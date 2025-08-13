Lázár János befogta az ellenzék száját, így fékezik meg a túlárazásokat

„Így lépnek kisebb, magyar cégek a sor végéről a sor elejére, a nagy multikat megelőzve. Egyszerű és hatékony eszközzel fékezzük meg az állami beruházások túlárazását, a kisebb, hazai vállalkozások multik általi kihasználását” – kezdte bejegyzését Lázár János építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán.

Lázár János (Forrás: Facebook)

Úgy folytatta, a MÁV-csoporttal olyan utak felújítási munkálataira hirdettek meg beszerzést, amelyek az autóbuszos személyszállítást szolgálják ki, és amelyek felújításával jelentősen javítható a közszolgáltatás színvonala.

Az eljárás teljes lebonyolítása két lépésben történik: első lépésben a cégek írásos ajánlatot tesznek, amit a vasúttársaság az ajánlattevők jelenlétében bont fel, majd lehetőséget ad minden ajánlattevőnek arra, hogy egymás jelenlétében többkörös, lefelé menő licittel módosítsa az ajánlatát és versenyezzen a konkurens vállalkozásokkal.

„Az utak felújítására tehát minden, megfelelő szaktudású és kapacitású útépítő cég – kicsi és nagy egyaránt – ajánlatot adhatott, majd nyilvánosan megversenyeztettük őket. Azé a megbízás, aki a legolcsóbban végzi el a munkát – természetesen az elvárt műszaki tartalommal és minőséggel” – szögezte le a tárcavezető.

Komoly megtakarításokat ért el a miniszter (Fotó: Lázár János Facebook-oldala)

Nem fölözhetik le a hasznot

Lázár János kiemelte: az eredmények még nem hivatalosak, de már véglegesek. Ezek alapján pedig az látszik, hogy azok a kisebb, döntően magyar tulajdonban lévő és magyar munkások kenyérkeresetét biztosító cégek, amelyek máskor csak az alvállalkozói lista alján szerepelhetnek, most elnyerhetik akár a teljes megbízást is.

Senki nem fölözheti le a hasznot, a profit azé, aki a munkát elvégzi.

Ezzel a megoldással az állam spórol, a magyar vállalkozások megbízáshoz, sőt referenciához jutnak, ami egy újabb pályázatnál versenyelőnyt jelent a számukra, a magyar emberek pedig jobb minőségű utakon közlekedhetnek országszerte, így vidéken is. Win-win-win – fogalmazott a miniszter.