OroszországUkrajnaPutyinDonald Trump

Kihagyottak koalíciója: a háborúpárti Európa Ukrajna mögé áll

Összeült a háborúpárti Európa a Trump–Putyin-találkozó előtt. Friedrich Merz német kancellár és Zelenszkij a finn, a francia, a brit, az olasz és a lengyel vezetőkkel egyeztetett, majd Donald Trump is csatlakozott a videóhíváshoz. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ismét Ukrajna támogatásának fontosságát hangsúlyozta.

Magyar Nemzet
2025. 08. 13. 18:29
Emmanuel Macron francia elnök, Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke, Jean-Noel Barrot francia külügyminiszter és Sebastien Lecornu francia hadügyminiszter részt vesznek az Ukrajnával kapcsolatos videokonferencián Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és Friedrich Merz német kancellárral Fotó: PHILIPPE MAGONI Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az amerikai vezetéssel virtuális találkozón egyeztettek az európai országok közül Németország, Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország, Lengyelország és Finnország vezetői. A megbeszéléshez az ukrán elnök is csatlakozott Berlinben, valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Mark Rutte NATO-főtitkár is részt vett a videókonferencián. Az Európai Unió vezetői Vlagyimir Putyin találkozója előtt ismét egyértelművé tették: Ukrajna mögé állnak – számolt be a Sky News.

Ukrajna
Ukrajna támogatását erősítette meg a kihagyottak koalíciója Fotó: JOHN MACDOUGALL / POOL

Ukrajna támogatása a legfontosabb

 Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ismét Ukrajna mellé állt. 

Ma Európa, az Egyesült Államok és a NATO megerősítette az Ukrajnával kapcsolatos közös álláspontját. Továbbra is szoros együttműködésben maradunk. Senki sem akarja jobban a békét, mint mi, egy igazságos és tartós békét

– emelte ki Ursula von der Leyen. 

A kihagyottak koalíciója szerint a Trump–Putyin-találkozó nem garantál semmit

Keir Starmer arról beszélt, hogy a háborúpárti európai országok készek segíteni a rendfenntartásban, ha Oroszország és Ukrajna békeszerződést köt. Az ülés megnyitásakor elmondta, hogy a tűzszünet megállapodása után egy katonai terv áll készen a végrehajtásra. Hozzátette, hogy a pénteki Trump–Putyin-csúcstalálkozó rendkívül fontos.

Több mint három éve folyik ez a konfliktus, és még mindig nem vagyunk közel egy valóban életképes megoldáshoz, egy életképes módszerhez a tűzszünet elérése érdekében – de most, az elnök munkájának köszönhetően, megvan erre az esélyünk.

Starmer szerint a pénteki alaszkai találkozó nem garantál semmit, de a „szövetségesek” készen állnak arra, hogy a megfelelő pillanatban rendfenntartó erőket küldjenek a térségbe, vagy szükség esetén szankciókat vezessenek be. Friedrich Merz szintén a szankciókról beszélt. Úgy fogalmazott: ha pénteki alaszkai tárgyalások során „nincs előrelépés az orosz oldalon”, akkor „az Egyesült Államoknak és az európaiaknak növelniük kell a nyomást”. Ugyanakkor azt hangsúlyozta:

A barátainkkal és partnereinkkel folytatott beszélgetéseink kiválóak voltak. Valódi remény van a békére Ukrajnában. Azt akarjuk, hogy Trump elnök sikerrel járjon Alaszkában – és mi, európaiak mindent megteszünk, hogy ezeket a tárgyalásokat a helyes útra tereljük.

A háborúpárti Európa öt alapelvet fogalmazott meg az amerikai elnök számára a tárgyalások előtt. 

  • Ukrajnának részt kell vennie minden jövőbeli találkozón Putyinnal;
  • A tárgyalások megkezdése előtt első lépésként tűzszünetet kell kötni;
  • Az oroszok által megszállt területek elismerése nem tárgyalható;
  • Az ukrán erőknek európai támogatással szabadon kell védeniük országuk szuverenitását;
  • A szélesebb körű tárgyalásoknak részét kell képezniük egy „transzatlanti stratégiának, amely Ukrajna támogatásán és Oroszországra gyakorolt nyomáson alapul”.

Macron: Az Egyesült Államok célja a tűzszünet elérése az orosz–amerikai csúcstalálkozón

Az Egyesült Államok célja az, hogy tűzszünetet érjenek el Ukrajnában – jelentette ki szerdán Emmanuel Macron francia államfő Donald Trump amerikai elnökkel folytatott megbeszélése után, két nappal az ukrajnai rendezésről Alaszkában tartandó orosz–amerikai csúcstalálkozó előtt, az MTI beszámolója szerint.

Az Ukrajnához tartozó területi kérdések nem tárgyalhatók, azokról csak az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij tárgyalhat

– tette hozzá a francia elnök, aki a dél-franciaországi Fort de Brégançonban található elnöki nyári rezidencián tartott sajtótájékoztatót, az Európai Tanács elnökével, António Costával együtt. 

Jelenleg nincs komoly terv a területi cserékre vonatkozóan

– hangsúlyozta Macron. 

Zelenszkij a béke akadálya

Volodimir Zelenszkijt arról kérdezték, hogy a mai tárgyalások után megváltozott-e az álláspontja a Kelet-donbaszi régió feladásáról. Az ukrán elnök erre azt mondta, hogy álláspontja nem változott, mert az az ukrán alkotmányon alapul, és az ukrán alkotmány nem változott. Hozzátette:

Bármely, országunk területi integritását érintő kérdés megvitatása nem lehetséges a népünk, a népünk akaratának és az ukrán alkotmánynak a figyelmen kívül hagyásával.

 

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök, Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke, Jean-Noel Barrot francia külügyminiszter és Sebastien Lecornu francia hadügyminiszter részt vesznek az Ukrajnával kapcsolatos videokonferencián Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és Friedrich Merz német kancellárral (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektömeg

Árad, mint a fene!

Bayer Zsolt avatarja

Tessék jó alaposan megnézni a hatalmas, áradó tömeget…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.