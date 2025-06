Aggasztó képet fest az európai droghelyzetről egy jelentés, de rosszabb helyzetben van Ukrajna

Meredeken nő a drogfogyasztás Európában

Az Európai Unió Kábítószer-ügynökségének júniusban közzétett éves jelentése szerint Európát korábban ismeretlen szintetikus drogok és új, rendkívül erős opioidok is fenyegetik. A dokumentum arra is figyelmeztet, hogy a kokain és a cannabis kereskedelme tovább súlyosbodott a kontinensen. A jelentés különösen aggasztónak nevezi az új szintetikus opioidokat, köztük a nitazéneket, amelyek akár ezerszer erősebbek lehetnek a heroinnál vagy a fentanilnál. Ezek az anyagok súlyos mérgezési kockázatot jelentenek, és az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is összefüggésbe hozták őket a túladagolásos halálesetek számának növekedésével – számolt be róla az Euro News.

A szintetikus drogok Ukrajnában

A szintetikus drogok elterjedése Ukrajnában is aggasztó, mivel előállításuk viszonylag olcsó és decentralizált laboratóriumokban is lehetséges, így az ukrán belső piac mellett könnyedén átszivárognak a határokon túlra is – figyelmeztet a Drogkutató Intézet. Az európai országok, köztük Magyarország, különösen érintettek lehetnek, hiszen a földrajzi közelség révén a terjesztési lánc következő állomásaivá válhatnak – számoltunk be róla a Magyar Nemzeten.