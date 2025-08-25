Királynőket megszégyenítő luxusban utazgat Magyar Péter élettársa + fotók

Miközben Magyar Péter megállás nélkül Orbán Viktor miniszterelnököt támadja a horvátországi nyaralása miatt, és arról hazudik, micsoda luxusban pihen a kormányfő, kiderült,

a Tisza elnökének élettársa, Szabó Ilona – vagy ahogy mindenki ismeri –, Ilike valóban hátára vette a luxust és gyakorlatilag az egész világot bejárta az elmúlt hónapokban.

A Ripost számolt be róla, hogy Magyar Péter Ilikéje már az összes kontinenst bejárta: bejelentkezett az Egyesült Államokból, Tanzániából, Kínából, de látta már Ausztráliát, Argentínát, Marokkót, Kanadát, Kazahsztánt, Brazíliát, Bolíviát és Perut is.

Ilike több államot is meglátogatott Amerikában.

A Ripost információi szerint Magyar Péter sok tíz millióval finanszírozza Ilike luxushobbiját, mint írták, Szabó Ilike ezt kérte cserébe, hogy felvállalta az élettársi szerepet a Tisza-vezér mellett.

Kanada sem maradt ki

A portál szerint Magyar Péter élettársa régóta vágyott Marokkóba is, így az afrikai kontinens is felkerült az úti célok közé.

Teázgatás Marokkóban

Dél-Amerikába is elutazott Ilike: Argentínában, Brazíliában, Uruguayban is megfordult Magyar Péter barátnője.

Buenos Aires és az argentin tengerpart.

Zanzibár szigetén egy aldabrai óriásteknőssel pózolt Ilike:

Ilike egzotikus helyekre is eljutott

Mindent egybevéve, Magyar Péter élettársa nem érné be Horvátországgal, a világ legkülönlegesebb tájaira vágyik, miközben párja, Magyar Péter a magyar miniszterelnök teljesen átlagos adriai nyaralását sokallja.