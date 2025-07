Jamie Lee Curtis tíz évig volt függő

Augusztusban érekezik a mozikba a 2003-as Nem férek a bőrödbe folytatása, a Már megint nem férek a bőrödbe, Lindsay Lohan és Jamie Lee Curtis főszereplésével.

Jamie Lee Curtis 2023-ban kapott Oscar-díjat (Fotó: Caroline Brahman)

A bemutató kapcsán Curtis a The Guardiannek beszélt arról, hogy milyen volt tíz éven át a függőséggel küzdeni, miután rákapott a Vicodinra. Az első film forgatásának idején Curtis azt mondta, hogy körülbelül kilenc hónapja józan, és azóta is az. Hozzátette, hogy függősége csúcsán is képes volt teljesen funkcionálni. „Irányított függőnek” nevezte magát, és felidézte, hogy a mélypont számára nem volt az életét megváltoztató fordulópont.

Amikor felismertem, hogy nincs kontrollom, nagyon kontrollált állapotban voltam. Az életem egyetlen külső aspektusát sem vesztettem el. Az egyetlen dolog, amit elvesztettem, az a saját önérzetem és önbecsülésem volt

– fogalmazott.

Hozzátette:

Szerencsés voltam, és ambiciózus vagyok, ezért soha nem hagytam, hogy ez az öngyógyítás a munkám vagy a kreativitásom útjába álljon. Soha nem szivárgott át. Soha senki nem mondta volna meg, hogy ilyen problémával küzdök.

A függőségének szerinte így is nagy ára volt, mint mondta, „megrázó ráébredni, hogy a saját elméden és kreativitásodon kívül valami mással szemben is tehetetlen vagy.”