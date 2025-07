Mutatjuk, mely világsztárok filmjei versenyeznek Velencében

Ahogy azt lapunk is megírta, az Arany Oroszlánért két magyar film is versenyez, Nemes Jeles László Árva és Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotásai.

A Bugonia című film főszereplője, Emma Stone. Fotó: IMDb.com

Világsztárok filmjei versenyeznek a velencei filmmustrán

A 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál huszonegy filmet felvonultató versenyprogramjában szerepel Noah Baumbach rendező Jay Kelly című filmje, amelyben George Clooney egy filmsztárt, Adam Sandler pedig az ügynökét alakítja.

Emma Stone a Szegény párák és A kegyelem fajtái után ismét Jorgosz Lantimosz rendezővel dolgozott a Bugonia című filmen, amely a Save the Green Planet! című dél-koreai sci-fi vígjáték angol nyelvű remake-je.

Dwayne Johnson egy ketrecharcost alakít Benny Safdie rendező The Smashing Machine című sportdrámájában, amelyben Emily Blunt játssza a főhős feleségét.

Az Arany Oroszlán fődíjért versenyez még Guillermo del Toro Frankenstein című új munkája Oscar Isaac címszereplésével, valamint Olivier Assayas The Wizard of the Kremlin című filmje is, amelyben Jude Law játssza Vlagyimir Putyint.

Szerepel a versenyszekcióban Kathryn Bigelow A House of Dynamite című politikai thrillerje Idris Elbával, valamint Jim Jarmusch antológiája, a Father Mother Sister Brother Cate Blanchett-tel és Adam Driverrel.

Versenyen kívül vetítik majd Luca Guadagnino rendező After the Hunt című pszichológiai thrillerjét, amelyben Julia Roberts és Andrew Garfield alakítja a főszerepeket; Julian Schnabel In the Hand of Dante című regényadaptációját Oscar Isaac, Gal Gadot és Al Pacino szereplésével; valamint Gus Van Sant Dead Man’s Wire című filmjét, amelyben szintén feltűnik Al Pacino.

A nemzetközi versenyprogram zsűrijének elnöke Alexander Payne amerikai forgatókönyvíró-rendező lesz, az Orizzonti (Horizontok) elnevezésű másik versenyprogram zsűrijét pedig Julia Ducournau francia forgatókönyvíró-rendező vezeti.

Az idei velencei filmmustrán Arany Oroszlán életműdíjjal ismerik el Kim Novak amerikai színésznő pályafutását, akinek legemlékezetesebb filmje Alfred Hitchcock Szédülés című klasszikusa volt. A fesztiválon Werner Herzog német filmrendező (Fitzcarraldo) szintén megkapja az Arany Oroszlán életműdíjat.

A 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztivált augusztus 27. és szeptember 6. között rendezik meg.