Térképen összegzi a személyi sérüléssel járó közúti baleseteket a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb kimutatásában, erre bukkant rá a Kisalföld.
Itt a lista és a térkép, ezek Magyarország halálútjai
Hat év közúti halálos balesetei egy cikkben.
Ezen a 2019 és 2024 között történt balesetek alapján összegezték, hogy Magyarország melyik útjain haltak meg a legtöbben. A KSH hat útszakaszt emelt ki, ahol az elmúlt években a legtöbb halálos baleset történt.
A halálutak listájának első helyén szerepel az M5-ös autópályának az a része, amely a fővárosból ki- illetve befelé vezet, Ócsa, Újhartyán és Örkény térségében. A vizsgált hat év alatt összesen tizennégy halálos baleset történt ezen a szakaszon. A második helyre az 51-es út került, amelynek a leghalálosabb része szintén a fővárosnál van, ugyanis a Szigethalom, Dunavarsány és Kiskunlacháza közötti szakaszon hat év alatt hat halálos baleset történt.
További Belföld híreink
A harmadik helyre a 10-es út került, Pest megye határában Piliscsaba és Leányvár között. A további másik három halálútról a Kisalföld cikkében bővebben is olvashat.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Kattogott a traffipax, csak úgy repkedtek a gyorshajtási bírságok
Rendszámtábla mögé rejtett lézerblokkolót is találtak a rendőrök.
Telnek a temetők Skóciában, mutatjuk, mi az oka
A bíróságok százszámra engedik szabadon azokat, akik a pusztítást az utcára öntik.
Deutsch Tamás: Fogadjunk, hogy napokon belül jön majd Magyar Péter dörgedelmes posztja az augusztus 20-i tűzijáték gyalázásáról!
A jóakaratú magyar emberek viszont tudják: Szent István napja közös nemzeti ünnepünk, Magyarország születésnapja.
Becsmérelte az Otthon startot az SZDSZ volt minisztere, de az államtitkár alaposan leoltotta
Panyi Miklós nem hagyta annyiban Csillag István légből kapott vádaskodását.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Kattogott a traffipax, csak úgy repkedtek a gyorshajtási bírságok
Rendszámtábla mögé rejtett lézerblokkolót is találtak a rendőrök.
Telnek a temetők Skóciában, mutatjuk, mi az oka
A bíróságok százszámra engedik szabadon azokat, akik a pusztítást az utcára öntik.
Deutsch Tamás: Fogadjunk, hogy napokon belül jön majd Magyar Péter dörgedelmes posztja az augusztus 20-i tűzijáték gyalázásáról!
A jóakaratú magyar emberek viszont tudják: Szent István napja közös nemzeti ünnepünk, Magyarország születésnapja.
Becsmérelte az Otthon startot az SZDSZ volt minisztere, de az államtitkár alaposan leoltotta
Panyi Miklós nem hagyta annyiban Csillag István légből kapott vádaskodását.