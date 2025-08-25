Ma ünnepli születésnapját a magyar származású rockdémon, aki kinyújtott nyelvvel hódította meg a világot

Gene Simmons büszke magyar származására

Az alma és a fája: Gene Simmons édesanyjával (Fotó: Lynn Goldsmith)

Gene Simmons 1949. augusztus 25-én született Haifában, Izraelben, eredeti neve Chaim Witz. Édesanyja, Kovács (Klein) Flóra Magyarországon született, édesapja, Witz Ferenc szintén magyar. Nyolcéves korában édesanyjával New Yorkba, a queens-i Jackson Heightsba emigráltak. Édesanyja Klein nevéből (ami kicsit jelent), magyarul Kis, innen ered a későbbi bandája neve, a KISS.

Simmons mindig is büszkén beszélt magyar származásáról, arról a mély kötelékről, ami az édesanyjához és Magyarországhoz fűzi. Többször nyilatkozott arról, hogy édesanyjával otthon magyarul beszéltek, így tanulta meg a nyelvet. Bár angolul és héberül is anyanyelvi szinten beszél, a magyar nyelvet egyfajta titkos kódként használta édesanyjával, hogy mások ne értsék őket. Egy 1999-es magyar interjúban Simmons meglepte a riportert, amikor folyékony magyar mondatokkal válaszolt. Egy másik felvételen édesanyjával énekelnek egy magyar dalt, alább pedig egy részlet látható a KISS 2022-es koncertjéből, ahol a sztár magyarul beszél a közönséghez:

Pár éve a Magyar Nemzetnek adott interjúban a zenész így fogalmazott:

Ez egy csodálatos ország, nagyon gazdag történelemmel, és hát ne felejtsük el azt a fontos tényt sem, hogy Magyarország volt az egyetlen állam a kommunista blokkban, amelyik fellázadt az oroszok ellen 1956-ban. Ezért megérdemli a tiszteletet.

Út a világsikerig

Simmons tinédzser korában a Lynx (későbbi The Missing Links) nevű bandának volt a tagja, később a Bullfrog Bheerben, majd a Wicked Lester nevű rockbandában játszott, ekkor találkozott Paul Stanley-vel. Felvettek közösen egy albumot is, amit soha nem adtak ki. Mivel elégedetlenek voltak Paullal a zenekarban történő „lagymatagság” miatt, több tűzre vágyván kiléptek a bandából és az Epic Recordshoz szerződtek. Ekkor határozták el, hogy keresnek maguk mellé egy dobost, akit Peter Criss személyében meg is találtak. Később csatlakozott hozzájuk a gitáros Ace Fehley is. 1974 februárjában kiadták debütáló albumukat az akkor frissen megalakult KISS-szel. Paul volt az énekes, de Simmons volt fő mozgatórugója a csapatnak.

A KISS extravagáns megjelenése, démoni sminkje Simmons ötlete volt, a Black Bolt című képregény ihlette.

Az 1975-ös évtől kezdve lett igencsak népszerű a KISS, akik addigra tökélyre fejlesztették arcfestésüket és jelmezeiket. Gene lett a Démon, Paul Starchildot, a gitáros Frehley felvette az Ace művésznevet és űrpilóta lett, Criss pedig a macska. Az 1976-os Destroyer című nagylemeztől kezdve nem volt megállás. Azóta húsz stúdió-, kilenc koncertalbumot és rengeteg válogatást jelentettek meg, és a tagok – akik közül ma már csak Simmons és Stanley játszik a KISS-ben, Crisst és Frehleyt Eric Singer és Tommy Thayer váltották a csapatban – szólólemezeket is készítettek.

Az első legtöbb aranylemezzel rendelkező amerikai zenekarnak számítanak, több mint 100 millió lemezt adtak el világszerte, 2014-ben felvételt nyertek a Rock and Roll Hall of Fame tagjai közé, 1999-ben film is készült róluk Detroit Rock City címmel.

A legendás együttes End of the Road nevű búcsúturnéja 2022. július 14-én Budapestre is eljutott, a Papp László Sportarénában játszottak utoljára a magyar közönségnek. A zenekar látványos show-val, tűzijátékkal és különleges színpadtechnikával búcsúzott.