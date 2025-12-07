Megafilm ServiceKádár L. Gellértmagyar filmDobó Kata
Hermányi Mariann belemélyesztette a karmait a kollégákba, a gyönyörű színésznő őszintén vallott erről

Dobó Kata új romantikus vígjátéka jövőre a Hunyadi-sorozat két főszereplőjével igyekszik moziba csábítani a közönséget, amiben Hermányi Mariann és Kádár L. Gellért is egy teljesen új oldalát mutathatja meg. Az első kedvcsináló előzetes apropóján beszélgettünk az alkotókkal. Kádár L. Gellért után ezúttal fim főszereplője, Hermányi Mariann mesélt a Megafilm Service új produkciójáról.

Hermányi Mariann a Még egy kívánság sajtótájékoztatóján, ahol már az öltözékével is hangolódott az ünnepekre. Fotó: Sallak Dóra
A Nemzeti Filmintézet támogatásával készülő romantikus komédia egy olyan mágikus füzet körül bonyolódik, ami valóra váltja használója legkülönfélébb kívánságait, így tér vissza többek között a vonalas telefonok nosztalgikus világa és támad fel holtából Petőfi Sándor, aki az első kedvcsináló előzetes alapján ugyanolyan rocksztár a jelenben, mint amilyen a reformkorban lehetett. Kádár L. Gellért azonban most nem egy újabb történelmi hős bőrébe bújik, még csak nem is a mozi első számú főszereplője: ez a feladat a füzet filmbéli tulajdonosára, Hermányi Mariannra várt. 

Hermányi Mariann sokszor magára ismert a Még egy kívánságban megformált szerepben. Fotó: Sallak Dóra

Hermányi Mariann: Nem csak hantázgatunk, hanem nagyon keményen hazudunk is

A színésznőt Helmeczy Dorottya producer találóan csak Meryl Streephez hasonlítja, annyi arcát mutatta már meg a filmvásznon, de ezúttal egy sokkal hétköznapibb figurát kelt életre, aki nem hétköznapi bonyodalmakba sodorja magát. – Még sosem volt hozzám ennyire közel egy karakter, akit játszanom kellett. 

Eddig sokkal kontúrosabb szerepek találtak meg, amik jellemzően más korokban vagy világokban játszódtak, máshol voltak a hangsúlyok. Ez viszont egy jelenidejű sztori, és rengeteg olyan pillanata van, amiben magamra, illetve a környezetemre ismertem. 

A forgatókönyv elolvasása után rögtön azt gondoltam, hogy ezt nagyon szívesen megcsinálnám – fogalmaz Hermányi Mariann a szereppel kapcsolatban, aki egy sokkal karcosabb, árnyaltabb vígjátékot remél a végeredménytől, mint amit a műfajtól általában megszokhattunk. A Még egy kívánság első előzetesét már meg is lehet nézni:

– Ez a lány sok helyzetben nagyon csúnyán viselkedik, nem csak megkarmol másokat, hanem beléjük mélyeszti a karmait ahelyett, hogy vállalná a felelősséget. De legyünk őszinték: mi sem csak hantázgatunk és blöffölgetünk a saját életünkben, hanem sokszor nagyon keményen hazudunk is. Nemcsak másoknak, hanem magunknak is. 

Kicsit ugye erről is szól a film, hogy ez a fiatal lány hogyan tanulja meg komolyan venni magát, és vállalni akár a hibáit is – teszi hozzá a színésznő. 

Mariann a Hunyadi után újfent együtt dolgozott Kádár L. Gellérttel. Ő maga is kíváncsi volt, hogy ezúttal mit kezd magával ló és páncél nélkül. – Mindig háborúból jött vagy háborúba ment. Sokat épített a fizikumára, de most csak a lelkéből építkezhetett. Előzőleg sokat elemeztük a jeleneteket, ami szerintem nagyon fontos, mert a magyar filmek jelentős része azért nem tud sikeres lenni, mert a színészeknek nincs lehetőségük eleget próbálni, kellően elmélyedni a szerepben és összehangolódni – magyarázza Hermányi Mariann, kiemelve, hogy milyen nagy könnyedséget jelentett az, hogy Gellérttel a Hunyadi-sorozathoz kötődő sajtóutak miatt már közösen bejárták a fél világot. – Bátrabban kísérleteztünk, játszottunk egymással, ez rengeteget számít. Izgalmas volt meglátni Gellért lágyabb, sebezhetőbb oldalát, mert ebben a filmben sokkal többet mutat ebből – teszi hozzá. A férfifőszerep kihívásairól Kádár L. Gellért is mesélt, erről itt lehet olvasni, legközelebb pedig Dobó Katát kapjuk mikrofonvégre.

