Vámos Petranői kézilabda vbVlagyimir GolovinvilágbajnokságIHF

Vámos Petra és a magyar csapat gondja-baja lett a fő téma a kézilabda-vb-n az IHF-nél + videó

A magyar női kézilabda-válogatott a holland–német közös rendezésű világbajnokságon már bejutott a negyeddöntőbe, de a középdöntős csoportjában vasárnap még vár rá egy mérkőzés, mégpedig Dánia ellen. A Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) a honlapján ma Vlagyimir Golovin együtteséről terjedelmes cikket közölt, Vámos Petra pedig hosszan nyilatkozott.

Magyar Nemzet
2025. 12. 06. 17:44
Simon Petra és Vámos Petra köszöni meg a szurkolást a német-holland közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság középdöntőjének 1. fordulójában játszott Magyarország-Románia (34-29) mérkőzés után Rotterdamban Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Nemzetközi Kézilabda-szövetség honlapjára ma felkerült cikkben – amely még kora este is vezető cikk volt a lap tetején – a szerző megjegyzi, hogy a vb-történelemben a legjobb magyar eredmény női válogatottunk hatvan évvel ezelőtti aranyérme, csapatunk mostani mezével pedig ez előtt tiszteleg. S a francia Metz csapatában légióskodó Vámos Petra is erről beszélt először.

Vámos Petra remekül játszik a vb-n
Vámos Petra remekül játszik a vb-n (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség)

„Ezzel a mezzel egy kicsit másképpen vagyunk”

– Szerintem ez egy nagyon menő mez, ami inspiráló számunkra. Úgy érzem, eddig is pluszenergiát adott nekünk. Minden alkalommal, amikor a magyar válogatott mezét viseljük, különleges érzés, de most ezzel a mezzel egy kicsit másképpen vagyunk. Érezhetjük a pozitív energiát abból az időből, amikor a magyar válogatott megnyerte a világbajnokságot. Szóval, nagyon büszkék vagyunk rá, hogy viselhetjük ezt a mezt, és remélem, a teljesítményünkkel meg tudjuk mutatni, méltók vagyunk hozzá.

A cikk emlékeztet arra, hogy a 25 esztendős Vámos Petra 2018-ban tagja volt az ifjúsági vb-n ezüstérmes magyar válogatottnak, egy évvel később junior Európa-bajnok lett, és ebben az évben bemutatkozott a felnőttválogatottban is. Azóta 102-szer lépett pályára Magyarország színeiben, és több mint 270 gólt szerzett. A magyar válogatott most 2013 óta először jutott vb-negyeddöntőbe, és ebben az irányító Vámos Petrának főszerepe van. 18 góllal ő a csapat harmadik legeredményesebb játékosa Márton Gréta és Klujber Katrin mögött. A 23 gólpassza pedig a vb-mezőnyben az ötödik helyre sorolja.

– Szerintem nagyon sokat fejlődtünk az elmúlt években. Azt hiszem, akik néztek minket az olimpián, majd az Európa-bajnokságon, már láthatták a fejlődést – mondja Vámos Petra.

A cikkben megemlítik, hogy Magyarország a női világbajnokságok történetében nyolc érmet szerzett. Harminc éve ezüstöt, amikor Ausztriával közösen volt rendező, 2003-ban ezüst-, 2005-ben bronzérmes lett. De azóta a legjobb helyezésünk a nyolcadik hely, ami a 2007-es franciaországi és a 2013-as szerbiai tornán is összejött. Az elmúlt tizenkét évben nem került éremközelbe.

– Nehéz volt a generációváltás, mert korábban nagyon erős csapataink voltak, amelyek szép eredményeket értek el. Aztán jött egy fiatalabb generáció, és bennünket gyorsan bedobtak a mély vízbe. Kellett pár év, hogy tapasztalatot szerezzünk és egyre jobbak legyünk. A csapatból jelenleg többen a Bajnokok Ligájában játszanak, de vannak nagyon fiatal játékosaink is, akik bátrak, robbanékonyak. A válogatottba bekerülni kiváltság, szeretünk itt lenni, de a pályán kívül is nagyon jóban vagyunk egymással. Remek a hangulat nálunk.

Az IHF megjegyzi, hogy válogatottunknak a Szenegál, Svájc és Románia ellen megnyert meccseken is adódtak gondjai, Japán ellen pedig nagyon nagy bajba került.

Ám a csapat ezeken túltette magát, Japán ellen hatgólos hátrányból visszakapaszkodva ért el döntetlent, így harcolta ki a negyeddöntőt. 

Vámos Petra: Soha nem adjuk fel

– Az erő a csapatunkból fakad. Nagyon jól ismerjük egymást, és tudjuk, hogyan segítsünk a csapattársainknak, hogy visszajöjjenek a meccsbe és keményen harcoljanak. Taktikailag is rengeteget fejlődtünk, és amikor nem játszunk igazán jól, akkor tudjuk, mi a probléma. Védekezésben olykor nem vagyunk elég agresszívak, nem segítjük ki egymást. Szóval, tisztában vagyunk vele, mi a gond, és ha bemegyünk az öltözőbe, ezt megbeszéljük. Szerintem az a legnagyobb erőnk, hogy soha nem adjuk fel. Mindig képesek vagyunk egy kis pluszt kisajtolni magunkból. Kiváló játékosaink vannak, jó mentalitással. A kritikus pillanatokban mindig van valaki, aki lő egy gólt, vagy a kapusunk véd egy nagyot.

Vámos Petra arról is beszélt, hogy Metzben remekül érzi magát, sokat fejlődött, annak is köszönhetően, hogy minden támogatást megkap.

– Még a nehéz időkben is érzem a támogatást, hogy hisznek bennem. Számomra nagyon fontos, hogy az edzőm és a csapattársaim bíznak bennem. Még ha hibázom is, látom a szemükben, hogy tudják, mire vagyok képes, és tudják, hogyan motiváljanak. Szóval, nagyon boldog vagyok Metzben.

 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTóta W. Árpád

Galandtóta

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának mai blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu