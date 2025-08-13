Trump–Putyin-találkozó: megindult a visszaszámlálás

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője napi sajtótájékoztatóján a pénteki találkozó céljaként azt jelölte meg, hogy az amerikai elnök jobb képet kapjon arról, miként lehet a háború lezárását elérni, és hozzátette, hogy Donald Trump a békét ösztönző lépések során a konfliktusban érintett minden félhez „mély tisztelettel” viszonyul.