Kihagyottak koalíciója: a háborúpárti Európa Ukrajna mögé áll

Az amerikai vezetéssel virtuális találkozón egyeztettek az európai országok közül Németország, Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország, Lengyelország és Finnország vezetői. A megbeszéléshez az ukrán elnök is csatlakozott Berlinben, valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Mark Rutte NATO-főtitkár is részt vett a videókonferencián. Az Európai Unió vezetői Vlagyimir Putyin találkozója előtt ismét egyértelművé tették: Ukrajna mögé állnak – számolt be a Sky News.

Ukrajna támogatását erősítette meg a kihagyottak koalíciója Fotó: JOHN MACDOUGALL / POOL

Ukrajna támogatása a legfontosabb

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ismét Ukrajna mellé állt.

Ma Európa, az Egyesült Államok és a NATO megerősítette az Ukrajnával kapcsolatos közös álláspontját. Továbbra is szoros együttműködésben maradunk. Senki sem akarja jobban a békét, mint mi, egy igazságos és tartós békét

– emelte ki Ursula von der Leyen.

A kihagyottak koalíciója szerint a Trump–Putyin-találkozó nem garantál semmit

Keir Starmer arról beszélt, hogy a háborúpárti európai országok készek segíteni a rendfenntartásban, ha Oroszország és Ukrajna békeszerződést köt. Az ülés megnyitásakor elmondta, hogy a tűzszünet megállapodása után egy katonai terv áll készen a végrehajtásra. Hozzátette, hogy a pénteki Trump–Putyin-csúcstalálkozó rendkívül fontos.

Több mint három éve folyik ez a konfliktus, és még mindig nem vagyunk közel egy valóban életképes megoldáshoz, egy életképes módszerhez a tűzszünet elérése érdekében – de most, az elnök munkájának köszönhetően, megvan erre az esélyünk.

Starmer szerint a pénteki alaszkai találkozó nem garantál semmit, de a „szövetségesek” készen állnak arra, hogy a megfelelő pillanatban rendfenntartó erőket küldjenek a térségbe, vagy szükség esetén szankciókat vezessenek be. Friedrich Merz szintén a szankciókról beszélt. Úgy fogalmazott: ha pénteki alaszkai tárgyalások során „nincs előrelépés az orosz oldalon”, akkor „az Egyesült Államoknak és az európaiaknak növelniük kell a nyomást”. Ugyanakkor azt hangsúlyozta:

A barátainkkal és partnereinkkel folytatott beszélgetéseink kiválóak voltak. Valódi remény van a békére Ukrajnában. Azt akarjuk, hogy Trump elnök sikerrel járjon Alaszkában – és mi, európaiak mindent megteszünk, hogy ezeket a tárgyalásokat a helyes útra tereljük.