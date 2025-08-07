Jamie Lee CurtisLindsay LohanfilmTestcserevígjáték

Jamie Lee Curtis és Lindsay Lohan már megint nem fér a bőrébe

Mától vetítik a magyar mozik Jamie Lee Curtis és Lindsay Lohan új vígjátékát, a Már megint nem férek a bőrödbe című filmet. A nemzetközi kritikák elég vegyesen fogadták az alkotást, egyesek szerint Lohan tisztességesen helytáll, de a filmet valójában Jamie Lee Curtis viszi el a hátán szertelen, szórakoztató játékával.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 19:01
Jamie Lee Curtis és Lindsay Lohan a Már megint nem férek a bőrödbe című filmben Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Huszonkét évvel a Nem férek a bőrödbe után itt a folytatás: a Már megint nem férek a bőrödbe, amely mától látható a mozikban. A 2003-as filmben Curtis és Lohan egy veszekedős anya-lánya párost alakított, akik egy varázslatos kínai szerencsesüti következtében testet cseréltek.

Curtis
Jamie Lee Curtis és Lindsay Lohan új vígjátékát vegyesen fogadták a kritikusok. Fotó: Disney

Jamie Lee Curtis alakítása lehengerlő

A mostani történetben – Jordan Weiss forgatókönyve és Nisha Ganatra rendezése nyomán – Jamie Lee Curtis karaktere, Tess Coleman már nagymama, terapeuta és podcastműsort vezet. Egykori lázadó lánya, Anna (Lindsay Lohan) mára zenei producer és a tini Harper egyedülálló édesanyja. 

(Harpert Julia Butters alakítja, akit Leonardo DiCaprio oldalán láthattunk emlékezetes jelenetben Tarantino Volt egyszer egy… Hollywood című filmjében.) Amikor Harper nagy veszekedésbe keveredik az iskolában a hercegnős, arrogáns stílusú Lilyvel, rémülten tapasztalja, hogy az anyja szemet vet Lily jóképű, egyedülálló apjára, Ericre (Manny Jacinto). Az ellenségeskedő lányok sokkot kapnak a gondolattól, hogy mostantól akár mostohatestvérek is lehetnek. A helyzet tovább bonyolódik, amikor egy különc tenyérjós és jövendőmondó egy újabb kozmikus testcserés rémálmot idéz elő – ezúttal nem két, hanem négy nő között.

A The Guardian kritikusa szerint Curtis alakítása lehengerlő, Lohan elfogadhatóan teljesít, de saját testcseréje nem kap hangsúlyt, talán azért, mert nem igazán rendelkezik a komikus szerepekhez szükséges érzékkel.

A Variety.com pedig úgy fogalmaz: Minden adott lenne egy még őrültebb komédiához, mint az eredeti, mégsem igazán működik. A néző azt várja, hogy megtörténjen az a különös „belső kifordulás”, amit akkor érzünk, ha egy színész valóban „megtestesít” valaki mást. A mostani filmben ez azonban meglepően visszafogottan jelenik meg.

Nem Lindsay Lohan hibája, hogy még mindig megőrzött valamit a fiatalságából.

Julia Butters viszont egy tipikus tinédzser, aki mindenre tudni véli a választ. Kettejük karaktere és személyisége így nem is áll olyan távol egymástól, emiatt amikor testet cserélnek, a humoros kontraszt gyakorlatilag elmarad.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

A mi kis Micsurinunk

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu