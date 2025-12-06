Vámos Petra és a magyar csapat gondja-baja lett a fő téma a kézilabda-vb-n az IHF-nél + videó

A Nemzetközi Kézilabda-szövetség honlapjára ma felkerült cikkben – amely még kora este is vezető cikk volt a lap tetején – a szerző megjegyzi, hogy a vb-történelemben a legjobb magyar eredmény női válogatottunk hatvan évvel ezelőtti aranyérme, csapatunk mostani mezével pedig ez előtt tiszteleg. S a francia Metz csapatában légióskodó Vámos Petra is erről beszélt először.

Vámos Petra remekül játszik a vb-n (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség)

„Ezzel a mezzel egy kicsit másképpen vagyunk”

– Szerintem ez egy nagyon menő mez, ami inspiráló számunkra. Úgy érzem, eddig is pluszenergiát adott nekünk. Minden alkalommal, amikor a magyar válogatott mezét viseljük, különleges érzés, de most ezzel a mezzel egy kicsit másképpen vagyunk. Érezhetjük a pozitív energiát abból az időből, amikor a magyar válogatott megnyerte a világbajnokságot. Szóval, nagyon büszkék vagyunk rá, hogy viselhetjük ezt a mezt, és remélem, a teljesítményünkkel meg tudjuk mutatni, méltók vagyunk hozzá.

A cikk emlékeztet arra, hogy a 25 esztendős Vámos Petra 2018-ban tagja volt az ifjúsági vb-n ezüstérmes magyar válogatottnak, egy évvel később junior Európa-bajnok lett, és ebben az évben bemutatkozott a felnőttválogatottban is. Azóta 102-szer lépett pályára Magyarország színeiben, és több mint 270 gólt szerzett. A magyar válogatott most 2013 óta először jutott vb-negyeddöntőbe, és ebben az irányító Vámos Petrának főszerepe van. 18 góllal ő a csapat harmadik legeredményesebb játékosa Márton Gréta és Klujber Katrin mögött. A 23 gólpassza pedig a vb-mezőnyben az ötödik helyre sorolja.

– Szerintem nagyon sokat fejlődtünk az elmúlt években. Azt hiszem, akik néztek minket az olimpián, majd az Európa-bajnokságon, már láthatták a fejlődést – mondja Vámos Petra.

A cikkben megemlítik, hogy Magyarország a női világbajnokságok történetében nyolc érmet szerzett. Harminc éve ezüstöt, amikor Ausztriával közösen volt rendező, 2003-ban ezüst-, 2005-ben bronzérmes lett. De azóta a legjobb helyezésünk a nyolcadik hely, ami a 2007-es franciaországi és a 2013-as szerbiai tornán is összejött. Az elmúlt tizenkét évben nem került éremközelbe.

– Nehéz volt a generációváltás, mert korábban nagyon erős csapataink voltak, amelyek szép eredményeket értek el. Aztán jött egy fiatalabb generáció, és bennünket gyorsan bedobtak a mély vízbe. Kellett pár év, hogy tapasztalatot szerezzünk és egyre jobbak legyünk. A csapatból jelenleg többen a Bajnokok Ligájában játszanak, de vannak nagyon fiatal játékosaink is, akik bátrak, robbanékonyak. A válogatottba bekerülni kiváltság, szeretünk itt lenni, de a pályán kívül is nagyon jóban vagyunk egymással. Remek a hangulat nálunk.

Az IHF megjegyzi, hogy válogatottunknak a Szenegál, Svájc és Románia ellen megnyert meccseken is adódtak gondjai, Japán ellen pedig nagyon nagy bajba került.

Ám a csapat ezeken túltette magát, Japán ellen hatgólos hátrányból visszakapaszkodva ért el döntetlent, így harcolta ki a negyeddöntőt.