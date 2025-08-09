Az ukránok már udvarolnak Karol Nawrockinak

Karol Nawrocki hivatalosan is Lengyelország elnöke lett. Az újonnan megválasztott Nawrockit 2025. augusztus 6-án iktatták be hivatalába, ez pedig okozhat némi fejfájást az ukránoknak, miután az elnök már korábban jelezte, hogy Ukrajna EU-s csatlakozását feltételekhez kötné.

Vaszili Bodnar nagykövet szerint pozitív az új elnök kapcsán

Fotó: BOGDAN DATSIUK / ANADOLU AGENCY

Vaszil Bodnar, Ukrajna lengyelországi nagykövete nemrég interjút adott egy ukrán csatornának. A 24 TV beszámolója szerint a diplomata igyekezett pozitív képet festeni az ukrán–lengyel kapcsolatokról. Ennek az az oka, hogy a jobboldali, frissen hivatalba lépő Karol Nawrocki lengyel elnök már korábban jelezte, hogy feltételekhez kötné Ukrajna európai uniós csatlakozását.

Bodnar az interjúban igyekezett az eddigi együttműködéseket hangsúlyozni.

„Ukrajna és Lengyelország széles körű és kiterjedt párbeszédet folytat az európai integrációval foglalkozó minisztériumok és képviselők szintjén. Összehangoljuk a szankciópolitikát is, ami nagyon fontos. Lengyelország ebben teljes mértékben a mi oldalunkon áll” – fogalmazott.

Azt azonban a nagykövet is elismerte, hogy vannak konfliktusok

Természetesen vannak problémák a Lengyelországgal és az EU-val fennálló gazdasági kapcsolatok terén. Különösen bizonyos korlátozások vonatkozásában. Egyes ukrán áruk – gabona – Lengyelországba történő szállítása, valamint a szállítmányozókkal kapcsolatos kereskedelmi problémák fennállnak, de ezek tárgyalási témák

– fogalmazott a diplomata.

Megjegyezte, hogy a lengyelek megpróbálták blokád alá helyezni a határt. Ez másfél napig tartott. A problémát azonban megoldották, és ez azt jelzi, hogy Ukrajna és Lengyelország minisztériumai stabil párbeszédet folytatnak egymással.

Bodnar arról is beszélt, hogy Ukrajna aktívan támogatta Lengyelország EU-elnökségét, és a lengyel fél meglehetősen aktívan támogatta Ukrajna európai integrációs útját.

A nagykövet bizakodása ellenére Nawrocki kemény dió lesz

A most hivatalba lépő Nawrocki álláspontja azonban közel sem ennyire árnyalt. Mint azt lapunk is megírta, a lengyel elnök Donald Tusk miniszterelnökkel ellentétben feltételekhez kötné az ukrán csatlakozást. Nawrocki határozottan elítélte Oroszország agresszív politikáját, valamint hangsúlyozta, hogy Lengyelország továbbra is stratégiai és katonai támogatást nyújt Ukrajnának. Azt ugyanakkor ellenezte, hogy Ukrajna gyorsított eljárásban legyen az EU tagja. Nawrocki szerint Kijevnek figyelembe kell vennie a szomszédos országok érdekeit, különösen gazdasági és történelmi kérdésekben, például Volhínia ügyében.

Borítókép: Karol Nawrocki (Fotó: AFP)