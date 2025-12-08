felhőzetidőjárásködszél

Kitart a makacs köd, ráadásul jól meg is fázhatunk + videó

A nap nagy részében marad a borús, ködös idő, legfeljebb néhol szakadozhat fel rövid időre a felhőzet. A látási viszonyok lassan javulnak, de továbbra is többfelé lehet nyirkos, párás a levegő.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 6:26
A látási viszonyok napközben javulnak, ám a felhőzet csupán helyenként szakadozhat fel. A tartósan borult, ködös tájakon szitálásra, míg az északnyugati megyékben kora délutánig gyenge esőre is számítani lehet – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Hétfő délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

A délnyugati szél csak helyenként lehet élénkebb.

A csúcshőmérséklet többnyire 6 és 10 fok között alakul, késő estére pedig 2–7 fokig hűl vissza a levegő.

A légköri változások most nem terhelik jelentősen a szervezetet, de a hajnali fagy és a párás levegő fokozhatja a krónikus ízületi panaszokat, merevséget és fájdalmat okozva. Ébredés után érdemes alaposan átmozgatni az érintett végtagokat.

A párásság a krónikus légúti betegek tüneteit is erősítheti, és

a nedves, nyirkos idő kedvez a cseppfertőzéssel terjedő vírusoknak,

ezért ilyenkor különösen fontos a fokozott higiénia és a fertőzések elleni védekezés – írja a Köpönyeg az orvosmeteorológiai jelentésében.

 

Milyen idő lesz a következő napokban?

Kedden a reggeli köd felszállása után nyugat és délnyugat felől időnként elvékonyodhat a felhőzet, de összességében továbbra is marad a szürkés, párás idő. Hajnalban körülbelül 2, délután nagyjából 9 fok várható.

Szerdán a ködös tájak és naposabb körzetek váltják egymást, csapadék nélkül. A hőmérséklet a köd kiterjedésétől függően

5 és 12 fok között lehet,

a szél gyenge marad – írja a Köpönyeg.

Csütörtökön helyenként tartósan megmaradhat a köd, máshol időnként felszakadozik a felhőzet. Esőre továbbra sem számítunk. A csúcshőmérséklet a köd tartósságától függően 5–12 fok között alakul, és a légmozgás sem élénkül.

Pénteken reggel ismét sűrű köd és alacsony szintű felhőzet képződhet. Napközben ezek többfelé visszahúzódnak, de néhol maradhat a szürkeség, máshol viszont naposabb idő ígérkezik. A maximumok 6 és 10 fok között mozognak.

Részletek a Magyar Nemzet időjárás oldalán.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Nógrád Megyei Hírlap/Vendel Lajos)


