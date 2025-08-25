Nawrocki lengyel elnök nemet mondott az ukránoknak járó támogatásra

Karol Nawrocki hangsúlyozta: a lengyel adófizetők érdeke mindenekfelett áll, és szerinte igazságtalan lenne, ha a szociális juttatásokhoz a lengyelek nehezebben, az ukránok pedig feltétel nélkül jutnának hozzá – írja a wPolityce.pl.

Karol Nawrocki lengyel elnök Varsóban, 2025. augusztus 15-én (Fotó: NurPhoto/AFP/Artur Widak)

A kampányban is világossá tettem: a Család 800+ csak azokra az ukrán állampolgárokra vonatkozhat, akik dolgoznak Lengyelországban, adót fizetnek és hozzájárulnak a közös kasszához. Nem fogom engedni, hogy a lengyelek a saját hazájukban hátrányba kerüljenek

– szögezte le Nawrocki. Az államfő rámutatott: a háború kitörésekor a lengyelek példátlan szolidaritást mutattak, befogadtak közel egymillió menekültet, és minden eszközzel segítették őket. Ugyanakkor három és fél év elteltével a közteherviselés aránytalanságai, valamint az államháztartás helyzete miatt elérkezett az idő a korábbi szabályok felülvizsgálatára.