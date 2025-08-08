Általános üzemanyagár-csökkentést jelentett be a Mol

Szombaton mérséklődik mindkét üzemanyagtípus nagykereskedelmi ára Magyarországon. A gázolaj esetében bruttó 4 forinttal csökken a nagykereskedelmi ár, míg a benzin beszerzési ára 3 forinttal esik vissza – írta meg a Holtankoljak.hu árfigyelő portál.

A fő ármeghatározó tényezők mindegyike, így a dollár-forint árfolyam, illetve a Molnak irányadó északi-tengeri olajfajta, a Brent árának mozgása is a hazai üzemanyagárak csökkentésére adna lehetőséget. Utóbbinál az elmúlt napokban folyamatosan mérséklődik a kurzus, ma 66 dollár körül mozog az árfolyam.

A forint pedig jól áll a dollárral szemben, ma reggel 341 forint alatt jegyezték a zöldhasút. Utoljára augusztus első napján döntött áremelésről a Mol, azóta az óvatos csökkentések jellemzők – idézi fel a Világgazdaság.

A lap azt írja: a piaci folyamatok alapján egy bátrabb árcsökkentés is beleférne az olajtársaságtól, erre azonban nincs garancia. Az viszont biztos, hogy érdemes figyelni a híreket és kivárni a tankolással az új árak lehetséges életbelépéséig – javasolják.