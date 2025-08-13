halálútKSHMagyarországtérképautópálya

Itt a lista és a térkép, ezek Magyarország halálútjai

Hat év közúti halálos balesetei egy cikkben.

Magyar Nemzet
Forrás: Kisalföld2025. 08. 13. 18:08
illusztráció Fotó: MTI/Mihádák Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Térképen összegzi a személyi sérüléssel járó közúti baleseteket a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb kimutatásában, erre bukkant rá a Kisalföld.

 

Ezen a 2019 és 2024 között történt balesetek alapján összegezték, hogy Magyarország melyik útjain haltak meg a legtöbben. A KSH hat útszakaszt emelt ki, ahol az elmúlt években a legtöbb halálos baleset történt. 

A halálutak listájának első helyén szerepel az M5-ös autópályának az a része, amely a fővárosból ki- illetve befelé vezet, Ócsa, Újhartyán és Örkény térségében. A vizsgált hat év alatt összesen tizennégy halálos baleset történt ezen a szakaszon. A második helyre az 51-es út került, amelynek a leghalálosabb része szintén a fővárosnál van, ugyanis a Szigethalom, Dunavarsány és Kiskunlacháza közötti szakaszon hat év alatt hat halálos baleset történt. 

 

A harmadik helyre a 10-es út került, Pest megye határában Piliscsaba és Leányvár között. A további másik három halálútról a Kisalföld cikkében bővebben is olvashat. 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektömeg

Árad, mint a fene!

Bayer Zsolt avatarja

Tessék jó alaposan megnézni a hatalmas, áradó tömeget…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu