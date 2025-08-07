irodalomJókai MórTőkés LászlóPetőfi SándorBékéscsaba

Petőfi Sándor és Jókai Mór kútfejéből mindenkor meríthetünk

Augusztus 5-én 217. állomásához érkezett a Békéscsabai irodalmi estek sorozata a viharsarki város piacának újonnan kialakított részében, az átriumban. A Szeretlek Békéscsaba Egyesület és elnöke, Frankó Attila meghívására ezúttal Nagyváradról érkezett egy küldöttség a békési megyeszékhelyre. A rendezvényt Tőkés László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület volt püspöke, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke nyitotta meg.

A Békéscsabai irodalmi estek sorozat résztvevői Forrás: Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Tőkés László a Békéscsabai irodalmi esten arról beszélt, hogy évszázadok múltán is világító fényoszlopként járnak előttünk történelmünk és irodalmunk nagyjai, köztük is azok a legnagyobbak, akik Petőfi Sándor és Jókai Mór voltak, akiknek kútfejéből mindenkor és mindenhol meríthetünk.

Petőfi
Tőkés László Petőfi és Jókai munkásságát méltatta a keddi eseményen. Fotó: Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács

Petőfi Sándor és Jókai Mór is népünk tanítómestereként tölthetik be istenes hivatásunkat

Mint hozzátette, történelmünkben, társadalmunkban és kultúránkban betöltött szerepükről bibliai, profetikus mélységben fogalmazza meg gondolatait Petőfi Sándor A XIX. század költői című, sodró erejű versében: „Pusztában bujdosunk, mint hajdan / Népével Mózes bujdosott, / S követte, melyet isten külde / Vezérül, a lángoszlopot. / Ujabb időkben isten ilyen / Lángoszlopoknak rendelé / A költőket, hogy ők vezessék / A népet Kánaán felé.”

Tőkés László felhívta a figyelmet arra, hogy nagy íróink is népünk tanítómestereiként tölthetik be istenes hivatásunkat, hasonlóképpen az igaz egyház hithű prédikátoraihoz és lelkipásztoraihoz.

Fogadjátok váradi küldöttségünk testvéri köszöntését és körötökben való fellépését. Lelki szemeim előtt találkozásunk alkalmával határtalan szeretetünk kötelékében a Bánság kiegészül Szeged-Csanád vármegyével, Szatmár megye Szabolcs-Szatmárral, Arad és Bihar pedig Békés vármegyével és Hajdú-Biharral. Mert kicsoda is szakíthatna el minket egymástól, hogyha hitünk és magyarságunk összekapcsol bennünket?!

– emelte ki.

Az eseményen a Váradi Dalnokok nevű dalárda Márkus Zoltán kántor-karnagy vezetésével több megzenésített Petőfi Sándor-költeményt adott elő, Török Sándor, az EMNT Bihar megyei elnöke szintén Petőfi-verseket tolmácsolt mély átélésű szavalással a szép számú publikumnak. Az est második felében bemutatták az ismert nagyváradi értelmiségi, Pápay Zoltán új kötetét, ami Honnan hová? címmel jelent meg nemrég. Ezen részt felolvasás, beszélgetés és gitárjáték színesítette.

 

