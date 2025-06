Hollywoodi sztárként sem feledte magyar gyökereit a ma száz éve született Tony Curtis

Mátészalkától az Egyesült Államokig

Tony Curtis mindig is büszke volt magyar gyökereire (Fotó: Profimédia – Red Dot)

Apja, Schwartz Manó Mátészalkáról, anyja, Klein Ilona Nagymihályról vándorolt ki az Egyesült Államokba, ő Bernard Schwartz néven a New York-i Bronxban született. Nehéz gyerekkora volt, ötfős családjukkal apjuk szabóműhelyében laktak, 1933-ban pedig testvérével, Juliusszal együtt egy hónapra árvaházba is kerültek, mert szüleik nem tudták etetni őket. Középiskolai tanulmányait a második világháború szakította félbe, 1943-tól a haditengerészetnél szolgált. Leszerelése után színészetet tanult, off-Broadway színházakban lépett fel, majd 1948-ban Hollywoodba szerződött. A filmekben kezdetben a Casablanca Oscar-díjas rendezője, Kertész Mihály (Michael Curtiz) előtt tisztelegve James Curtis, majd Anthony Curtis, végül Tony Curtis néven szerepelt. Karrierje elején főként kalandos történetek jóképű, bátor és ellenállhatatlan hőse volt, e szabványfeladatokat megoldva tett szert rutinra.

Van, aki forrón szereti

Tony Curtis leghíresebb filmjében, Marilyn Monroe-val és Jack Lemmon-nal a főszerepben (Forrás: NFI)

Első nagyobb szerepét 1957-ben A siker édes illata című filmben kapta, a következő évben Stanley Kramer rendező rábízta a Megbilincseltek című film egyik rabjának szerepét. Curtis végre – Sidney Poitier oldalán – bizonyíthatta drámai talentumát, alakításáért Oscar- és Golden Globe-díjra is jelölték.

A halhatatlanságot és az igazi sztárstátust 1959-ben a Van, aki forrón szereti hozta el számára, amelyben Jack Lemmon és Marilyn Monroe oldalán komédiázott.

Az 1968-as Bostoni fojtogatóban a közönség Tony Curtis másik arcát is megismerhette, a pszichopata bűnöző szerepének eljátszásával bebizonyította, hogy borzongatni is tud, jutalma újabb Golden Globe-díj jelölés lett. Több nagy közönségsikert arató filmvígjáték (Verseny a javából, Leszállás Párizsban, Goodbye, Charlie) után a hollywoodi álomgyárban már kevesebbet foglalkoztatták, ő pedig a tévével vigasztalódott. Olyan sorozatok készültek nevével és játékával, mint a Magyarországon is óriási sikert aratott, 1971–72-ben forgatott Minden lében két kanál, amelyben az angol Roger Moore volt a partnere. A színész 1994-ben szívbillentyű-műtéten esett át, nem sokkal később megírta önéletrajzát, mint mondta, azért, hogy ne csak mások mondjanak róla ítéletet. Mintegy 140 filmszerep eljátszása után festészettel foglalkozott, képei igen jó áron keltek el.

Hollywood egyik legmegnyerőbb férfisztárja hatszor nősült, utolsó felesége egy nála 46 évvel fiatalabb női zsoké volt, a színész hat gyermeke közül Jamie Lee Curtis saját jogán is híres színésznő lett.

Alapvető életfelfogásom a humor, képtelen vagyok haraggal vagy komolysággal szemlélni az életet

– mondta Curtis, aki azt is vallotta: élete legjobb pillanatai a nők társaságában teltek – de a legrosszabbak is.

Tony Curtis Magyarországon

A zsidó–magyar gyökereire büszke

Tony Curtis többször járt Magyarországon, 1988-ban ellátogatott apja egykori otthonába, Mátészalkára is, ahol később kiállítás is nyílt személyes tárgyaiból, amelyeket özvegye adományozott a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei városnak.

Tony Curtis 1987-ben hívta életre az apjáról elnevezett Emanuel Alapítványt, amely támogatta a Dohány utcai zsinagóga felújítását, az alapítvány által adományozott Emánuel-fa, Varga Imre szobrászművész alkotása az épület kertjében a holokauszt magyar zsidó mártírjaira emlékeztet.

Tony Curtis 2003-ban egy budafoki borospincében forgatott reklámfilm egy jelenetében (Fotó: MTI)

A színész 1960-ban kapott csillagot a hollywoodi Hírességek sétányán, 1996-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjével tüntették ki.

83 évesen elvállalta a Magyar Turizmus Zrt. Magyarországot népszerűsítő reklámfilmjeinek főszerepét, a kampány főleg az idősebb amerikaiakat célozta meg. Utoljára 2009 áprilisában járt Magyarországon, amikor a könyvfesztiválon bemutatta önéletrajzi könyvét és festményeit.

Tony Curtis szívroham következtében 2010. szeptember 29-én halt meg nevadai otthonában. A Magyar Hollywood Tanács Egyesület 2018-ban Tony Curtis-díjat alapított olyan személyiségek elismerésére, akik önzetlenül tevékenykednek a filmes hagyományok ápolásáért, továbbörökítéséért a fiatal nemzedékek számára. Tavaly Mátészalkán rendezték meg az első Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivált.