Orbán Viktor: Visszaszámlálás indul, még 8 nap!

Újabb hírlevelet küldött a digitális polgári körök tagjainak Orbán Viktor. A levélben a miniszterelnök a belpolitikai és a külpolitikai folyamatokról, illetve Orseolo Péterről is értekezett.

Magyar Nemzet
2025. 08. 24. 9:38
Az alaszkai csúcs után elült a nagy diplomáciai zaj, de a felszín alatt dolgoznak a tárgyalódelegációk. Még mindig van esély, hogy Trump elnök megcsinálja – írta Orbán Viktor a digitális polgári körök tagjainak  küldött hírlevélben. 

Kötcse, 2022. szeptember 10. A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor kormányfő érkezik a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényére, a Polgári Piknikre a kötcsei Dobozy kúriához 2022. szeptember 10-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
Fotó:  MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A kormányfő az ukrajnai háború kapcsán történő orosz–amerikai egyeztetésekkel, és az Európai Unió álláspontjával kapcsolatban kiemelte, 

ez a hét az európai behódolás hete volt. Ahogy ott ültek az elnökkel szemben… Mint beosztottak a vezérigazgatónál, raporton. Ezzel az európai stratégiai autonómiáról szőtt álmoknak vége is. Amíg mi, Patrióták nem vesszük át a marsallbotot Brüsszelben, Európa csak a másodosztályban játszhat.

A miniszterelnök szerint probléma, hogy az ukrajnai háború blokkolja a magyar gazdaság növekedését, az ukránok pedig ellenségesen viselkednek hazánkkal szemben. 

Az ukránok megint szétlőtték a Barátság olajvezetéket. Brüsszel nem segít nekünk, sőt az ő pártjukat fogja. Az oroszok azt vállalták, hogy néhány napon belül lesz műszaki megoldás. Olaszországban közben elfogtak egy ukránt, aki a gyanú szerint részt vett az Északi Áramlat felrobbantásában. A bűnösöket mindig utolérik

– emelte ki Orbán Viktor. A miniszterelnök ezek után áttért a belpolitikára és méltatta az augusztus 20-i állami ünnepet, és az ünnepi tűzijáték köré szőtt történetben megemlített, második magyar királyról, az áruló I. (Orseolo) Péterről, és arról, hogy baloldali sajtó a történelmi figurát Magyar Péterrel állította párhuzamba,kijelentette,

akinek mindenről saját maga jut eszébe, azon nem lehet segíteni…

A kormányfő ezt követően az Otthon start programról is írt, 

3 százalék. Hiába támadják a libsik, akkor is megcsináljuk. Minden fiatalnak lehessen saját otthona. Visszaszámlálás indul: még 8 nap!

A miniszterelnök ezt követően a fővárosról, és az annak vezetésében tapasztalható káoszról is ejtett pár szót, kijelentette,

most már nemcsak a főpolgármester ég le folyamatosan, hanem a BKV-buszok is. Szentkirályi Alexandra érdekes számokat mutatott.

A miniszterelnök arra kérte hírlevelei olvasóit, hogy kövessék a Fidesz–KDNP budapesti vezetőjének oldalát a további részletekért. 

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Fisher Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

