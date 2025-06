Újabb drogbanda bukott le Ukrajnában, az EU-s csatlakozással ők is jöhetnek

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Ukrajna régóta aktív kábítószer-kereskedelmi helyszín, már évekkel ezelőtt is a heroin fontos tranzitországának számított. Egy márciusi tanulmány rámutatott, hogy az elmúlt években a szintetikus drogok piaca a világon a legnagyobb mértékben nőtt Ukrajna területén, és a marihuánafogyasztás is jelentősen emelkedett. Az ukrán főügyészség arról számolt be, hogy egy korábban szolgálatot teljesítő rendőr irányítása alatt álló bűnszervezet rendőri és katonai egyenruhákba öltözve terjesztette a kábítószert Ukrajnában. A drogszállításra használt autót átalakították és annak alvázában, titkos rekeszekbe rejtették a kábítószert – számolt be róla az Origó.

Rendőr -és katonaegyenruhában árultak drogot egy bűnszervezet tagjai Ukrajnában – illusztráció

(Fotó: OLEKSANDR GIMANOV / AFP)

A banda négy tagja – köztük a volt rendőr, annak élettársa, valamint két ismerősük – különféle pszichoaktív anyagokat, például PVP-t, 4-MMC-t, metamfetamint, amfetamint terítettek Zaporizzsjában. A teljes cikk ide kattintva olvasható.