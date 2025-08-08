Rendkívüli

Orbán Viktor: A magyar álom lényege a saját otthon

üzemanyagárbenzinkútmoltankolás

Általános üzemanyagár-csökkentést jelentett be a Mol

Mindkét üzemanyagtípus nagykereskedelmi ára csökken szombattól.

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 11:22
Karnok Csaba20220818 Szeged Tankolás a Mol benzinkút kútjánál. Fotó: Karnok Csaba (KC) Délmagyarország (DM)
Illusztráció Fotó: Karnok Csaba
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szombaton mérséklődik mindkét üzemanyagtípus nagykereskedelmi ára Magyarországon. A gázolaj esetében bruttó 4 forinttal csökken a nagykereskedelmi ár, míg a benzin beszerzési ára 3 forinttal esik vissza – írta meg a Holtankoljak.hu árfigyelő portál.

A fő ármeghatározó tényezők mindegyike, így a dollár-forint árfolyam, illetve a Molnak irányadó északi-tengeri olajfajta, a Brent árának mozgása is a hazai üzemanyagárak csökkentésére adna lehetőséget. Utóbbinál az elmúlt napokban folyamatosan mérséklődik a kurzus, ma 66 dollár körül mozog az árfolyam.

A forint pedig jól áll a dollárral szemben, ma reggel 341 forint alatt jegyezték a zöldhasút. Utoljára augusztus első napján döntött áremelésről a Mol, azóta az óvatos csökkentések jellemzők – idézi fel a Világgazdaság

A lap azt írja: a piaci folyamatok alapján egy bátrabb árcsökkentés is beleférne az olajtársaságtól, erre azonban nincs garancia. Az viszont biztos, hogy érdemes figyelni a híreket és kivárni a tankolással az új árak lehetséges életbelépéséig – javasolják. 

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksör

Az évszázad merénylete

„Az egyiket öklön vágtam az arcommal, a másikat meg térden az orrommal.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.