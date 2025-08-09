Texasdemokrata képviselőtörvényhozás

Ultimátumot kaptak a texasi demokrata képviselők

Texasban pénteken délután jár le az a határidő, amelyet a törvényhozás elől távozó demokrata politikusok kaptak a visszatérésre. A képviselők helyét megüresítettnek nyilváníthatják, és Greg Abbott kormányzó akár új tagokat is kinevezhet, ha a politikusok nem térnek vissza a munkához.

Wiedermann Béla
2025. 08. 09. 5:55
Dustin Burrows, a texasi képviselőház elnöke az austini Capitoliumban. Forrás: AFP
Texasban feszült a helyzet a demokrata képviselők körül, akik a törvényhozási munka elől más államokba távoztak, hogy elkerüljék a republikánusok által javasolt választókerület-átalakítási terv megszavazását. Péntek 13 óráig kell visszatérniük az állami Capitoliumba, különben elveszíthetik mandátumukat

Péntekig van idejük a texasi demokrata képviselőknek visszatérni a munkába. Ha nem teszik, a kormányzó menesztést és jogi lépéseket ígér. Fotó: AFP

Greg Abbott kormányzó közölte: 

Ha a texasiak nem mennek be dolgozni, kirúgják őket. A megválasztott tisztviselők sem bújhatnak ki a felelősség alól. A demokratáknak vissza kell térniük a munkába, vagy elmozdítják őket a tisztségükből.

Képviselőket fenyegető jogi lépések

Csütörtökön Dustin Burrows házelnök és Ken Paxton texasi főügyész bejelentette, hogy minden rendelkezésre álló jogi eszközt és eljárást bevetnek a texasi képviselőház által kiadott letartóztatási parancsok végrehajtására. Burrows hangsúlyozta: 

Az első naptól fogva világossá tettem, hogy minden lehetőség az asztalon van annak érdekében, hogy a házat elhagyó kollégáim visszatérjenek és teljesítsék alkotmányos kötelezettségeiket.

A házelnök hozzátette, hogy a távozó képviselőknek bőven volt idejük és lehetőségük önként visszatérni, de mivel ezt megtagadták, az állam kénytelen további jogi lépéseket tenni, hogy más államokból is visszahozzák őket. 

Ken Paxton főügyész kijelentette: 

Burrows házelnök azonnal kiadta a letartóztatási parancsokat a szökevény demokraták ellen, akik elhagyták Texast, cserben hagyták választóikat, és lemondtak törvényhozói feladataikról.

Hozzátette: 

Minden rendelkezésünkre álló jogi eszközzel igyekszünk felelősségre vonni ezeket a renitens törvényhozókat. Texas olyan képviselőket érdemel, akik elvégzik a munkájukat, nem pedig olyanokat, akik milliárdos támogatóik kérésére elfutnak. Ha van valami, amit a texasiak még a veszteseknél is jobban utálnak, az a gyáva ember.

Borítókép: Dustin Burrows, a texasi képviselőház elnöke az austini Capitoliumban (Fotó: AFP)

