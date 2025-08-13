Vlagyimir PutyinOroszországDonald Trump

Trump elmondta, mire számíthat Oroszország

Donald Trumpot sajtótájékoztatón kérdezték arról, lesznek-e következményei Oroszország számára, ha Vlagyimir Putyin nem egyezik bele az ukrajnai háború leállításába a pénteki találkozójuk után.

Magyar Nemzet
2025. 08. 13. 19:02
Donald Trump Fotó: ANDREW HARNIK
„Igen, lesznek. Lesznek következményei.” mondta az amerikai elnök arra a kérdésre, hogy mi történik akkor, ha az orosz elnök nem egyezik bele a háború leállításába a pénteki alaszkai találkozó után – számolt be a Trump újságíróknak adott válaszáról a Sky News. 

Trump elmondta, mire számíthat Oroszország
Trump elmondta, mire számíthat Oroszország Fotó: ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Arra a kérdésre, hogy szankciókról vagy vámokról van-e szó, Trump így válaszolt: 

Nem kell mondanom. Nagyon súlyos következményei lesznek.

Arra a kérdésre, hogy szerinte meg tudja-e győzni Putyint, hogy hagyjon fel az ukrajnai civilek elleni támadásokkal, azt válaszolta, hogy nem, mert már korábban is megkérte, de nem történt meg. 

Trump szerint gyorsan jöhet a következő találkozó 

Az Egyesült Államok elnöke szerint a pénteki alaszkai csúcstalálkozót valószínűleg egy „gyors második találkozó” követi Vlagyimir Putyin, Volodimir Zelenszkij és Donald Trump között.

Nagyon jó esély van arra, hogy második találkozóra kerül sor, amely eredményesebb lesz az elsőnél, mert az elsőn meg fogom tudni, hol tartunk és mit csinálunk

– mondta Trump a washingtoni Kennedy Centerben feltett kérdésekre válaszolva. Hozzátette: 

Lehet, hogy nem lesz második találkozó, mert ha úgy érzem, hogy nem helyénvaló, mert nem kaptam meg a szükséges válaszokat, akkor nem lesz második találkozó.

Borítókép: Donald Trump

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

