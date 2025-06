Találkozunk, koccintunk, beszélgetünk – így ünnepel a filmes szakma

A hagyományoknak megfelelően a rendezvény három balatoni városban – Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban – zajlik, összesen 15 helyszínen, ahol mintegy 100 magyar film szerepel a programban, köztük több premier is. A fesztivál június 21-én este, a televízió képernyőjén is követhető élő műsorral, a Magyar Mozgókép Díjátadó gálával zárul. Igazi sztárparádéra készülhetnek a filmrajongók: a Moz.Go legizgalmasabb pillanatait élőben közvetíti az M5 kulturális csatorna június 20-án és 21-én. Két este megannyi filmes legendát felvonultató gála vár a nézőkre.

A Moz.Go nyitófilmje a Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés-romantikus vígjáték volt. Fotó: Polyák Attila

A legnagyobb érdeklődés a játékfilm kategória jelöltjeit várja

Június 20-án péntek este Balatonfüredről sugározta élőben 18:30-tól az M5 a Magyar mozgóképfesztivál életműdíj-átadó gáláját, ahol a díjazott alkotók munkássága előtt tiszteleg a hazai filmes szakma. Bordán Irén színésznőt, Demjén Ferenc dalszövegírót és énekest, Gálffi László színészt, Koltai Lajos operatőrt és rendezőt, Makó Mari casting direktort, Piroch Gábor kaszkadőrszakértőt, valamint Robert Lantos producert a kiemelkedő pályafutásuk elismeréseként a Magyar mozgóképfesztivál és a Magyar Filmakadémia életműdíjjal tüntették ki az idén, az alkotók az elismerést ünnepélyes gálán vehették át.

Szombaton pedig felgördül a függöny a Moz.Go díjátadó gálaestjén is. A vörös szőnyegen a magyar filmszakma krémje vonul fel.

A legnagyobb érdeklődés a játékfilm kategória jelöltjeit várja. Versenyben van a címért öt nagyon eltérő hangvételű alkotás: a Futni mentem című romantikus vígjáték, a zenés-táncos Hogyan tudnék élni nélküled?, a krimik kedvelőinek készült Ma este gyilkolunk, a történelmi nagyjátékfilm, a Most vagy soha!, valamint a szívmelengető családi mozi, a Véletlenül írtam egy könyvet.

A tévéfilmes mezőny is erős: többek között a szerelmi szálakkal átszőtt Ők tudják, mi a szerelem, a történelmi témájú Széchenyi és az utolsó éjszakai látogató, a Királytalálkozó, a Lepattanó, valamint a Csehov által inspirált Ványa bácsi – Buborékkeringő versenyez a legjobbnak ítélt díjért.

A tévésorozatok között kiemelkedik a legendás férfi vízilabda-válogatott történetét feldolgozó A nemzet aranyai, az Úton Eperjes Károllyal portrésorozat Csendhez szokott szív című része, valamint a S. E. R. E. G. című akciósorozat, de hogy melyik alkotás nyeri el a legjobbnak járó díjat, ez is szombaton este fog kiderülni!

Az egész estés dokumentumfilmek között a tudományos és társadalmi témákat feldolgozó A boldogság ügynöke, A legpompásabb emberi elme, a DAC-film, valamint a gyermekirodalomhoz és ifjúsági kultúrához kapcsolódó Kell egy oroszlán és a különleges felnövés- és családtörténetet feldolgozó KIX emelkednek ki.

Az idei filmünnep azonban nemcsak az újdonságokra fókuszál, hanem a közelmúlt legsikeresebb mozifilmjeit is visszahozza a vászonra. A nyitófilm ezúttal a díjra is esélyes Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés-romantikus vígjáték volt szerda este, amely Demjén Ferenc slágereire épül, és mára a rendszerváltás utáni időszak legnézettebb magyar filmjévé vált. A példátlan sikerű romantikus vígjátékról Kirády Attila producer mesélt a Svenknek.

Közönségsiker a nyitófilm

Kirády Attila producer számára különösen nagy megtiszteltetés, hogy filmjük, a Hogyan tudnék élni nélküled? a fesztivál nyitófilmje.

Ez a mi szerelemgyerekünk, most már 830 ezer nézőhöz jutott el Magyarországon, és ha a külföldi vetítéseket is nézzük, akkor már 970 ezernél tartunk

– mondta, jelezve ugyanakkor, hogy számukra nem csak a nézettség számít.

„Ez egy szerelemprojekt volt, ahol a színészek, az alkotók, az írók, a rendező, a kreatív csapat, a technikai személyzet, mindenki vállvetve küzdött azért, hogy különlegeset alkossunk” – emelte ki a film producere, aki szerint az is komoly eredmény és nagy megtiszteltetés számukra, hogy az ő filmjük kapta meg azt a lehetőséget, hogy a fesztivál nyitófilmje legyen.

A jelenleg is zajló különleges filmes rendezvényről Csáky Attila fesztiváligazgató és Muszatics Péter programigazgató is megosztották gondolataikat a Svenk stábjával. A programigazgató kiemelte:

a fesztivál egyik legfontosabb célja, hogy a lehető legszélesebb keresztmetszetét mutassa meg a magyar filmnek.

„A játékfilmektől a dokumentumfilmeken, animációs filmeken át a kis játékfilmekig nagyon széles a merítés. A Moz.Go idén is bemutatja a Magyar Mozgókép Díjra jelölt filmeket, de a vetítések mellett különleges kísérőprogramokkal, évfordulós eseményekkel, klasszikusokkal és közönségtalálkozókkal is várják a látogatókat ” – adott számot a fesztivál eseményeiről a programigazgató.

A múlt és jelen kézfogása – 130 éves a magyar film

A fesztivál idén arra a kerek évfordulóra is reflektál, hogy 130 éves a mozi.

„Találkozunk, koccintunk, beszélgetünk” – így fogalmazott Csáky Attila fesztiváligazgató a nyitóeseményről, amely hagyományosan állófogadással indult, de a Moz.Go nem csupán pezsgős ünnep, hanem egy valódi szakmai és közösségi találkozás is. A fesztiváligazgató a Svenk stábjának nyilatkozva ehhez hozzátette azt is,

a fesztivál célja kettős: őrzi a múlt értékeit, miközben új közösségeket teremt és új hangokat mutat be.

„130 éves a mozi! Tehát mögöttünk van egy gyönyörű magyar filmélet és a nemzetközi filmélet is” – mondta Csáky Attila, aki utalt arra is, hogy az idei év ráadásul két különleges évfordulót is tartogat: száz éve született Makk Károly és Darvas Iván, két olyan alkotó tehát, akik meghatározó alakjai voltak a magyar filmnek.

Ez a két életmű sokszor fonódott össze. Így örömmel vetítjük a felújított Liliomfit, aminek az a különlegessége, hogy a balatonfüredi Tagore sétányon forgatták, és a film első kockái ott peregnek

– mondta a direktor, aki a filmünneppel kapcsolatos érzéseit is megfogalmazta a Svenknek. „Hogy mit jelent nekem a fesztivál? Azt, hogy tudunk-e egy közös ügyért, a magyar filmért közösen tenni. Ez nekem a fesztivál lényege” – jelentette ki.

A jubileum kapcsán kiemelkedő kulturális program a Makk Károly 100 című kiállítás is, amely a legendás rendező életművét werkfotókon keresztül mutatja be. A tárlaton a Liliomfitól az Egy hét Pesten és Budán című filmig kísérhetjük végig pályáját.

Darvas Iván emlékére Gálffi László tartott színpadi estét a színész önéletrajzi könyve nyomán.

A fesztivál látogatói tehát nemcsak a versenyprogramot élvezhetik, hanem számos kiemelt vetítést és kísérőeseményt is. Itt volt látható csütörtökön először a vízilabda-hősöket bemutató A nemzet aranyai sorozat, de még szombaton is érdemes a Balaton-parti városokba látogatni, hiszen különleges moziélmények és programok várják a látogatókat: többek között premierként a Marék Veronika gyerekkönyvét, a Laci és az oroszlán sikerét feldolgozó Kell egy oroszlán című dokumentumfilm, a Nobel-díjas tudósunkról készült dokumentumfilm, a Krausz Ferenc – Az elektronok nyomában, és nagy vásznon lesz látható a Hunyadi-sorozat néhány epizódja is.

A közönség idén is szavazhat kedvenc filmjére a fesztivál hivatalos weboldalán, a legtöbb voksot kapó alkotás pedig elnyeri a Moz.Go közönségdíjat. A szavazást június 21-én, szombaton 15 órakor zárják.

A Hír TV filmes háttérműsorának legújabb adását szombaton 12:30-kor láthatják a televíziónézők, az ismétlés pedig vasárnap 7.30-tól látható.

A Moz.Go fesztivál szerdai nyitónapjáról és a közönségsikert hozó nyitófilmről készült Svenk-beszámolót már most meg lehet nézni.