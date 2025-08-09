Ultimátumot kaptak a texasi demokrata képviselők

Texasban feszült a helyzet a demokrata képviselők körül, akik a törvényhozási munka elől más államokba távoztak, hogy elkerüljék a republikánusok által javasolt választókerület-átalakítási terv megszavazását. Péntek 13 óráig kell visszatérniük az állami Capitoliumba, különben elveszíthetik mandátumukat.
Greg Abbott kormányzó közölte:
Ha a texasiak nem mennek be dolgozni, kirúgják őket. A megválasztott tisztviselők sem bújhatnak ki a felelősség alól. A demokratáknak vissza kell térniük a munkába, vagy elmozdítják őket a tisztségükből.