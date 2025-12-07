Hermányi Mariann belemélyesztette a karmait a kollégákba, a gyönyörű színésznő őszintén vallott erről

A Nemzeti Filmintézet támogatásával készülő romantikus komédia egy olyan mágikus füzet körül bonyolódik, ami valóra váltja használója legkülönfélébb kívánságait, így tér vissza többek között a vonalas telefonok nosztalgikus világa és támad fel holtából Petőfi Sándor, aki az első kedvcsináló előzetes alapján ugyanolyan rocksztár a jelenben, mint amilyen a reformkorban lehetett. Kádár L. Gellért azonban most nem egy újabb történelmi hős bőrébe bújik, még csak nem is a mozi első számú főszereplője: ez a feladat a füzet filmbéli tulajdonosára, Hermányi Mariannra várt.

Hermányi Mariann sokszor magára ismert a Még egy kívánságban megformált szerepben. Fotó: Sallak Dóra

Hermányi Mariann: Nem csak hantázgatunk, hanem nagyon keményen hazudunk is

A színésznőt Helmeczy Dorottya producer találóan csak Meryl Streephez hasonlítja, annyi arcát mutatta már meg a filmvásznon, de ezúttal egy sokkal hétköznapibb figurát kelt életre, aki nem hétköznapi bonyodalmakba sodorja magát. – Még sosem volt hozzám ennyire közel egy karakter, akit játszanom kellett.

Eddig sokkal kontúrosabb szerepek találtak meg, amik jellemzően más korokban vagy világokban játszódtak, máshol voltak a hangsúlyok. Ez viszont egy jelenidejű sztori, és rengeteg olyan pillanata van, amiben magamra, illetve a környezetemre ismertem.

A forgatókönyv elolvasása után rögtön azt gondoltam, hogy ezt nagyon szívesen megcsinálnám – fogalmaz Hermányi Mariann a szereppel kapcsolatban, aki egy sokkal karcosabb, árnyaltabb vígjátékot remél a végeredménytől, mint amit a műfajtól általában megszokhattunk. A Még egy kívánság első előzetesét már meg is lehet nézni:

– Ez a lány sok helyzetben nagyon csúnyán viselkedik, nem csak megkarmol másokat, hanem beléjük mélyeszti a karmait ahelyett, hogy vállalná a felelősséget. De legyünk őszinték: mi sem csak hantázgatunk és blöffölgetünk a saját életünkben, hanem sokszor nagyon keményen hazudunk is. Nemcsak másoknak, hanem magunknak is.

Kicsit ugye erről is szól a film, hogy ez a fiatal lány hogyan tanulja meg komolyan venni magát, és vállalni akár a hibáit is – teszi hozzá a színésznő.

Mariann a Hunyadi után újfent együtt dolgozott Kádár L. Gellérttel. Ő maga is kíváncsi volt, hogy ezúttal mit kezd magával ló és páncél nélkül. – Mindig háborúból jött vagy háborúba ment. Sokat épített a fizikumára, de most csak a lelkéből építkezhetett. Előzőleg sokat elemeztük a jeleneteket, ami szerintem nagyon fontos, mert a magyar filmek jelentős része azért nem tud sikeres lenni, mert a színészeknek nincs lehetőségük eleget próbálni, kellően elmélyedni a szerepben és összehangolódni – magyarázza Hermányi Mariann, kiemelve, hogy milyen nagy könnyedséget jelentett az, hogy Gellérttel a Hunyadi-sorozathoz kötődő sajtóutak miatt már közösen bejárták a fél világot. – Bátrabban kísérleteztünk, játszottunk egymással, ez rengeteget számít. Izgalmas volt meglátni Gellért lágyabb, sebezhetőbb oldalát, mert ebben a filmben sokkal többet mutat ebből – teszi hozzá. A férfifőszerep kihívásairól Kádár L. Gellért is mesélt, erről itt lehet olvasni, legközelebb pedig Dobó Katát kapjuk mikrofonvégre.

