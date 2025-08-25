Rendkívüli

Itt vannak a legújabb kormányzati intézkedések – kövesse nálunk élőben a Kormányinfót!

kissGene Simmonsszületésnap

Ma ünnepli születésnapját a magyar származású rockdémon, aki kinyújtott nyelvvel hódította meg a világot

Ma 76 éves Gene Simmons, a legendás KISS zenekar frontembere. A rocktörténelem egyik legismertebb, extravagáns külsejéről is ismert zenésze nemcsak büszke magyar származására, de folyékonyan is beszéli a nyelvet. Csodálatos országnak tartja hazánkat, imádja a gulyáslevest és a palacsintát.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 12:24
Ma ünnepli születésnapját Gene Simmons Fotó: Getty Images
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gene Simmons büszke magyar származására

Ma ünnepli születésnapját a magyar származású rockdémon, aki kinyújtott nyelvvel hódította meg a világot
Az alma és a fája: Gene Simmons édesanyjával (Fotó: Lynn Goldsmith)

Gene Simmons 1949. augusztus 25-én született Haifában, Izraelben, eredeti neve Chaim Witz. Édesanyja, Kovács (Klein) Flóra Magyarországon született, édesapja, Witz Ferenc szintén magyar. Nyolcéves korában édesanyjával New Yorkba, a queens-i Jackson Heightsba emigráltak. Édesanyja Klein nevéből (ami kicsit jelent), magyarul Kis, innen ered a későbbi bandája neve, a KISS. 

Simmons mindig is büszkén beszélt magyar származásáról, arról a mély kötelékről, ami az édesanyjához és Magyarországhoz fűzi. Többször nyilatkozott arról, hogy édesanyjával otthon magyarul beszéltek, így tanulta meg a nyelvet. Bár angolul és héberül is anyanyelvi szinten beszél, a magyar nyelvet egyfajta titkos kódként használta édesanyjával, hogy mások ne értsék őket. Egy 1999-es magyar interjúban Simmons meglepte a riportert, amikor folyékony magyar mondatokkal válaszolt. Egy másik felvételen édesanyjával énekelnek egy magyar dalt, alább pedig egy részlet látható a KISS 2022-es koncertjéből, ahol a sztár magyarul beszél a közönséghez: 

Pár éve a Magyar Nemzetnek adott interjúban a zenész így fogalmazott:

Ez egy csodálatos ország, nagyon gazdag történelemmel, és hát ne felejtsük el azt a fontos tényt sem, hogy Magyarország volt az egyetlen állam a kommunista blokkban, amelyik fellázadt az oroszok ellen 1956-ban. Ezért megérdemli a tiszteletet.

Út a világsikerig

Simmons tinédzser korában a Lynx (későbbi The Missing Links) nevű bandának volt a tagja, később a Bullfrog Bheerben, majd a Wicked Lester nevű rockbandában játszott, ekkor találkozott Paul Stanley-vel. Felvettek közösen egy albumot is, amit soha nem adtak ki. Mivel elégedetlenek voltak Paullal a zenekarban történő „lagymatagság” miatt, több tűzre vágyván kiléptek a bandából és az Epic Recordshoz szerződtek. Ekkor határozták el, hogy keresnek maguk mellé egy dobost, akit Peter Criss személyében meg is találtak. Később csatlakozott hozzájuk a gitáros Ace Fehley is. 1974 februárjában kiadták debütáló albumukat az akkor frissen megalakult KISS-szel. Paul volt az énekes, de Simmons volt fő mozgatórugója a csapatnak. 

A KISS extravagáns megjelenése, démoni sminkje Simmons ötlete volt, a Black Bolt című képregény ihlette.

Az 1975-ös évtől kezdve lett igencsak népszerű a KISS, akik addigra tökélyre fejlesztették arcfestésüket és jelmezeiket. Gene lett a Démon, Paul Starchildot, a gitáros Frehley felvette az Ace művésznevet és űrpilóta lett, Criss pedig a macska. Az 1976-os Destroyer című nagylemeztől kezdve nem volt megállás. Azóta húsz stúdió-, kilenc koncertalbumot és rengeteg válogatást jelentettek meg, és a tagok – akik közül ma már csak Simmons és Stanley játszik a KISS-ben, Crisst és Frehleyt Eric Singer és Tommy Thayer váltották a csapatban – szólólemezeket is készítettek.

Az első legtöbb aranylemezzel rendelkező amerikai zenekarnak számítanak, több mint 100 millió lemezt adtak el világszerte, 2014-ben felvételt nyertek a Rock and Roll Hall of Fame tagjai közé, 1999-ben film is készült róluk Detroit Rock City címmel. 

A legendás együttes End of the Road nevű búcsúturnéja 2022. július 14-én Budapestre is eljutott, a Papp László Sportarénában játszottak utoljára a magyar közönségnek. A zenekar látványos show-val, tűzijátékkal és különleges színpadtechnikával búcsúzott. 

Nemcsak zenész

Gene Simmons üzletemberként is óriási karriert futott be: több tucat KISS-márkás terméket dobott piacra, a koporsóktól kezdve a söralátétekig. Emellett producerként, színészként és realitysztárként is ismert: saját családi valóságshow-ja, a Gene Simmons Family Jewels hatalmas sikert aratott az USA-ban. Simmons búcsúturnéja óta szólóban ad koncerteket kisebb klubokban, maszk és jelmez nélkül. Korábban azt nyilatkozta, nem a zenélést hagyja abba, csak 70 év fölött már nem akar 20 kilós cuccokban és platformos csizmákban ugrálni a színpadon. Míg korábban, a KISS-koncertek előtt hozzávetőlegesen 1500 dolláros VIP-jegyekért találkozhattak vele a leglelkesebb nézők, nemrég közel 12 500 dolláros állást hirdetett meg: ennyit kell fizetnie annak a – koncertenként egy – rajongónak, aki át akarja élni az élményt, hogy milyen Gene Simmons személyi asszisztensének és a banda roadjának lenni.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bank Barbara
idezojelekdiktatúra

„Ha túlélted, hallgass!”

Bank Barbara avatarja

A totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapjára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu