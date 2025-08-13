Itt a lista és a térkép, ezek Magyarország halálútjai

Ezen a 2019 és 2024 között történt balesetek alapján összegezték, hogy Magyarország melyik útjain haltak meg a legtöbben. A KSH hat útszakaszt emelt ki, ahol az elmúlt években a legtöbb halálos baleset történt.

A halálutak listájának első helyén szerepel az M5-ös autópályának az a része, amely a fővárosból ki- illetve befelé vezet, Ócsa, Újhartyán és Örkény térségében. A vizsgált hat év alatt összesen tizennégy halálos baleset történt ezen a szakaszon. A második helyre az 51-es út került, amelynek a leghalálosabb része szintén a fővárosnál van, ugyanis a Szigethalom, Dunavarsány és Kiskunlacháza közötti szakaszon hat év alatt hat halálos baleset történt.