Válogatottunk hősét megdöbbentette, mit tettek a bírók a címvédő elleni meccsen

Hat góllal, de mégis nagy csatában kerekedett felül a magyar férfi-vízilabdaválogatott Horvátországon. Csoma Kristófék a 18-12-re megnyert világbajnoki negyeddöntőben azt is elbírták, hogy nagy hátrányból felzárkózott az ellenfél, amely rengeteg emberelőnyt kapott. A Honvéd kapusa elhomályosította a világ egyik legjobbját azok után, hogy az első három kaput eltaláló lövésből gólt kapott.

Csoma Kristóf tartást adott a magyar férfi-vízilabdaválogatottnak. Fotó: MVLSZ/Kovács Anikó

Régóta vagyok a pályán, tudom, ilyenkor mik azok a technikák, amikkel vissza tudom hozni magam, hogy ne zuhanjak még mélyebbre.

Az első védésnek óriási jelentősége van, a szerencse is megjött. Ha nem is ment jól az elején, a védekezésbe is csúsztak pontatlanságok, elöl szenzációsak voltunk. Amit Vámos Marci csinált az első negyedben, azzal megőrjítette Bijacsot, akit le is cseréltek. Gratulálok Marcinak is, hogy így jött meg, miután az előző meccsen talán nem annyira ment neki. Ugyanígy Manó (a négygólos Manhercz Krisztián − a szerk.) és mindenki más − dicsérte a klasszis csapattársakat az M4 Sportnak nyilatkozó Csoma Kristóf, aki egy statisztikán megdöbbent.

− Rengeteg emberhátrányunk volt, mondták utólag, hogy huszonhárom darab! Mégis megjöttek a blokkok, labdaszerzések, szerintem ezek kulcsfontosságúak voltak.

Csoma Kristóf sikerszériája

A 33 esztendősen az első felnőtt-világbajnokságán szereplő Csoma Kristóf a világ- és Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes Vogel Soma sérülése miatt kapta meg élete esélyét. A Litvániában is megfordult Honvéd-kapus az elmúlt időszakban már gyűjtögette a nemzetközi tapasztalatokat, de világbajnoki negyeddöntőben először védett.

− Nem játszottam még ilyen szintű meccset, de korábban szerepeltem a horvátok ellen, mind a három meccset megnyertük. Nagyon a fejemben volt, hogy ez a negyedik, és most sem kaphatunk ki.

Az eksztázist mindig megpróbálom hozni, Zsolt (Varga Zsolt szövetségi kapitány – a szerk.) is kéri tőlem, hogy tüzeljem a csapatot. Ez most is így volt

− árulta el Csoma Kristóf.

Nem csak Csoma Kristóf, Varga Zsolt is eksztázisba jött. Fotó: MVLSZ/Kovács Anikó

Kapitányi intelem

A 6-6-os első negyed után fokozatosan lépett el ellenfelétől Magyarország, a félidőben négy góllal vezetett Horvátország ellen. Varga Zsolt szövetségi kapitány elmondta, mit kért a csapattól.

− Azt kértem tőlük, hogy úgy játszanak, mintha 0-0 lenne. A kulcsmomentum ott volt, amikor 14-12-re feljöttek, miután a harmadik negyedben érezhetően kaptak egy lendületet. Az volt a kérdés, hogy tudjuk-e tartani a vonalat, vagy éles mérkőzés lesz-e a végére. Nagyon jól megoldottuk. Elmondható, hogy tanultunk az előző meccsekből, higgadtabban, nyugodtabban kezeltük a helyzetet. Sajnos ez egy ilyen játék, óriási koncentráció kell hozzá.

Nagyon más a neveltetésünk, de ezzel a mentalitással és gondolkodással lehet ezeket a mérkőzéseket megnyerni. Büszke vagyok a fiúkra, mert sok támadóvénájú játékosunk van, és ma különösen jól védekeztek

− értékelt a sikeres negyeddöntő után Varga Zsolt.

A magyar férfi-vízilabdaválogatott kedden (15.35, tv: M4) Szerbia, azaz az aktuális olimpiai bajnok ellen vívja az egyik elődöntőt. A másik ágon spanyol–görög párharcot rendeznek.