Zempléni FesztiválkoncertHollerung Gábor

A muzsika és a táj egymásra talál a Zempléni fesztiválon

Nem véletlen, hogy a Zempléni fesztiválra érkező szeretne egyre többet látni a lélegzetelállító tájból és egyre több programon részt venni. Aki egyszer eljut Magyarországnak ebbe az északkeleti csücskébe, hamar beleszeret a hegyvidék és a völgyek találkozásába. A szőlőbirtokok, falvak, templomok és műemlékek is hozzájárulnak a táj varázsához. A Zempléni fesztivál palettája pedig rendkívül széles: komolyzene, jazz, világzene, népzene, kamaraprodukciók, tánc, gyerek- és családbarát programok, kiállítások, irodalmi estek és gasztronómiai események váltják egymást a vasárnap estig tartó eseményen.

Bényei Adrienn
2025. 08. 13. 5:32
Sárospatakon, a Rákóczi-vár udvarában rendezték meg a nyitókoncertet. Fotó: Zempléni fesztivál/Bódi László
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Zempléni fesztivál huszonöt település negyven helyszínén, több mint ötszáz fellépővel várja a közönséget. A rendezvénysorozat feledhetetlen élményt kínál azoknak, akik szeretik felfedezni a régió festői szépségét, a helyi ízeket, a jó zenéket és előadásokat. Sárospatak, Tokaj, Sátoraljaújhely, Szerencs és sok más zempléni település legszebb műemléki és szabadtéri helyszínein a magyar művészeti élet kiválóságai mellett számos külföldi vendégegyüttes és szólista lép fel.

Zempléni fesztivál
Hollerung Gábor karmester vezényelt a Zempléni fesztivál nyitókoncertjén Fotó: Zempléni fesztivál/ Bódi László

A Zempléni fesztivál programjai

Sárospatakon, a Rákóczi-vár udvarában kezdődött a tíznapos programsorozat. A nyitó hangversenyen a hagyományokhoz híven a Budafoki Dohnányi Zenekar lépett fel a New York-i Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny díjazottja, Dmitry Yudin zongorista közreműködésével, Hollerung Gábor vezényletével. A közönség Csajkovszkij b-moll zongoraversenyét és Bartók Concertóját élvezhette a csillagos ég alatt.

Dmitry Yudin zongorista közreműködésével lépett fel a BDZ Fotó: Zempléni fesztivál/ Bódi László

A fesztivál egyik különleges eseményét Taktabájon tartották, ahol a református templomban a Concerto Armonico adott hangversenyt. A település idén először csatlakozott a fesztiválhoz. 

– A helyi református templomban a puritánság és a barokk hivalkodás találkozott egyedülálló módon –

hangsúlyozta Hollerung Gábor fesztiváligazgató, aki harmadik éve vállalta el ezt a pozíciót is, de több mint két évtizede művészeti vezetője a Zempléni fesztiválnak. Érdeklődésünkre megosztotta velünk az elmúlt évek tapasztalatait is: – A tavalyi esztendő egészen valószínűtlen volt, annyian vettek részt a fesztiválon. A legkisebb településeken is pótszékeket kellett kitenni, annyian érdeklődtek, helyiek és vendégek egyaránt. Az a cél, amit annyira szeretnénk, hogy a fesztivál látogatói ismerjék meg a régiót, a régió lakói pedig kapjanak értékes kulturális eseményeket és érezzék, hogy a térség kulturális életének részesei, megvalósult. – Ez nagy előrelépés – mondta, majd hozzátette, hogy ehhez hozzátartozik az is, hogy amikor bizonytalanná vált a fesztivál sorsa, a kiemelt támogatók melléjük álltak és jelentős támogatást kaptak, idén pedig a vállalkozók is úgy érezték, érdemes hozzájárulni a költségekhez. Hollerung Gábor fontosnak tartja, hogy egyezség született a régióban: mindenki hozzájárul a fesztivál megrendezéséhez. Megértették, hogy csak összefogással lehet működtetni a rendezvénysorozatot.

Az a típusú kultúrakínálat, amit mi adunk a Zempléni fesztiválon, nem jellemző Magyarországon. Minden műfajt igyekszünk a programba beépíteni. Úgy érzem, ennek a régiónak a természeti és épített kincse lenyűgöző. Igyekszünk ezekre is hangsúlyt fektetni, de sok újdonsággal is próbálkozunk. Egy csodálatos csapat van mögöttem, sokan közülük a Budafoki Dohnányi Zenekar (BDZ) meghatározó emberei is. Fantasztikus ötletek születnek és kiváló a kommunikáció a térség értelmiségével. 

Sok vendégünk évek óta eljön a fesztiválra, itt töltik a szabadságukat és látogatják a rendezvényeket. Alázattal, hozzáértéssel, tisztelettel és egyfajta ízlésbiztonsággal sokat el lehet érni, amit a közönség meghálál. Jelszavunk: szolgáljuk ki a közönséget és a régió létét, fejlődését – szögezte le Hollerung Gábor.

 A tokaji Disznókő Szőlőbirtokon adott hangulatos koncertet Sapszon Orsi és zenekara Fotó: Zempléni fesztivál/ Bódi László

A programok nagyon változatosak. A tokaji Disznókő Szőlőbirtokon például Találkozás címmel adott hangulatos koncertet Sapszon Orsi és zenekara. Olyan nagy slágerek hangoztak el új hangszerelésben a közönség örömére, mint például a Találkozás egy régi szerelemmel vagy a Szeretni bolondulásig. Nyáresti szerenád címmel Sátoraljaújhely közönségét örvendeztették meg egy csodálatos koncerttel, amelynek vendégművésze Mácsai Zoltán, a Drezdai Staatskapelle első kürtöse volt. Az estet a BDZ élén Werner Gábor vezényelte.

Szintén Sátoraljaújhelyen kirobbanó siker volt a Kávéuzsonna. Találkát adott a sors címmel Balázs János és Gubik Petra estjét láthatta a közönség, amely Cziffra György életének mozzanatait elevenítette fel.

A BDZ számos hangversennyel, formációval képviselteti magát a fesztiválon. A közönségkedvencnek számító BDZ Kamaraműhely Szüts Apor vezetésével a Református Kollégium imatermében adott hangversenyt. 

A BDZ kötelékében működő számos kamaraegyüttes is hallható, például a Trüffel Kvartett és a Budapest Saxophone Quartet. A BDZ Big Bandje Tarcalon ad koncertet, amelynek érdekessége, hogy a zenekar első vendégkarmestere, Guido Mancusi ezúttal énekesként mutatkozik be. 

Szombat este egy látványos koncertshow a Queen legikonikusabb dalait mutatja be szimfonikus köntösben, Szüts Apor briliáns hangszerelésében, Magyarország kitűnő énekesei és a Budafoki Dohnányi Zenekar előadásában a Tokaj Fesztiválkatlanban. Közreműködik: Serbán Attila, Szemenyei János, a Budapesti Akadémiai Kórustársaság, ARLtistic Dance Company.

Az olvasmányélményeinkből ismert Sárospatak patinás épületei este különösen hangulatosak. A borteraszon a fesztivál minden estéjén szól a jazz, premierekre és örökzöldekre épül az idei kínálat. Énekesek egész sora garantálja, hogy ne csak az isteni nedű gondoskodjon a hangulatról.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekszárszói szellem

Szárszónak sosincs vége

Faggyas Sándor avatarja

A tettekre serkentő hit erősítése örök kihívás és küldetés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu