A muzsika és a táj egymásra talál a Zempléni fesztiválon

A Zempléni fesztivál huszonöt település negyven helyszínén, több mint ötszáz fellépővel várja a közönséget. A rendezvénysorozat feledhetetlen élményt kínál azoknak, akik szeretik felfedezni a régió festői szépségét, a helyi ízeket, a jó zenéket és előadásokat. Sárospatak, Tokaj, Sátoraljaújhely, Szerencs és sok más zempléni település legszebb műemléki és szabadtéri helyszínein a magyar művészeti élet kiválóságai mellett számos külföldi vendégegyüttes és szólista lép fel.

Hollerung Gábor karmester vezényelt a Zempléni fesztivál nyitókoncertjén Fotó: Zempléni fesztivál/ Bódi László

A Zempléni fesztivál programjai

Sárospatakon, a Rákóczi-vár udvarában kezdődött a tíznapos programsorozat. A nyitó hangversenyen a hagyományokhoz híven a Budafoki Dohnányi Zenekar lépett fel a New York-i Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny díjazottja, Dmitry Yudin zongorista közreműködésével, Hollerung Gábor vezényletével. A közönség Csajkovszkij b-moll zongoraversenyét és Bartók Concertóját élvezhette a csillagos ég alatt.

Dmitry Yudin zongorista közreműködésével lépett fel a BDZ Fotó: Zempléni fesztivál/ Bódi László

A fesztivál egyik különleges eseményét Taktabájon tartották, ahol a református templomban a Concerto Armonico adott hangversenyt. A település idén először csatlakozott a fesztiválhoz.

– A helyi református templomban a puritánság és a barokk hivalkodás találkozott egyedülálló módon –

hangsúlyozta Hollerung Gábor fesztiváligazgató, aki harmadik éve vállalta el ezt a pozíciót is, de több mint két évtizede művészeti vezetője a Zempléni fesztiválnak. Érdeklődésünkre megosztotta velünk az elmúlt évek tapasztalatait is: – A tavalyi esztendő egészen valószínűtlen volt, annyian vettek részt a fesztiválon. A legkisebb településeken is pótszékeket kellett kitenni, annyian érdeklődtek, helyiek és vendégek egyaránt. Az a cél, amit annyira szeretnénk, hogy a fesztivál látogatói ismerjék meg a régiót, a régió lakói pedig kapjanak értékes kulturális eseményeket és érezzék, hogy a térség kulturális életének részesei, megvalósult. – Ez nagy előrelépés – mondta, majd hozzátette, hogy ehhez hozzátartozik az is, hogy amikor bizonytalanná vált a fesztivál sorsa, a kiemelt támogatók melléjük álltak és jelentős támogatást kaptak, idén pedig a vállalkozók is úgy érezték, érdemes hozzájárulni a költségekhez. Hollerung Gábor fontosnak tartja, hogy egyezség született a régióban: mindenki hozzájárul a fesztivál megrendezéséhez. Megértették, hogy csak összefogással lehet működtetni a rendezvénysorozatot.

Az a típusú kultúrakínálat, amit mi adunk a Zempléni fesztiválon, nem jellemző Magyarországon. Minden műfajt igyekszünk a programba beépíteni. Úgy érzem, ennek a régiónak a természeti és épített kincse lenyűgöző. Igyekszünk ezekre is hangsúlyt fektetni, de sok újdonsággal is próbálkozunk. Egy csodálatos csapat van mögöttem, sokan közülük a Budafoki Dohnányi Zenekar (BDZ) meghatározó emberei is. Fantasztikus ötletek születnek és kiváló a kommunikáció a térség értelmiségével.

Sok vendégünk évek óta eljön a fesztiválra, itt töltik a szabadságukat és látogatják a rendezvényeket. Alázattal, hozzáértéssel, tisztelettel és egyfajta ízlésbiztonsággal sokat el lehet érni, amit a közönség meghálál. Jelszavunk: szolgáljuk ki a közönséget és a régió létét, fejlődését – szögezte le Hollerung Gábor.