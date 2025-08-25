szúnyogártalomszúnyogOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Öt fővárosi kerületben és tíz vármegyében irtják a szúnyogokat

A júliusi áradás miatt még akár szeptemberben is okozhatnak problémát a szúnyogok.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 14:49
Fotó: Varga György Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A héten öt budapesti kerület mellett tíz vármegye 245 településén gyérítik a szúnyogokat a szakemberek – tájékoztatott a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).

A kezelésekre számos Duna menti területen, azaz a Szigetközben, Komárom térségében, Budapest III., IV., XIII., XXI., XXIII. kerületében, Dunaújváros és Szekszárd térségében kerül sor. Ezen kívül a korábbi esőzések miatt kialakult szúnyogártalom visszaszorítására a Dráva mentén és Sopron környékén végzik el a munkálatokat – tartalmazza a közlemény. A múlt hét második felére tervezett ám a szeles időjárás miatt elmaradt kezeléseket Baja és Mohács környékén, továbbá Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye településein pótolják

– tették hozzá.

Áradás után szúnyoginvázió

Azt írták, hogy a nyár első felében a korábbiakhoz képest az ország nagy része szúnyogmentes volt és csak egy-egy nagyobb esőzés után tudott csak kialakulni zavaró szúnyogártalom. Továbbá a lakókörnyezetben fejlődő fajok okoztak lokális panaszokat. Érdemi változást a július végén a Dunán levonult kisebb árhullám hozott, aminek következtében a folyam mentén jelentős csípőszúnyog tenyészőhelyek jöttek létre.

A kifejlett szúnyogok élettartalma 4-6 hét, egy nyári áradás után 10-15 nappal kezdődik meg a tömeges rajzásuk, így akár még szeptember elején is okozhatnak ártalmat.

Mindennek nyomán az elmúlt két hétben a kifejlett szúnyogok ellen kellett védekezni autóról végzett permetezéssel, amit a következő napokban is folytatnak a szakemberek. A szúnyoggyérítés heti programja megtalálható a katasztrófavédelem honlapján. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a lakosság sokat tehet a szúnyogártalom csökkentése érdekében a ház körüli vízzel teli tárolók rendszeres kiürítésével. A ház körüli teendőkről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ készített tájékoztatót, ami megtalálható az intézmény honlapján.

