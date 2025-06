Lengyelország új elnöke: Ukrajnának nincs helye az Európai Unióban

Nawrocki élesen bírálta az előző, Donald Tusk vezette kormányt, amely szerinte központosította a hatalmat és rosszul működtette az állami intézményeket. Ezzel szemben normalitást, békét és demokratikus egyensúlyt ígér Lengyelország politikai életében.

Az Európai Unióval kapcsolatban hangsúlyozta, hogy egy olyan közösséget támogat, amely tiszteletben tartja a nemzeti szuverenitást. Szerinte a független nemzetállamok gazdasági és biztonsági együttműködésén alapuló szövetség – például a schengeni egyezmény – az ideális irány. Emellett reformokat ígért a jogállamiság és az átláthatóság megerősítésére.

A Mandiner főszerkesztője készített interjút a lengyel elnökkel

Szalai Zoltán, a Mandiner hetilap főszerkesztője az elsők között gratulált a győzelméhez, amely Budapesten is az egyik legfontosabb beszédtéma volt ezekben a napokban. Úgy fogalmazott, hogy bár a magyarok sem panaszkodhatnak az elmúlt hónapok kampányának hevességére, ami Lengyelországban zajlott, az minden határon túlment.

Meglátása szerint az ellenfelek minden eszközt bevetettek, az Európai Néppárt és Brüsszel támogatásával, majd arról kérdezte az elnököt, hogyan élte meg mindezt.

Nawrocki válaszában elmondta, hogy a rendszerváltozás, tehát 1989 óta nem volt hasonló kampány Lengyelországban. Az elmúlt hat hónap különösen intenzív volt, és olyan visszaélések történtek, amelyek nemcsak a lengyel közvéleményt, hanem a külföldi megfigyelőket is nyugtalanították. Véleménye szerint a politikai kampány céljaira használták fel az állami szerveket, és épp azért vállalta a megmérettetést, hogy helyreállítsa a rendet, a normalitást és a nyugalmat Lengyelországban.

Úgy fogalmazott, hogy sikerült kibírnia a támadásokat, és nem érezte magát fáradtnak, mivel felkészült a harcra. Hangsúlyozta, hogy jó szándék vezérli, valamint támogató családi háttérrel rendelkezik, amely sokat jelentett számára a küzdelem során.

A beszélgetés során szóba került az is, mi volt a siker titka, és milyen eszközökkel tudták legyőzni a globalista liberális elitet. Nawrocki szerint a lengyelek mindig is szabadságszerető nemzet voltak, és ez a történelmi attitűd gyakran összekötötte őket a magyarokkal is. Most is ez a szabadságvágy és a szuverenitás iránti igény volt az, ami felébresztette bennük a cselekvést, és véleménye szerint ez hozta meg a sikert.

Arra a kérdésre, hogy mit hoz a jövő a lengyel polgároknak és Lengyelország barátainak, Nawrocki úgy válaszolt, hogy olyan időszakra készülnek, amely nyugalmat, békét és normalitást hoz a lengyelek számára.

Célja, hogy következetesen képviselje a lengyel állampolgárok hangját, miközben hangsúlyozta: Lengyelország szabad és független ország akar lenni az Európai Unión belül.

A magyar–lengyel kapcsolatok jövőjéről szólva megerősítette, hogy Magyarország kiemelten fontos partner Lengyelország számára.

Emlékeztetett a két ország közös történelmi tapasztalataira, például a kommunista hatalommal szembeni határozott fellépésre, ami szorosra fűzte a két nép kapcsolatát. Hozzátette, hogy személyesen is vannak barátai Magyarországon. Végül kiemelte, hogy a két ország előtt komoly feladatok állnak, és ebben fontos szerepet szán a visegrádi csoport megerősítésének, amely szerinte kulcsformátum lehet a NATO keleti szárnyának és a bukaresti kilencek együttműködésének fejlesztésében. Úgy látja, ez az együttműködés fogja szorosabban összekötni Lengyelországot, Magyarországot és a kelet-közép-európai térség országait.