Robert C. Castel: Európa három kapitulációja

Ezekben a napokban minden elemző a washingtoni találkozóval és annak az utórengéseivel van elfoglalva. Ami engem illet, ahelyett, hogy beállnék a találkozót követő elemzői iszapbirkózásba, inkább a dolog lényegét próbálom itt megfogni a washingtoni randi apropóján.

Hogy mi a lényeg? Európa hármas kapitulációja.

Miért nem sikerült mind ez idáig lezárni az orosz–ukrán konfliktust? A konfliktust, és nem csupán a 2022-ben elkezdődött rangadót? Azért, mert Oroszország és a Nyugat két teljesen ellentétes fogalomrendszerben gondolkodtak a háborúról.

Oroszország realista perspektívájából nézve a dolgot, az ukrán háború csupán még egy a világ számtalan fegyveres konfliktusa közül. A hatalmaknak különböző geopolitikai félelmeik és ­érdekeik vannak, és ezeket próbálják érvényesíteni, amióta világ a világ és két nap. Ezt a szemükre vetni olyan, mint a gravitációt kritizálni. Oroszország nem tett mást, csak azt, amit minden más hatalom tesz a történelem kezdete óta.

Ezzel szemben

a Nyugat idealista perspektívája Oroszországot nem pusztán agresszorként, hanem eretnekként észlelte, amelynek nem pusztán a seregeit, hanem a világnézetét is le kell győzni, hogy a Nyugat által univerzálisnak és univerzálisan jónak tartott értékek érvényesüljenek.

Függetlenül attól, hogy mi a meggyőződésünk ezekkel a világnézeti ellenpólusokkal kapcsolatban, igen nehezen vitatható, hogy a közös nyelv, a közös koordináta-rendszer hiányában mindenféle érdemi párbeszéd lehetetlenné vált.

A háború folyamán ebben a 180 fokos szembenállásban fokozatos változás történt, és

a washingtoni találkozó egyértelművé tette, hogy Oroszországnak sikerült a saját koordináta-rendszerét ráerőszakolnia a Nyugatra. A fájdalmat tovább tetézi, hogy ebben a váltásban az oroszok készséges partnerre találtak a hasonlóan rideg realista világnézetet képviselő Trump-adminisztrációban.

Ezt a tényt lehet szeretni, és lehet nem szeretni, de attól még tény marad. A Fehér Házban folytatott tárgyalások, amik egyenes folytatásai voltak az alaszkai csúcsnak, nem a normák és az értékek körüli filippikákkal voltak megspékelve, hanem a realista perspektívából kiindulva a gyakorlati problémamegoldás körül forogtak.