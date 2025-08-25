NawrockitörvényUkrajnavétónemzeti érdekelnök

Nawrocki lengyel elnök nemet mondott az ukránoknak járó támogatásra

A lengyel államfő hétfőn bejelentette, hogy három törvényt megvétózott, köztük azt a jogszabályt is, amely automatikusan kiterjesztette volna a családtámogatási programot az Ukrajnából érkezett menekültekre. Karol Nawrocki szerint ez nem lehet automatikus.

Szabó István
Forrás: wPolityce.pl2025. 08. 25. 14:52
Ukrán és lengyel zászló látható Krakkó utcáján, Lengyelországban Fotó: Klaudia Radecka Forrás: NurPhoto/AFP
Karol Nawrocki hangsúlyozta: a lengyel adófizetők érdeke mindenekfelett áll, és szerinte igazságtalan lenne, ha a szociális juttatásokhoz a lengyelek nehezebben, az ukránok pedig feltétel nélkül jutnának hozzá – írja a wPolityce.pl.

Nawrocki
Karol Nawrocki lengyel elnök Varsóban,  2025. augusztus 15-én (Fotó: NurPhoto/AFP/Artur Widak)

A kampányban is világossá tettem: a Család 800+ csak azokra az ukrán állampolgárokra vonatkozhat, akik dolgoznak Lengyelországban, adót fizetnek és hozzájárulnak a közös kasszához. Nem fogom engedni, hogy a lengyelek a saját hazájukban hátrányba kerüljenek

– szögezte le Nawrocki. Az államfő rámutatott: a háború kitörésekor a lengyelek példátlan szolidaritást mutattak, befogadtak közel egymillió menekültet, és minden eszközzel segítették őket. Ugyanakkor három és fél év elteltével a közteherviselés aránytalanságai, valamint az államháztartás helyzete miatt elérkezett az idő a korábbi szabályok felülvizsgálatára.

Nawrocki szerint az egészségügyi ellátás és az állampolgárság nem automatikus

A vitatott törvény más pontjait is bírálta az elnök. Kifogásolta, hogy az ukrán állampolgárok egészségügyi ellátásra jogosultak lennének anélkül, hogy fizetnének egészségbiztosítási járulékot, miközben a lengyelek számára ez kötelező.

Ez egyenlőtlen helyzetet teremt. A lengyelek a saját hazájukban nem érezhetik úgy, hogy rosszabbul bánnak velük, mint a vendégeinkkel

– hangsúlyozta.

Ukrainians take part in the protest on the Independence Day Of Ukraine in Krakow, Poland on August 24, 2025. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto) (Photo by Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP)
Ukránok Ukrajna Függetlenségének Napján Krakkóban, Lengyelországban, 2025. augusztus 24-én (Fotó: NurPhoto/AFP/Jakub Porzycki)

Nawrocki azt is leszögezte: a törvényben szereplő gyorsított állampolgársági eljárás elfogadhatatlan, ezért új javaslatot terjeszt be, amely tíz évre emelné a honosítási időt. 

Egyben kezdeményezi a határátlépések szigorúbb büntetését és a „Stop banderyzmowi!” (Állítsuk meg a banderizmust!) jelszó bekerülését a lengyel jogrendbe. Ennek értelmében az ukrán nacionalista szimbólumokat a náci és a kommunista jelképekkel azonos módon tiltott szimbólumként kezelnék. Nawrocki döntése Lengyelországban hatalmas belpolitikai vitát váltott ki, ugyanakkor sokak szerint visszhangra találhat a közép-európai országokban is. Varsó üzenete egyértelmű: a nemzeti érdek mindenekelőtt.

Borítókép: Ukrán és lengyel zászló látható Krakkó utcáján, Lengyelországban (Fotó: NurPhoto/AFP/Klaudia Radecka)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

