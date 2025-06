Emlékévvel hajtanak fejet a magyar származású hollywoodi legenda előtt

Nem színész, sztár akart lenni. – Összesen tizenhat évet töltöttünk együtt. Ő olyan volt, mint amilyennek a vásznon is látjuk, amilyennek a néző a mindennapokban is látni szeretné. Nagyon vicces, gyors észjárású, nagyon kedves is. Olyasvalaki, aki mindenkivel megtalálta a közös hangot. Akármerre is járt, barátokra tett szert. Az egyik legutolsó filmsztár volt, akit még valóban foglalkoztatott, hogy milyen az imázsa. Ebben nőtt fel, a stúdiókban is fontosnak tartotta, hogy kapcsolatot alakítson ki a rajongóival. Ezt egész életében szem előtt tartotta, mindig is azt mondta: nem színész akartam lenni, hanem filmsztár. És az is lett – mondta a Lugasnak tavaly adott interjújában Jill Curtis-Weber, a filmsztár özvegye. (Munkatársunktól)