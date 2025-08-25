Otthon start: ízekre szedte a Portfólió cikkét az államtitkár

„A Portfólió a szakmaiság hiánya vagy más okból nem érti az Otthon start program lényegét?” – tette fel a kérdést közösségi oldalára feltöltött bejegyésében Panyi Miklós. A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára ezt írta:

A Portfólió tegnap izzadságszagú, a tudományosság és szakmaiság mázával leöntött cikkel igyekezett bizonygatni, hogy a fix 3 százalékos hitel bizony nem valós segítség a fiatalok lakhatási helyzetének megoldására. Ennél nagyobbat nem is tévedhetne a cikk szerzője, ezt a tévedést pedig vagy a szakmaiság hiányának vagy valamilyen más nem ismert oknak vagyunk kénytelenek betudni.

De mi a baj Süle-Szigeti Bulcsú cikkével? Panyi Miklós szerint a cikk szerzője rengeteg adattal próbálja igazát – miszerint a program nem valós segítség – alátámasztani. De ezek szerinte több sebből véreznek:

az általa használt adatok nem az első lakásvásárlók ingatlanviszonyaira vonatkoznak;

az általa használt adatok nem az első lakásszerzők valós jövedelmi viszonyaira vonatkoznak;

hibás a vizsgált ingatlanok köre;

hibásak a területi alapú jövedelmi és ingatlanár-összehasonlítások.

Az államtikár arra hívta fel a figyelmet, hogy ezzel összhangban pedig teljesen hibásak a következtetések is.

„Azon pedig már meg se vagyunk lepődve, hogy a fix 3 százalékos hitellel kapcsolatban alapvető tényeket hallgat el a szerző. Nyilván azok nem illeszkedtek a cikk negatív hangvételű, téves végkövetkeztetésének keretrendszerébe…” – írta az államtitkár. Hozzátette: de nézzük tételesen mi a baj Süle-Szigeti Bulcsú cikkével:



Hibás ingatlanméret-számítás: A szerző úgy beszél átlagos lakásméretről, hogy nem tesz különbséget több fős családok (szülők és két vagy akár több gyermek) és egy egyedülálló első tulajdonának ingatlanméretre vonatkozó eltérő igényei között. A szerző szerint Otthon start esetén az a normális kiindulási pont, hogy egy fiatal átlagos méretű, nem pedig kisebb ingatlant keres első tulajdonként. A cikkben például a budapesti lakások átlagos alapterületét 57 négyzetméterben állapítja meg, a szerző ennek az ingatlannak az elérésére lő, holott egy tipikus fiatal életkezdő számára az első lépés – főleg Budapest estében egy 35-40, esetleg 45-50 négyzetméteres (egy-másfél szobás) lakás. A cikk feltételezése életszerűtlen és torz, mert 20-30 százalékkal nagyobb ingatlanméretekhez méri az elsőlakás-vásárlókat, mint amit az élet diktál…

Hibás a vizsgált ingatlanok köre: A cikkben szereplő, településenként eltérő átlagos négyzetméterárakban benne vannak az Otthon start feltételrendszereinek nem megfelelő ingatlanok, így a luxusingatlanok átlagos négyzetméterárai is. Tehát a szerző olyan ingatlanok árait is bevonja a vizsgálatába (mintegy 30-40 ezer ilyen ingatlant), amelyek kiesnek a programból, így a szerző sokkal magasabb négyzetméterárakkal számol, mint a valóság. Ez szintén súlyosan torzítja a cikk megállapításait. Nagyobb alapméret és magasabb négyzetméterárak, eddig.