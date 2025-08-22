A Disney+ nem tud leállni a Beatles-rajongással, az utolsó centet is kisajtolják minden idők legzajosabb popőrületéből

A kilencvenes években bemutatott Beatles-antológia tévészéria új része novemberben lesz látható a Disney+-on, és (a régiekkel együtt) piacra kerül a ritkaságokat tartalmazó negyedik lemezválogatás is – olvasható a The Guardian weboldalán.

A The Beatles Anthology harminc évvel ezelőtt könyv alakban is megjelent, ennek aktualizált változatát most újra kiadják Fotó: Youtube

The Beatles Anthology

A The Beatles Anthology-sorozat remaszterelési munkálatait a világhírű új-zélandi filmes, Peter Jackson produkciós cége, a Wingnut Films and Park Road Post végezte el. Ez a cég dolgozott korábban a The Beatles: Get Back című, nyolcórás dokumentumfilm-sorozaton is, amely az 1970-es film, a Let It Be anyagát használta fel és javította fel.

Az Anthology eredeti nyolc részének digitális feljavítása mellett egy kilencedik, vadonatúj epizód is készült, amelyen eddig nem látott, színfalak mögötti felvételek láthatóak Paul McCartney, George Harrison és Ringo Starr közreműködésével, az 1995-ös forgatások idejéből.

A sorozat, amely harminc évvel ezelőtt először az ITV csatornán volt látható, a Beatles részletes történetét mutatta be a kezdetektől, az ötvenes évek végétől a feloszlásig, 1970-ig.

A film kedvéért ismét összeállt az akkor élő három tag, az együttes legendás producere, George Martin, egykori sajtófőnöke, Derek Taylor, valamint turnémenedzsere, Neil Aspinall, hogy saját szavaival tegye teljessé a sztorit. A sorozatot egy új Beatles-dal, a Free As a Bird megjelenése kísérte, John Lennon régi demófelvételét felhasználva.

Az 1995–96-ban kiadott három dupla CD-t (amelyek remaszterizált formában újra elérhetőek lesznek) most egy újabb, az Anthology 4 követi, amelyen eddig kiadatlan stúdiófelvételek, demók és más ritkaságok lesznek hallhatóak.

A hangfelvételeket George Martin fia, Giles Martin öntötte végleges formába. A dupla CD és három vinyl formájában megjelenő 4-es anyagon rajta lesz a korábban a három Beatle által készített Free As A Bird és Real Love új mixe is.