Böcskei BalázsFideszOrbán ViktorMagyar Péter

A baloldalhoz kapcsolható közvélemény-kutató szerint is Orbán Viktorról szólt ez a nyár

Egyre több jel mutat arra, hogy összeomlik a baloldali kutatócégek által épített Tisza-mítosz: miután a Publicus Intézet vezetője elismerte, hogy Magyar Péteréket felül, a Fideszt pedig alul mérték, Böcskei Balázs, az Idea Intézet stratégiai igazgatója fejtette ki, hogy a kormánypártok javára változhat a közhangulat, s ezt a tendenciát legfrissebb mérésük is alátámasztja. Böcskei arról beszélt, hogy a nyár Orbán Viktor miniszterelnökről szólt, a Fideszt pedig tovább erősíthetik a kormányzati intézkedések.

Munkatársunktól
2025. 08. 24. 12:11
Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egyre látványosabban porlad a manipulációs kerekasztal által épített mítosz arról, hogy a Tisza a legnépszerűbb párt a hazai politikai porondon. Néhány napja a kormánybarátsággal biztosan nem gyanúsítható Pulai András, a Publicus Intézet igazgatója beszélt szokatlan nyíltsággal arról, hogy az országos kutatások torzítanak és túlzók lehetnek a Magyar Péterék népszerűségéről közölt számaik. Sőt, azt is elmondta, hogy helyi szinten – vagyis az egyéni választókerületek többségében – a Fidesz vezet

Változó közhangulat

A minap pedig Böcskei Balázs, az Idea Intézet stratégiai igazgatója fejtegette Fekete Rita podcastjában, hogy a Fidesz javára változhat a közhangulat a következő időszakban (a videón 17:35-től). 

Ilyen tendencia egyébként már az Idea legújabb közvélemény-kutatásából is kiolvasható. Ebben ugyanis az áll, hogy hiszen korábbi mérésükhöz képest kevesebb mint felére csökkent a Tisza előnye a Fidesszel szemben a szavazókorú népesség körében. Míg a május végén közölt kutatásukban kilenc százalékkal vezettek Magyar Péterék a kormánypártokhoz képest, addig a friss mérésben négyszázaléknyira zárult az az állítólagos olló.

Beérő intézkedések

Érdekes, hogy – az egyébként leginkább a baloldalhoz kapcsolható – Böcskei úgy vélte: a jövőben is folytatódhat ez a dinamika, egyrészt az elmúlt hetekben bejelentett intézkedések következtében, de ebbe az irányba hathatnak a miniszterelnök rendkívül aktív médiaszereplései is.

 – Meg merem kockáztatni, hogy ez a nyár Orbán Viktorról szólt. Minden körülötte forgott, mindenki arról beszélt, hogy mit csinált pró és kontra. […] Hatékonysági tekintetben tehát sikeres nyárnak bizonyult Orbán Viktor szempontjából – fogalmazott a stratégiai igazgató. Szavai szerint a szeptembertől élesedő intézkedések – köztük az Otthon start program keretében felvehető fix 3 százalékos lakáshitel, a területi közigazgatási dolgozók 15 százalékos bérfejlesztése, valamint az anyák számára elérhető adókedvezmények kiterjesztése – tovább erősíthetik a Fidesz pozícióit.

 

Érezhető kormányzóképesség

Böcskei arra is rámutatott, hogy az említett intézkedéseknek köszönhetően erősödhet az embereknek a Fidesz kormányzóképességébe vetett hite is. – Az intézkedések abba a történetbe ágyazódnak bele, hogy minden nehézség ellenére az elmúlt évek a prosperitás esztendejei voltak és ennek a stabilitásnak és kiszámíthatóságnak a fennmaradása a tét a következő választáson – értékelt a stratégiai igazgató.

Figyelemre méltó, hogy a manipulációs kerekasztal baloldali elemzőcégei – ide sorolható az említetteken kívül a Medián, a Závecz Research, a Republikon Intézet, valamint a 21 kutatóközpont – tavaly ősz óta egymásra licitálva írtak a Tisza meredeken emelkedő népszerűségéről. Ironikus, hogy a közvélemény-kutatók zászlóshajójaként elkönyvelt Medián nem sokkal ezelőtt még arról közölt mérést, hogy a Tisza már a falvakban is beérte a Fideszt. 

 

Masszív Fidesz-előny az egyéni körzetekben

Mindeközben az olyan meghatározó közvélemény-kutatók, mint a Nézőpont vagy a Századvég, stabilan néhány százalékos Fidesz-előnyt mértek az elmúlt hónapokban. Az egyéni választókerületekben sorra készülő mérések pedig azt mutatják, hogy helyi szinten még ennél is magabiztosabban vezetnek a kormánypártok. 

Így például Jász-Nagykun-Szolnok 2. számú egyéni választókerületében a Fidesz–KDNP 40,4 százalékon áll, míg a Tisza Párt támogatottsága 25,8 százalékos. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 5. számú egyéni választókerületében ugyanez az arány 38:27 százalék a Fidesz javára.

Orbán Viktor miniszterelnök az idei Bálványosi Nyári Szabadegyetemen arról beszélt, hogy arra számít, hogy a Fidesz–KDNP jelöltjei szerzik meg az egyéni mandátumok zömét a jövő évi választáson. 

Szavai szerint jelen állás szerint nagyjából nyolcvan egyéni választókerületben győzne kormánypárti jelölt, de a kampány célja 86-87 mandátum elnyerése.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Varga Judit váratlanul megjelent, Magyar Péter pánikba esett és azóta összevissza beszél

Felhévizy Félix avatarja

A Tisza Párt elnökének a tyúkszemére léptek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu