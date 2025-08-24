A baloldalhoz kapcsolható közvélemény-kutató szerint is Orbán Viktorról szólt ez a nyár

Egyre látványosabban porlad a manipulációs kerekasztal által épített mítosz arról, hogy a Tisza a legnépszerűbb párt a hazai politikai porondon. Néhány napja a kormánybarátsággal biztosan nem gyanúsítható Pulai András, a Publicus Intézet igazgatója beszélt szokatlan nyíltsággal arról, hogy az országos kutatások torzítanak és túlzók lehetnek a Magyar Péterék népszerűségéről közölt számaik. Sőt, azt is elmondta, hogy helyi szinten – vagyis az egyéni választókerületek többségében – a Fidesz vezet.

Változó közhangulat

A minap pedig Böcskei Balázs, az Idea Intézet stratégiai igazgatója fejtegette Fekete Rita podcastjában, hogy a Fidesz javára változhat a közhangulat a következő időszakban (a videón 17:35-től).

Ilyen tendencia egyébként már az Idea legújabb közvélemény-kutatásából is kiolvasható. Ebben ugyanis az áll, hogy hiszen korábbi mérésükhöz képest kevesebb mint felére csökkent a Tisza előnye a Fidesszel szemben a szavazókorú népesség körében. Míg a május végén közölt kutatásukban kilenc százalékkal vezettek Magyar Péterék a kormánypártokhoz képest, addig a friss mérésben négyszázaléknyira zárult az az állítólagos olló.

Beérő intézkedések

Érdekes, hogy – az egyébként leginkább a baloldalhoz kapcsolható – Böcskei úgy vélte: a jövőben is folytatódhat ez a dinamika, egyrészt az elmúlt hetekben bejelentett intézkedések következtében, de ebbe az irányba hathatnak a miniszterelnök rendkívül aktív médiaszereplései is.