Maradjunk annyiban, hogy ritkán vagyok annyira felkészült a forgatásokon, mint most. Úgyhogy ezt imádom benne – jegyzi meg csibészes mosollyal a színész, akit Jászberényi Gáborral ellentétben gyerekként se vonzottak a fegyverek.

Inkább fociztunk vagy fára másztunk. De talán most még bánom is kicsit, hogy nem voltam katona, mert lehet, hogy teljesen más embert faragott volna belőlem, mint az angyalföldi éjszaka.

– teszi hozzá Dietz Gusztáv.

A Kabul művelet látványos akciókat, férfias helytállásokat ígér ugyan, de a háborús káosszal párhuzamosan egy sokkal személyesebb történetszál is kirajzolódik, ami Jászberényi Gábor és Mészáros Blanka (Semmelweis, Guerilla) közt szövődik. – Egy egy maszkulin film, de azért fogok azon dolgozni, hogy bizonyos pillanatokban ellágyuljon kicsit. A karakterem a tartományi segélyszervezetnél szolgál orvosnőként, és egy egész osztályért felelős. Nem válogat ember és ember között, ez az ő nagy erénye. Az eredeti vállalásához képest viszont jó nagy kalamajkába kerül, és segítségre van szüksége, hogy túlélje.

Dyga Zsombor jó nagy utat járt be a komoly kultusznak örvendő Tesó óta, ami low-budget filmeken és az Aranyélet hallatlan sikerén keresztül vezetett az egyik legdrágább magyar film rendezéséig.

Ahogy a rendező is fogalmazott, három embert egy szobában már rendezett eleget. – Ez egy brutálisan összetett és nehéz feladat, rengeteg kihívása van mindnyájunk számára. Ebben próbálunk helytállni – magyarázta a rendező. A Kabul művelet előreláthatóan 2025 őszén kerül a mozikba a Nemzeti Filmintézet (NFI) támogatásával, a Szupermodern Stúdió gyártásában, a Magyar Honvédség szakmai segítségével, valamint a Sárkányok Produkció Kft. és az MTVA koprodukciós partnerségével.