Simon Petra hihetetlen vb-sztorija: Mikulás-napon levizsgázott polgári jogból!

Simon Petra idén a második tanévét kezdte meg az ELTE jogi karán, ahol már beköszöntött a vizsgaidőszak. Gondolhatnánk, hogy Simon majd a vb után vizsgázik, de nem! Kapaszkodjunk meg: szombaton délelőtt Rotterdamból bejelentkezve levizsgázott polgári jogból! – árulta el a Nemzeti Sportnak. Igen, erre van lehetőség, de a diáknak azért a kamerával bizonyítania kell, hogy egyedül tartózkodik a helyiségben. Az irányító a „körülményekre” nem tért ki, de a sport és a tanulás összeegyeztetését firtató kérésre válaszolva amúgy mellékesen megemlítette a mai, Mikulás-napi sikeres vizsgáját.

Simon Petra a Szenegál elleni mérkőzésen (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség)

– Nekem jót tesz a tanulás, segít elterelni a gondolataimat a kézilabdázásról, más világba repít, és a tananyag is nagyon egzakt szerencsére. Szeretek is tanulni, mint ahogy az időmet is szívesen osztom be, fontos, hogy a vizsgaidőszakra készen álljak és ott is jól teljesítsek. Levelezőn végzem az egyetemet, éppen ma délelőtt volt az egyik vizsgám polgári jogból, amelyen átmentem. Korábban kizártam, hogy a későbbiekben a büntetőjoggal foglalkozzak, de ahogy elkezdtem tanulni, egyre inkább felkeltette az érdeklődésemet. Azért kell még egy-két év, hogy el tudjam dönteni véglegesen, melyik irányba szeretnék elmenni.

Simon Petra: Reméljük, a négybe jutunk!

Simon Petra arról is beszélt, hogy a negyeddöntőben a francia vagy a holland válogatottal játszana szívesebben.

– Eddig a franciákat mondtam volna, hiszen őket legyőztük a tavalyi Eb-bronzmérkőzésen is, meg előtte a felkészülés során. A hollandokkal az a nehéz, hogy hazai pályán játszhatnak, és tudom, nekünk mennyit adott hozzá a saját közönségünk az Európa-bajnokságon. Nekik is ugyanezt adhatja, de lehet teher is, ha mondjuk azzal érkeznek meg ellenünk a negyeddöntőre, hogy előtte minden mérkőzésüket megnyerték. Úgyhogy nem tudom eldönteni, melyik lenne a jobb. Reméljük, úgy alakul, hogy azzal játszunk, amely utólag kedvezőnek bizonyul – és a négybe jutunk, amely a nagy vágyunk – nyilatkozta Simon Petra.