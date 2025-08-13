Vlagyimir PutyinbékeOroszországTrump

Trump–Putyin-találkozó: megindult a visszaszámlálás

A közelgő alaszkai amerikai–orosz csúcstalálkozó előkészítésének részeként telefonon egyeztetett Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter – közölte az amerikai külügyi szóvivő.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 13. 9:03
Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára (Fotó: AFP)
Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tammy Bruce elmondása szerint a két miniszter megerősítette, hogy mindkét oldal elkötelezett Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozójának sikere iránt.

 

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője napi sajtótájékoztatóján a pénteki találkozó céljaként azt jelölte meg, hogy az amerikai elnök jobb képet kapjon arról, miként lehet a háború lezárását elérni, és hozzátette, hogy Donald Trump a békét ösztönző lépések során a konfliktusban érintett minden félhez „mély tisztelettel” viszonyul.

 

Az előzményekről elmondta, hogy amikor Steve Witkoff elnöki különmegbízott múlt heti moszkvai látogatásán elhangzott az orosz kezdeményezés a csúcstalálkozóra, Donald Trump azonnal értesítette a lehetőségről Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és európai vezetőket.

Karoline Leavitt hangsúlyozta, hogy a találkozón az ukrajnai háború lezárására összpontosítanak, de az amerikai elnök érdekelt további témákban is, mint a kétoldalú kapcsolatok erősítése és akár közvetlen repülőjárat újraindítása a két ország között.

Hozzátette: „talán vannak tervek a jövőre nézve” arra, hogy Donald Trump ellátogasson Oroszországba, de megjegyezte, hogy pénteken Alaszkában jön létre a találkozó, és jelenleg az áll a figyelem középpontjában.
Borítókép: Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára (Fotó: AFP)

add-square Trump és Putyin találkozója

Trump és Putyin ezen a helyszínen találkozik

Trump és Putyin találkozója 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekszárszói szellem

Szárszónak sosincs vége

Faggyas Sándor avatarja

A tettekre serkentő hit erősítése örök kihívás és küldetés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu