Gyermekenként akár hatvanezret is lehet spórolni

Egészségpénztáron keresztül évente gyermekenként a bruttó minimálbér összegét lehet iskolakezdésre fordítani. Idén tehát 290 800 forintot költhetnek iskolaszerekre a szülők. Ennek köszönhetően gyermekenként akár 58 160 forintot is megspórolhat egy család – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu.

Munkatársunktól
2025. 08. 24. 8:39
Illusztráció Fotó: MTI/Illyés Tibor
Az egészségpénztár előnye, hogy a befizetett összeg húsz százalékát, évente legfeljebb 150 ezer forintot adó-visszatérítés formájában visszaigényelheti a pénztártag az adójából. Az egészségpénztári megtakarítást két gyermekre akár teljes mértékben ki lehet használni, de a gyermekek száma nincs korlátozva, és egy gyermekre akár mindkét szülő költhet a saját egészségpénztári számlájáról.

Az iskolakezdési támogatás például egy általános- és középiskolás gyerek esetében fordítható többek között ruházat, taneszköz, tankönyv, hangszer, sporteszköz vagy akár kötelező olvasmány megvásárlására, míg egy felsőoktatásban tanulónak akár a tandíja is fizethető belőle.

Az iskolakezdési támogatás egy önsegélyező szolgáltatás, amelyre évente gyermekenként az adott évi minimálbér összege igényelhető. 

Ez jelenleg gyermekenként évi 290 800 forint, így csak az iskolakezdésen gyermekenként évente akár 58 160 forintot is megtakaríthat az élelmes szülő – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu szakportál.

Idén júliustól bővítették a beiskolázáskor elszámolható eszközök körét, így már digitális eszközöket is lehet vásárolni egészségpénztáron keresztül, például laptopot, asztali számítógépet, monitort, nyomtatót vagy szkennert, de mobiltelefont nem.

Az iskolakezdési támogatás részeként korábban csak az iskolaév alatt, illetve annak kezdete előtt két héttel, és a vége után két héttel kiállított számlákat lehetett elfogadni. Ezt a szabályt idén júliustól eltörölték, iskolai felszerelésre tehát most már az év bármely napján lehet költeni.

Megszűnt továbbá az önsegélyező szolgáltatásokra kötelező 180 napos várakozási idő, így a pénztárba befizetett összeg azonnal felhasználható iskolakezdésre is.

A szolgáltatásra való jogosultságot igazolni kell, amelyet óvodás és iskolás gyerekeknél 120 napnál nem régebbi családi pótlékra való jogosultságot igazoló MÁK-dokumentummal, 16 év felett diákigazolvánnyal lehet megtenni.

A számítástechnikai eszközökről számlát kell kérni, és ki kell tölteni egy igénylőlapot az iskolakezdési támogatás igénybevételéről. Erre minden pénztárnak saját formanyomtatványa van, amely a legtöbb esetben elektronikus formában kitölthető.

Az egészségpénztárba az eszközök összegét a pénztár működési költségével növelten kell befizetni, ami általában hat százalék körül van, de pénztáranként eltér.

A legtöbb pénztárnál az sem probléma, ha a kifizetéskor nincs az egészségpénztári számlán megfelelő egyenleg, némelyik pénztár ugyanis tud valamennyit várni a kifizetéssel.

Még most sem késő egészségpénztári számlát nyitniuk a szülőknek, ha ki szeretnék használni az iskolakezdési támogatás lehetőségét. A választásnál azonban érdemes más szempontokat is figyelembe venni, ugyanis a BiztosDöntés.hu egészségpénztárakat összehasonlító szolgáltatása szerint a pénztárak költségei és szolgáltatásai között jelentős különbségek vannak.

 

