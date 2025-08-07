Jamie Lee Curtis és Lindsay Lohan már megint nem fér a bőrébe

Huszonkét évvel a Nem férek a bőrödbe után itt a folytatás: a Már megint nem férek a bőrödbe, amely mától látható a mozikban. A 2003-as filmben Curtis és Lohan egy veszekedős anya-lánya párost alakított, akik egy varázslatos kínai szerencsesüti következtében testet cseréltek.

Jamie Lee Curtis és Lindsay Lohan új vígjátékát vegyesen fogadták a kritikusok. Fotó: Disney

Jamie Lee Curtis alakítása lehengerlő

A mostani történetben – Jordan Weiss forgatókönyve és Nisha Ganatra rendezése nyomán – Jamie Lee Curtis karaktere, Tess Coleman már nagymama, terapeuta és podcastműsort vezet. Egykori lázadó lánya, Anna (Lindsay Lohan) mára zenei producer és a tini Harper egyedülálló édesanyja.

(Harpert Julia Butters alakítja, akit Leonardo DiCaprio oldalán láthattunk emlékezetes jelenetben Tarantino Volt egyszer egy… Hollywood című filmjében.) Amikor Harper nagy veszekedésbe keveredik az iskolában a hercegnős, arrogáns stílusú Lilyvel, rémülten tapasztalja, hogy az anyja szemet vet Lily jóképű, egyedülálló apjára, Ericre (Manny Jacinto). Az ellenségeskedő lányok sokkot kapnak a gondolattól, hogy mostantól akár mostohatestvérek is lehetnek. A helyzet tovább bonyolódik, amikor egy különc tenyérjós és jövendőmondó egy újabb kozmikus testcserés rémálmot idéz elő – ezúttal nem két, hanem négy nő között.

A The Guardian kritikusa szerint Curtis alakítása lehengerlő, Lohan elfogadhatóan teljesít, de saját testcseréje nem kap hangsúlyt, talán azért, mert nem igazán rendelkezik a komikus szerepekhez szükséges érzékkel.

A Variety.com pedig úgy fogalmaz: Minden adott lenne egy még őrültebb komédiához, mint az eredeti, mégsem igazán működik. A néző azt várja, hogy megtörténjen az a különös „belső kifordulás”, amit akkor érzünk, ha egy színész valóban „megtestesít” valaki mást. A mostani filmben ez azonban meglepően visszafogottan jelenik meg.

Nem Lindsay Lohan hibája, hogy még mindig megőrzött valamit a fiatalságából.

Julia Butters viszont egy tipikus tinédzser, aki mindenre tudni véli a választ. Kettejük karaktere és személyisége így nem is áll olyan távol egymástól, emiatt amikor testet cserélnek, a humoros kontraszt gyakorlatilag elmarad.