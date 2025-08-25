Orbán BalázsTisza PártMagyar Péter

Orbán Balázs megtalálta Magyar Péter első három képviselőjelöltjét + videó

Frappáns mémet osztott meg Magyar Péterről a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-oldalán. Orbán Balázs ezúttal azt figurázta ki szellemesen, miszerint Magyar Péter azt mondta: pusztán a tisztesség akadályozza meg a Tisza Pártot abban, hogy ne indítsanak minden egyéni választókerületben Magyar Péter nevű személyeket, állította országjárásán a párt elnöke. A témában Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója is megszólalt, aki rámutatott: „Csak egy pojácája van, aki azon gondolkodik, hogy 106 kellene belőle.”

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 14:21
„Megszereztük a Tisza lista első három képviselőjelöltjét” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója bejegyzésében egy mémet osztott meg, amelyen három igazolványkép látható, mindegyik Magyar Péter képével. „We have Pietro Magyar, Pierre Magyar and my personal favorite, Pedro Magyar”– olvasható, aminek fordítása úgy hangzik: „Van egy Pietro Magyar, Pierre Magyar és a személyes kedvencem, Pedro Magyar.”

Fotó: Hegedűs Hanna

Emlékezetes, pusztán a törvény akadályozza meg a Tisza Pártot abban, hogy ne indítsanak minden egyéni választókerületben Magyar Péter nevű személyeket, állította országjárásán a párt elnöke. Magyar Péter azt mondta, 

nem fogunk 106 darab Magyar Pétert egyéni képviselőnek indítani, pedig felmerült egyesekben, hogy névváltoztatással ezt is lehetne csinálni. Mi tisztességesen, normálisan, a magyar embereket felnőttnek nézve szeretnénk kampányolni.

Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója ezt a témát is boncolgatta, amikor a Harcosok órája című műsornak volt a vendége. Ebből töltött fel most egy részletet közösségi oldalára. – Jól láthatóan nektek az emberek nem fontosak. A választókörzetekben élő emberek nem fontosak. Az én körzetemben a Buda környékén élő emberek nem fontosak, hiszen nektek jelöltetek sincs – üzente a Tisza Pártnak. Menczer Tamás rámutatott: 

Csak egy pojácája van, aki azon gondolkodik, hogy 106 kellene belőle. Mi el fogunk benneteket zavarni a jövő évi választáson a magyar emberekkel szövetségben, hogy azt se tudjátok, hogy merre van az előre 

– szögezte le videójában az igazgató.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Youtube)

