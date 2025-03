Ukrajna EU-csatlakozásával a drogkartellek is jönnek

Az orosz invázió nemcsak Ukrajna infrastruktúráját és társadalmi rendjét tette próbára, hanem jelentős kihívásokat okozott a kábítószer-használók és a függőségkezelő szolgáltatások számára is. Az országban hozzávetőlegesen 317 ezer ember használt rendszeresen injektálható drogokat, például heroint, és a háború előtt közel 15 ezer ember részesült helyettesítő kezelésben olyan szerekkel, mint a metadon és más anyagok. A függők száma azóta pedig csak nőtt, mivel Ukrajna képtelen ellátást biztosítani, sőt sok esetben az állam is közrejátszik a szerek terjesztésében.

Ukrajna hadseregében egyre többen használnak kábítószert

Terjed a drog a katonák körében

A háború egy másik aggasztó fejleménye, hogy Ukrajna frontvonalán egyre növekvő méreteket ölt a droghasználat. A Global Organized Crime Index 2023-as jelentése szerint az ország szintetikusdrog-piaca két év alatt drámaian, 4,5 ponttal növekedett.

Ez a legnagyobb mértékű emelkedés a világon.

A katonák körében egyre elterjedtebbek a tudatmódosító szerek, amelyeket különböző okokból használnak. Van, aki a folyamatos harcok okozta stressz és álmatlanság ellen keres menekülést, mások a fizikai és mentális kimerültség miatt fordulnak a drogokhoz.

A frontvonalon lévő katonák magasabb fizetésük révén vonzó célpontjai lettek a drogkereskedőknek. A szerek terjesztése jól szervezett rendszerben zajlik.

A kisebb mennyiségeket postán küldik ki a katonáknak közeli településekre, a nagyobb szállítmányokat pedig önkéntesek, szervezett bűnözői csoportok vagy magas rangú katonai és rendőri vezetők közreműködésével juttatják el a harcoló alakulatokhoz.

A kábítószer-kereskedelembe civilek is bekapcsolódtak, például taxisok, akik a szállítmányok célba juttatásában segítenek.

Az egyik legelterjedtebb beszerzési módszer az online platformokon keresztül történik. A Telegram üzenetküldő szolgáltatás egyre népszerűbbé vált, mivel lehetővé teszi a vevőknek, hogy néhány kattintással megtalálják a drogkereskedők csatornáit, elutalják a pénzt, majd megkapják a rejtekhely koordinátáit. A rendszer gyors, diszkrét és jól szervezett, sőt ha valaki nem elégedett a termékkel, akár panaszt is tehet.

A legnépszerűbb szerek a szintetikus drogok

Az utóbbi években az ukrán drogpiactól eltűnt a kokain, helyét az olcsóbb és könnyebben hozzáférhető szintetikus szerek vették át. A legnépszerűbb drogok közé tartozik a metamfetamin, de egyre nagyobb teret nyernek azok a szerek is, amelyek kinézetre hasonlítanak a kristályos metamfetaminra, ám hatásuk még pusztítóbb lehet.

Ezeket a szintetikus dizájnerdrogokat könnyű és olcsó előállítani, és gyakran keverik más szerekkel, hogy gyors függőséget alakítsanak ki.

Egyes szerek használata rövid idő alatt komoly testi és pszichológiai károsodáshoz vezethet.

Az orvosok már 14 éves gyerekeket is kezelnek, akik egyetlen adag után súlyos pszichotikus tünetekkel kerültek kórházba.

Ezek fogyasztása egyre több öngyilkossági esethez is köthető, főként Kijevben, ahol drasztikusan emelkedett a magasból leugró fiatalok száma.

Ukrajna EU-csatlakozása szabad utat engedne a bűnözőknek

Az ukrán kormány a jelentések szerint tehetetlen, sőt sokszor az állami tisztviselők és magas rangú katonák is kiveszik a részüket a drogkereskedelemből. Az állami rehabilitációs szolgáltatások kapacitása elégtelen, így a drogfüggők ellátása főként civil szervezetekre és magánklinikákra hárul, amelyek sokak számára megfizethetetlenek.

A drogkereskedők és kartellek ezzel párhuzamosan egyre nagyobb befolyásra tesznek szert.

Nemcsak az ukrán frontvonal közelében növelik jelenlétüket, hanem Nyugat-Ukrajnában és a szomszédos országokban, például Csehországban és Szlovákiában is terjeszkednek. Amennyiben Ukrajna csatlakozna az Európai Unióhoz, úgy a kábítószer és a bűnözői hálózatok akadálytalanul jutnának be az EU-ba és Magyarországra is. Ezek a csoportok ráadásul a megnövekedett bevételeiknek és az országba áramló rengeteg fegyvernek köszönhetően felfegyverezték magukat, ami még veszélyesebbé teszi őket. A háború után leszerelt, munkanélkülivé váló katonákat pedig könnyen be tudja szervezni az alvilág.

Ukrán politikusok és a hadsereg vezetői összejátszanak a bűnözőkkel

A politikai és katonai vezetés összefonódása az ukrán drogkereskedelemmel egyre nyilvánvalóbbá válik, különösen a frontvonal közelében. A háború alatt az ukrán hadseregben megnövekedett a drogfogyasztás, és ezzel párhuzamosan a kartellek befolyása is nőtt.

A helyi bűnözői hálózatok nemcsak kihasználják a katonák keresletét, hanem magas rangú katonai és rendőri vezetőkkel is együttműködnek a szállítások biztosítása érdekében.

A háborús zónákban működő drogkereskedők sok esetben védelmet kapnak a hadsereg felsőbb köreiből, cserébe pedig kenőpénzekkel és egyéb ellenszolgáltatásokkal segítik a fegyveres erők egyes tagjait. A kartellek laboratóriumokat telepítenek a front közelébe, hogy csökkentsék a szállítási kockázatokat, és a katonai ellenőrző pontokon is át tudják juttatni a szállítmányaikat, gyakran a korrumpált hatóságok közreműködésével.

