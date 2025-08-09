Ultimátumot kaptak a texasi demokrata képviselők

Képviselőket fenyegető jogi lépések

Csütörtökön Dustin Burrows házelnök és Ken Paxton texasi főügyész bejelentette, hogy minden rendelkezésre álló jogi eszközt és eljárást bevetnek a texasi képviselőház által kiadott letartóztatási parancsok végrehajtására. Burrows hangsúlyozta:

Az első naptól fogva világossá tettem, hogy minden lehetőség az asztalon van annak érdekében, hogy a házat elhagyó kollégáim visszatérjenek és teljesítsék alkotmányos kötelezettségeiket.

A házelnök hozzátette, hogy a távozó képviselőknek bőven volt idejük és lehetőségük önként visszatérni, de mivel ezt megtagadták, az állam kénytelen további jogi lépéseket tenni, hogy más államokból is visszahozzák őket.